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Район Лейпцига Грюнау, где неизвестные пытались поджечь садик для детей украинских беженцев
Район Лейпцига Грюнау, где неизвестные пытались поджечь садик для детей украинских беженцевФото: Thomas Eisenhuth/imago images
ПолитикаГермания

В Германии пытались поджечь детский сад с украинскими детьми

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Попытка поджога детсада произошла в одном из районов Лейпцига. Полиция не исключает политической подоплеки.

https://www.dw.com/ru/v-germanii-pytalis-podzec-detskij-sad-s-ukrainskimi-detmi/a-62979009

В восточногерманском городе Лейпциг неизвестные в конце минувшей недели пытались поджечь детский сад, куда ходят дети беженцев из Украины, сообщила газета Bild во вторник, 30 августа. Как сообщает издание, злоумышленники разлили возле входа в садик Entdeckerland в районе Грюнау легковоспламеняющуюся жидкость вроде спирта или бензина и подожгли ее.

Серьезного пожара, однако, не возникло, от пламени лишь слегка пострадала входная дверь. Поскольку нападение произошло уже после закрытия садика, пострадавших нет.

Садик "Entdeckerland" расположен в семистах метрах от приюта для беженцев, который вечером 26 августа забросали горящими предметами. Поскольку садик и приют находятся лишь в восьми минутах ходьбы друг от друга, полиция не исключает связи между двумя нападениями.

Следствие не исключает политической подоплеки

Правоохранительные органы опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и посты в социальных сетях в поисках улик, которые позволят раскрыть эти преступления.

Нападения в Грюнау совпали с неделей памяти жертв столкновений на расовой почве в городе Росток 30 лет тому назад, поэтому следствие не исключает политических мотивов. К делу подключена спецгруппа "Насилие" земельного ведомства по уголовным делам, которую привлекают для расследования дел о терроризме и правом экстремизме.

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