Украинские беженцы в Германии: шансы найти работу есть, но…

В Германии самые разные отрасли испытывают острый дефицит работников, а потому после приема в ФРГ почти 900 тысяч беженцев из Украины, из которых 350 тысяч встали на учет в центрах занятости, весьма актуальным является вопрос, каковы их шансы найти работу - и, соответственно, в какой мере они могли бы утолить кадровый голод немецкой экономики. Новый опрос показывает, что украинцы вполне могут рассчитывать на трудоустройство, но его осложняет не только незнание языка.

Главная преграда для трудоустройства в ФРГ - незнание немецкого языка

Опрос провел во 2-м квартале мюнхенский научно-исследовательский экономический институт ifo. По заданию германского отделения нидерландской рекрутинговой компании Randstad он регулярно опрашивает около 1000 руководителей отделов кадров немецких предприятий из разных отраслей и различного размера. На этот раз одной из тем стала интеграция украинских беженцев в рынок труда ФРГ.

В центрах занятости Федерального агентства по труду зарегистрировались 350 тысяч граждан Украины

Как и следовало ожидать, 55,5% HR-менеджеров указали на трудности при приеме на работу приехавших из Украины. Удивляет скорее другая цифра: 44,5% не видят больших преград для трудоустройства украинцев.

Из тех специалистов по управлению персоналом, которые указали на трудности, 83% главной преградой при приеме на работу назвали незнание немецкого языка. Всего 6% основной проблемой считают недостаточную квалификацию претендентов. Бюрократизм немецких госорганов больше всего осложняет трудоустройство украинцев по мнению лишь 4% опрошенных.

Наилучшие шансы у квалифицированных кадров с желанием остаться в Германии

В ходе опроса, однако, выяснилось, что немецких кадровиков нередко волнует вопрос, как долго беженцы из Украины останутся в Германии. При этом HR-менеджеры скорее исходят из того, что украинцы рано или поздно захотят вернуться к себе на родину. А это соображение, в свою очередь, усиливает, по-видимому, сомнения в целесообразности приема на работу украинских работников.

Ведь немецкие фирмы стремятся избежать текучести кадров, особенно кадров квалифицированных. В условиях обостряющейся нехватки работников предприятия, как правило, заинтересованы не во временных решениях, а в стабильных трудовых отношениях с длительной перспективой.

Типичная картина: ресторан в Мюнхене ищет сотрудников с опытом работы в общепите

Опрос Ifo показал, что наилучшие шансы на трудоустройство в Германии имеют приехавшие из Украины квалифицированные работники. Их перспективы 40% опрошенных считают средними или высокими, а 47% - незначительными или низкими. Более скептически кадровики оценивают перспективы неквалифицированных работников: по мнению 30% шансы средние или высокие, с точки зрения 50% они незначительные или низкие.

Однако наибольшие сомнения вызывают перспективы молодых украинцев, которые теоретически могли бы пройти на предприятиях в Германии профессионально-техническое обучение в рамках немецкой дуальной системы. Тут средний или высокий потенциал видят 27%, тогда как 53% считают, что он незначительный или низкий. Можно предположить, что такой настрой HR-менеджеров объясняется главным образом языковыми проблемами, поскольку в процессе обучения знание языка особенно важно.

Украинцам особенно рады промышленные предприятия среднего бизнеса

Согласно опросу, легче всего найти работу на промышленных предприятиях: в индустриальном секторе лишь 9% руководителей отделов кадров не видят потенциала для трудоустройства украинских беженцев. В торговле и в сфере услуг такого потенциала не видят 14%, что, скорее всего, опять-таки связано с незнанием языка.

Апрель 2022. Министр труда ФРГ Хубертус Хайль c украинскими беженками в городке Пайне

А еще институт ifo пришел к выводу, что наибольшие возможности для трудоустройства открываются перед квалифицированными украинскими работниками в тех немецких фирмах, в которых заняты от 250 до 499 человек. Таких предприятий особенно много в машиностроительной отрасли и вообще в обрабатывающей промышленности Германии, основу которой составляет как раз не крупный, а средний бизнес.

Однако чаще всего подобные высокоспециализированные компании, нередко работающие преимущественно на экспорт, находятся в малых и средних городах Германии, тогда как основные потоки беженцев из Украины направились преимущественно в крупнейшие города ФРГ.

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