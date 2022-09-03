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Украинские беженцы в Нижней Саксонии (апрель 2022 года)Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

12 из 16 земель ФРГ не могут принимать беженцев из Украины

Александра Иванова
1 ч. назад

Из-за недостатка мест для размещения и финансовых ресурсов все больше городов, общин и даже федеральных земель в Германии вынуждены прекратить прием беженцев из Украины, сообщают издания группы RND.

https://www.dw.com/ru/bolsinstvo-zemel-frg-bolse-ne-mogut-prinimat-bezencev-iz-ukrainy/a-63011434

Ряд федеральных земель Германии опасаются, что в ближайшее время они достигнут предела своих возможностей по приему и размещению беженцев из Украины. На этом фоне 12 из 16 федеральных земель уже объявили о временном прекращении приема беженцев по системе первичного распределения. Об этом сообщают в субботу, 3 сентября, издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на ответ пресс-службы МВД ФРГ на запрос редакции.

По данным МВД Германии, сегодня в стране зарегистрировано более 980 000 украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны. "Министерство в курсе, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро они достигнут предела своих возможностей (по приему беженцев. - Ред.), - в том числе из-за увеличения числа людей, прибывающих в Германию по "Балканскому маршруту", - подтвердили в пресс-службе МВД ФРГ. 

Между тем распределение беженцев по федеральным землям по-прежнему возможно, поскольку крупные земли на данный момент продолжают их прием, добавили в министерстве.

В двух землях исчерпаны возможности по предоставлению соцпомощи

Ранее газета Süddeutsche Zeitung писала, что коммуны в землях Бранденбург и Северный Рейн - Вестфалия прекратили прием беженцев поскольку число зарегистрированных там лиц, которые могут претендовать на получение социальной помощи, оказалось исчерпано.

В свою очередь премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) в конце августа предупредил, что для размещения беженцев, возможно, вновь придется использовать спортивные залы. "Мы уже сейчас приняли больше беженцев, чем во время кризиса 2015 года. Населению (Германии. - Ред.) стоит готовиться к тому, что мы снова окажемся в трудном положении", - подчеркнул он.

Трудности с распределением и интеграцией беженцев

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер (Armin Schuster) направил письмо главе МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в котором указал на трудности с распределением и интеграцией беженцев. При этом он напомнил о недавней попытке неизвестных поджечь в Лейпциге детский сад, в который ходят, в том числе, дети украинских беженцев.

В то же время министр внутренних дел Баварии, председатель Конференции министров внутренних дел федеральных земель ФРГ Йоахим Херман (Joachim Herrmann) сообщил RND, что на данный момент Бавария еще имеет возможности для приема беженцев, однако "все больше мест по их размещению оказываются заполнены". По его мнению, причиной проблем с размещением является не только большое число беженцев из Украины, но и активно продвигаемые новым правительством программы по предоставлению убежища в Германии.

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