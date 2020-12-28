Какие специалисты будут нужны Германии?

Казалось бы, во время пандемии сложно делать какие-либо прогнозы. И предсказывать ее долгосрочное влияние на стратегию предприятий и поведение работодателей исследователи из боннского Института профобучения (BIBB) и Института исследования рынка труда и карьеры (IAB) в Нюрнберге не берутся. В краткосрочной же перспективе на восстановление экономики после локдаунов они отводят два года. Но даже при всех негативных последствиях кризиса решающими для немецкого рынка труда они считают другие факторы: демографическую ситуацию и экономические структурные преобразования. Как это скажется на кадровой политике? Заглянем в их отчет с прогнозом.

Больше пожилых, больше медиков

Исследователи из Бонна и Нюрнберга сделали модельные расчеты на ближайшие 20 лет. В своем прогнозе они учли несколько уже сейчас очевидных тенденций. Первая - демографическая. В общем количество жителей к 2040 году даже немного возрастет и составит около 83,7 млн. При этом продолжительность жизни населения в Германии увеличивается, и, следовательно, трудоспособное население сократится на 5,2 миллиона человек.

Уход за престарелыми - уже сейчас востребованная сфера

С демографическими изменениями все большее значение будет придаваться вопросам здравоохранения, а медики и персонал по уходу за больными и престарелыми людьми будут самыми трудоустроенными. Старение населения приведет к тому, что большинство трудящихся в 2040 году будут заняты в сфере здравоохранения и социального обеспечения.

Индустрия - в минусе, сфера услуг - в плюсе

В своих расчетах исследователи приняли во внимание запланированные изменения в экономике и политике: меры, предусмотренные конъюнктурным пакетом для оживления экономики, а также климатическим пакетом, принятыми правительством ФРГ в 2020 году. Учтено было и поведение потребителей, вызвавшее рост интернет-торговли и повышение числа допусков к эксплуатации автомобилей с электроприводом.

Важное значение для рынка труда будет иметь и другая уже наметившаяся тенденция. В последние годы в структуре занятости населения в Германии наблюдается постепенное смещение от индустрии в сторону сферы услуг. В будущем этот тренд усилится. Зато в обрабатывающей промышленности придется сокращать кадры почти на полтора миллиона. Скажется и сокращение экспортной динамики, а также необходимость подстраиваться под новые реалии в автомобильной промышленности.

Наблюдающийся в строительной сфере бум, по прогнозам исследователей, в долгосрочной перспективе спадет. Опять-таки виной тому - демография: новые дома и квартиры уже не потребуются в таком большом количестве. В результате сократится и спрос на представителей строительных специальностей. Небольшое сокращение будет наблюдаться и в сфере производства товаров. Меньше занятых будет и в розничной торговле (в отличие от интернет-торговли), а также в сфере сервисного обслуживания автомобилей.

Кадровая политика и немецкая география

В разных федеральных землях Германии ситуация с дефицитом или избытком трудовых кадров будет складываться по-разному. Интерес представляют данные о том, в каких сферах сейчас выше всего занятость по регионам. На севере это - сельское и лесное хозяйство, а также рыбный промысел. На юге, в Баварии и Баден-Вюртемберге, многие работают в сфере обрабатывающей промышленности. В восточной части Германии - в строительной отрасли, сферах социального обеспечения и административного управления. В Берлине, как и Гамбурге, большая доля трудящихся приходится на сферу деловых услуг. В немецкой столице больше специалистов, чем в среднем по стране, заняты в сфере развлечений, отдыха и образования, а также в творческих профессиях.

Принимая во внимание региональную специфику, авторы доклада берутся предсказать, что сокращение индустрии скажется на уменьшении числа рабочих мест прежде всего на востоке (за исключением Берлина) и юге страны. В Северном Рейне - Вестфалии и земле Саар понадобится меньше персонала в сфера металлопроизодства. Структурные изменения не отразятся на Берлине и Гамбурге - здесь число занятых будет только расти.

Спрос на специалистов по сферам

Одна область точно будет в явном выигрыше от структурных изменений. Уже сейчас взятый Германией курс на цифровизацию выявил нехватку специалистов в сфере информационных технологий. Спрос на кадры в области IT-услуг только усилится.

Будущее ИТ-специалистов в Германии более чем надежно

Время на поиск подходящего кандидата на вакансию к 2040 году увеличится на четыре дня: работодателям в среднем будет требоваться до 73 дней. Сложнее всего заполнить незанятые рабочие места будет в таких сферах, как мехатроника, энергетика и электротехника, информационные и коммуникационные технологии, медицина, велнес, уход за телом и медицинская техника, причем по всей Германии. Уже в прошлом году на поиск персонала по этим направлениям уходило больше всего времени. Сегодня медики востребованы прежде всего на востоке Германии, в Баварии, Северном Рейне - Вестфалии и Рейнланд-Пфальце. Специалисты по мехатронике и электронике - в Баварии и восточных землях. IT-специалситы - в Берлине, Гамбурге и Саксонии.

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