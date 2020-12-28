 Какие специалисты будут нужны Германии? | Учеба и работа в Германии | DW | 18.01.2021

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Учеба и карьера

Какие специалисты будут нужны Германии?

Что ждет немецкий рынок труда? Где будет дефицит, а где избыток кадров? Немецкие аналитики заглянули на 20 лет вперед и составили прогноз - с учетом пандемии и других факторов.

Немецкий рынок труда: прогноз без эзотерики

Казалось бы, во время пандемии сложно делать какие-либо прогнозы. И предсказывать ее долгосрочное влияние на стратегию предприятий и поведение работодателей исследователи из боннского Института профобучения (BIBB) и Института исследования рынка труда и карьеры (IAB) в Нюрнберге не берутся. В краткосрочной же перспективе на восстановление экономики после локдаунов они отводят два года. Но даже при всех негативных последствиях кризиса решающими для немецкого рынка труда они считают другие факторы: демографическую ситуацию и экономические структурные преобразования. Как это скажется на кадровой политике? Заглянем в их отчет с прогнозом.

Больше пожилых, больше медиков

Исследователи из Бонна и Нюрнберга сделали модельные расчеты на ближайшие 20 лет. В своем прогнозе они учли несколько уже сейчас очевидных тенденций. Первая - демографическая. В общем количество жителей к 2040 году даже немного возрастет и составит около 83,7 млн. При этом продолжительность жизни населения в Германии увеличивается, и, следовательно, трудоспособное население сократится на 5,2 миллиона человек.

В доме престарелых

Уход за престарелыми - уже сейчас востребованная сфера

С демографическими изменениями все большее значение будет придаваться вопросам здравоохранения, а медики и персонал по уходу за больными и престарелыми людьми будут самыми трудоустроенными. Старение населения приведет к тому, что большинство трудящихся в 2040 году будут заняты в сфере здравоохранения и социального обеспечения.

Индустрия - в минусе, сфера услуг - в плюсе

В своих расчетах исследователи приняли во внимание запланированные изменения в экономике и политике: меры, предусмотренные конъюнктурным пакетом для оживления экономики, а также климатическим пакетом, принятыми правительством ФРГ в 2020 году. Учтено было и поведение потребителей, вызвавшее рост интернет-торговли и повышение числа допусков к эксплуатации автомобилей с электроприводом.

Важное значение для рынка труда будет иметь и другая уже наметившаяся тенденция. В последние годы в структуре занятости населения в Германии наблюдается постепенное смещение от индустрии в сторону сферы услуг. В будущем этот тренд усилится. Зато в обрабатывающей промышленности придется сокращать кадры почти на полтора миллиона. Скажется и сокращение экспортной динамики, а также необходимость подстраиваться под новые реалии в автомобильной промышленности.

Наблюдающийся в строительной сфере бум, по прогнозам исследователей, в долгосрочной перспективе спадет. Опять-таки виной тому - демография: новые дома и квартиры уже не потребуются в таком большом количестве. В результате сократится и спрос на представителей строительных специальностей. Небольшое сокращение будет наблюдаться и в сфере производства товаров. Меньше занятых будет и в розничной торговле (в отличие от интернет-торговли), а также в сфере сервисного обслуживания автомобилей.

Кадровая политика и немецкая география

В разных федеральных землях Германии ситуация с дефицитом или избытком трудовых кадров будет складываться по-разному. Интерес представляют данные о том, в каких сферах сейчас выше всего занятость по регионам. На севере это - сельское и лесное хозяйство, а также рыбный промысел. На юге, в Баварии и Баден-Вюртемберге, многие работают в сфере обрабатывающей промышленности. В восточной части Германии - в строительной отрасли, сферах социального обеспечения и административного управления. В Берлине, как и Гамбурге, большая доля трудящихся приходится на сферу деловых услуг. В немецкой столице больше специалистов, чем в среднем по стране, заняты в сфере развлечений, отдыха и образования, а также в творческих профессиях.

Принимая во внимание региональную специфику, авторы доклада берутся предсказать, что сокращение индустрии скажется на уменьшении числа рабочих мест прежде всего на востоке (за исключением Берлина) и юге страны. В Северном Рейне - Вестфалии и земле Саар понадобится меньше персонала в сфера металлопроизодства. Структурные изменения не отразятся на Берлине и Гамбурге - здесь число занятых будет только расти.

Спрос на специалистов по сферам

Одна область точно будет в явном выигрыше от структурных изменений. Уже сейчас взятый Германией курс на цифровизацию выявил нехватку специалистов в сфере информационных технологий. Спрос на кадры в области IT-услуг только усилится.

Будущее ИТ-специалистов в Германии более чем надежно

Будущее ИТ-специалистов в Германии более чем надежно

Время на поиск подходящего кандидата на вакансию к 2040 году увеличится на четыре дня: работодателям в среднем будет требоваться до 73 дней. Сложнее всего заполнить незанятые рабочие места будет в таких сферах, как мехатроника, энергетика и электротехника, информационные и коммуникационные технологии, медицина, велнес, уход за телом и медицинская техника, причем по всей Германии. Уже в прошлом году на поиск персонала по этим направлениям уходило больше всего времени. Сегодня медики востребованы прежде всего на востоке Германии, в Баварии, Северном Рейне - Вестфалии и Рейнланд-Пфальце. Специалисты по мехатронике и электронике - в Баварии и восточных землях. IT-специалситы - в Берлине, Гамбурге и Саксонии.

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    Будьте реалистом

    Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

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    Полный пакет

    Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.

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    Придерживайтесь нормы

    Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.

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    Место работы

    Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.

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    Заявка по адресу

    Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.

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    Знания - хорошо, опыт - лучше

    На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.

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    Цифровые навыки

    Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.

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    Думайте, что постите

    Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.

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    Где искать работу

    Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.

    Автор: Татьяна Вайнман


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