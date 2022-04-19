 Омбудсмен: Германия должна обеспечить равные условия для всех беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 19.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Омбудсмен: Германия должна обеспечить равные условия для всех беженцев

ФРГ должна обеспечить равные условия для всех беженцев - независимо от страны их происхождения, уверена уполномоченная правительства в области прав человека Амтсберг.

Беженцы из Украины в Нижней Саксонии

Беженцы из Украины в Нижней Саксонии

Германия должна обеспечить равные условия для беженцев из таких стран, как Афганистан и Сирия, а также для ищущих убежища на фоне войны в Украине. Такое мнение высказала уполномоченная правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg). Ее слова привела во вторник, 19 апреля, германская газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

По словам Амтсберг, у беженцев из Украины на данном этапе больше возможностей в ФРГ, так как им разрешено самостоятельно принимать решение о том районе Германии, где они хотели бы жить, а также незамедлительно приступать к работе.

По мнению Амтсберг ("Союз-90"/"зеленые"), положение беженцев из других стран в ФРГ "к сожалению, является результатом многолетней неправильной политики" германских властей. Чтобы положить конец "неравному обращению", планы нынешнего коалиционного правительства должны быть "быстро реализованы", уверена омбудсмен.

Еще в 2015 году, когда в Германию прибыли в основном бежавшие от войны в Сирии, "зеленые" хотели дать прибывшим незамедлительную возможность работать и посещать языковые курсы, подчеркнула Амтсберг. В нынешнем коалиционном соглашении политикам от этой партии удалось прописать в качестве целей отмену ограничений при доступе на рынок труда и обеспечение возможности посещения языковых курсов при необходимости для всех групп населения.

Амтсберг предостерегла от бойкота российской культуры в Германии

Ранее уполномоченная правительства ФРГ в области прав человека и гуманитарной помощи предостерегла от бойкота российской культуры в Германии. "Было бы неправильным из-за путинской войны прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русские искусство и культуру", - заявила политик. "Общайтесь друг с другом, в том числе в сфере искусства и культуры - и вы убедитесь, что не все россияне одобряют эту агрессивную войну", - призвала она сограждан.

Представитель правительства в Берлине в свою очередь, комментируя сообщения о дискриминации русскоязычных в ФРГ, отметил: "Да, такие правонарушения есть, но нет никаких оснований для того, чтобы говорить о грассирующей или сильно растущей неприязни к русскоязычным людям в Германии".

Смотрите также:

  • Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

    На территории кампуса

    Студенты Ганноверского университета имени Лейбница предлагают поселить беженцев в жилье, например, построенном на плоских крышах зданий города, и, в частности, родного университета.

  • Плавучие дома

    Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

    Плавучие дома

    Бесцельно простаивающие баржи можно переоборудовать в дома для беженцев. Будущие архитекторы предлагают провести в жилищные комплексы профильтрованную речную воду, а также использовать энергию солнца и ветра для получения электричества.

  • Парковая зона в доме

    Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

    Парковая зона в доме

    Голландский павильон, оставшийся после проведения в 2000 году Всемирной выставки Expo, теперь пустует. Его можно было бы превратить в общежитие для беженцев: открытый этаж с парковой зоной между жилыми этажами здания станет прекрасным местом отдыха.

  • Мультикультурная дача

    Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

    Мультикультурная дача

    Еще одна студенческая идея - жилье для беженцев на небольших садовых участках. Преимущество: возможность отдыхать и выращивать овощи и фрукты рядом с домом. А также - познакомиться и подружиться с соседями.

  • Гараж, он же дом

    Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

    Гараж, он же дом

    Некоторые гаражи в немецких мегаполисах используются лишь частично. Инициаторы этого проекта предлагают надстроить над гаражами квартиры. Причем нижние этажи можно и дальше использовать в их первоначальной функции.

  • Подвижная недвижимость

    Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства

    Подвижная недвижимость

    На заброшенной товарной станции в северном районе Ганновера предостаточно места для большого количества беженцев, которых можно разместить в старых вагонах, считают студенты архитектурного факультета. Эта идея осуществима в практически каждом крупном городе Германии, уверены они.

    Автор: Анника Цайтлер, Инга Ваннер


Смотреть видео 02:20

Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: история молдавской семьи, помогающией беженцам  

Этнические немцы в России опасаются за свое будущее  

Реклама

Самые читаемые

Вице-премьер Украины: Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд  

Хроника войны в Украине 18 апреля  

Хроника войны в Украине 17 апреля  