Украинские беженцы в Германии: шансы найти работу есть, но…

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Институт ifo и компания Randstad опросили HR-менеджеров немецких фирм о перспективах трудоустройства украинцев и выяснили, в каких отраслях и фирмах их больше всего ждут.
В Германии самые разные отрасли испытывают острый дефицит работников, а потому после приема в ФРГ почти 900 тысяч беженцев из Украины, из которых 350 тысяч встали на учет в центрах занятости, весьма актуальным является вопрос, каковы их шансы найти работу - и, соответственно, в какой мере они могли бы утолить кадровый голод немецкой экономики. Новый опрос показывает, что украинцы вполне могут рассчитывать на трудоустройство, но его осложняет не только незнание языка.
Опрос провел во 2-м квартале мюнхенский научно-исследовательский экономический институт ifo. По заданию германского отделения нидерландской рекрутинговой компании Randstad он регулярно опрашивает около 1000 руководителей отделов кадров немецких предприятий из разных отраслей и различного размера. На этот раз одной из тем стала интеграция украинских беженцев в рынок труда ФРГ.
Как и следовало ожидать, 55,5% HR-менеджеров указали на трудности при приеме на работу приехавших из Украины. Удивляет скорее другая цифра: 44,5% не видят больших преград для трудоустройства украинцев.
Из тех специалистов по управлению персоналом, которые указали на трудности, 83% главной преградой при приеме на работу назвали незнание немецкого языка. Всего 6% основной проблемой считают недостаточную квалификацию претендентов. Бюрократизм немецких госорганов больше всего осложняет трудоустройство украинцев по мнению лишь 4% опрошенных.
В ходе опроса, однако, выяснилось, что немецких кадровиков нередко волнует вопрос, как долго беженцы из Украины останутся в Германии. При этом HR-менеджеры скорее исходят из того, что украинцы рано или поздно захотят вернуться к себе на родину. А это соображение, в свою очередь, усиливает, по-видимому, сомнения в целесообразности приема на работу украинских работников.
Ведь немецкие фирмы стремятся избежать текучести кадров, особенно кадров квалифицированных. В условиях обостряющейся нехватки работников предприятия, как правило, заинтересованы не во временных решениях, а в стабильных трудовых отношениях с длительной перспективой.
Опрос Ifo показал, что наилучшие шансы на трудоустройство в Германии имеют приехавшие из Украины квалифицированные работники. Их перспективы 40% опрошенных считают средними или высокими, а 47% - незначительными или низкими. Более скептически кадровики оценивают перспективы неквалифицированных работников: по мнению 30% шансы средние или высокие, с точки зрения 50% они незначительные или низкие.
Однако наибольшие сомнения вызывают перспективы молодых украинцев, которые теоретически могли бы пройти на предприятиях в Германии профессионально-техническое обучение в рамках немецкой дуальной системы. Тут средний или высокий потенциал видят 27%, тогда как 53% считают, что он незначительный или низкий. Можно предположить, что такой настрой HR-менеджеров объясняется главным образом языковыми проблемами, поскольку в процессе обучения знание языка особенно важно.
Согласно опросу, легче всего найти работу на промышленных предприятиях: в индустриальном секторе лишь 9% руководителей отделов кадров не видят потенциала для трудоустройства украинских беженцев. В торговле и в сфере услуг такого потенциала не видят 14%, что, скорее всего, опять-таки связано с незнанием языка.
А еще институт ifo пришел к выводу, что наибольшие возможности для трудоустройства открываются перед квалифицированными украинскими работниками в тех немецких фирмах, в которых заняты от 250 до 499 человек. Таких предприятий особенно много в машиностроительной отрасли и вообще в обрабатывающей промышленности Германии, основу которой составляет как раз не крупный, а средний бизнес.
Однако чаще всего подобные высокоспециализированные компании, нередко работающие преимущественно на экспорт, находятся в малых и средних городах Германии, тогда как основные потоки беженцев из Украины направились преимущественно в крупнейшие города ФРГ.
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