Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс

На 55-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 19 апреля (время московское).

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Военные США намерены обучить группу украинских военнослужащих обращаться с передаваемыми Киеву американскими гаубицами, сообщило издание The Hill со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Позже планы начать тренировки украинских военных подтвердил в ходе брифинга представитель Пентагона Джон Кирби. "Мы считаем, что сможем начать процесс обучения украинских военных обращению с гаубицами... Обучение будет проходить за пределами Украины", - заявил он. При этом Кирби предположил, что тренировка "вряд ли займет очень много времени".

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Российские войска начали битву за Донбасс, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении. "Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда не сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться, мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно," - сказал Зеленский. Президент выразил благодарность "всем бойцам и героическим городам в Донбассе", которые держатся и защищают всю Украину, сдерживая силы российских войск.

Хроника событий 18 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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