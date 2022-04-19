Омбудсмен: Германия должна обеспечить равные условия для всех беженцев

Германия должна обеспечить равные условия для беженцев из таких стран, как Афганистан и Сирия, а также для ищущих убежища на фоне войны в Украине. Такое мнение высказала уполномоченная правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg). Ее слова привела во вторник, 19 апреля, германская газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

По словам Амтсберг, у беженцев из Украины на данном этапе больше возможностей в ФРГ, так как им разрешено самостоятельно принимать решение о том районе Германии, где они хотели бы жить, а также незамедлительно приступать к работе.

По мнению Амтсберг ("Союз-90"/"зеленые"), положение беженцев из других стран в ФРГ "к сожалению, является результатом многолетней неправильной политики" германских властей. Чтобы положить конец "неравному обращению", планы нынешнего коалиционного правительства должны быть "быстро реализованы", уверена омбудсмен.

Еще в 2015 году, когда в Германию прибыли в основном бежавшие от войны в Сирии, "зеленые" хотели дать прибывшим незамедлительную возможность работать и посещать языковые курсы, подчеркнула Амтсберг. В нынешнем коалиционном соглашении политикам от этой партии удалось прописать в качестве целей отмену ограничений при доступе на рынок труда и обеспечение возможности посещения языковых курсов при необходимости для всех групп населения.

Амтсберг предостерегла от бойкота российской культуры в Германии

Ранее уполномоченная правительства ФРГ в области прав человека и гуманитарной помощи предостерегла от бойкота российской культуры в Германии. "Было бы неправильным из-за путинской войны прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русские искусство и культуру", - заявила политик. "Общайтесь друг с другом, в том числе в сфере искусства и культуры - и вы убедитесь, что не все россияне одобряют эту агрессивную войну", - призвала она сограждан.

Представитель правительства в Берлине в свою очередь, комментируя сообщения о дискриминации русскоязычных в ФРГ, отметил: "Да, такие правонарушения есть, но нет никаких оснований для того, чтобы говорить о грассирующей или сильно растущей неприязни к русскоязычным людям в Германии".

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