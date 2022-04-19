 Полиция Берлина расследует дело об осквернении мемориала в Трептов-парке | Новости из Германии о Германии | DW | 19.04.2022

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Германия

Полиция Берлина расследует дело об осквернении мемориала в Трептов-парке

Вандалы в очередной раз подвергли атаке мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в немецкой столице. В Германии за период с начала войны России против Украины осквернено уже несколько таких объектов.

Вход в мемориальный комплексв Трептов-парке в Берлине

Вход в мемориальный комплексв Трептов-парке в Берлине

Советский военный мемориал в берлинском  Трептов-парке  вновь осквернен вандалами. Как сообщила в понедельник, 18 апреля, официальный представитель берлинской полиции, на входе в него белой краской написали слова "убийца" и "орк", а также начертали букву "Z", ставшую неофициальным символом поддержки  войны, развязанной Россией против Украины.

В ночь на 18 апреля граффити заметил полицейский патруль. По факту произошедшего правоохранители Земельного управления уголовной полиции Берлина начали расследование по делу о причинении материального ущерба.

Череда случаев вандализма в ответ на войну в Украине

Полторы недели назад  вандалы  уже осквернили мемориал в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав его лозунгами против войны в Украине и против Владимира Путина. Российское посольство в Берлине заявило тогда, что там "глубоко возмущены вопиющим актом вандализма", и направило  ноту протеста  в министерство иностранных дел ФРГ с требованием устранить последствия вандализма, привлечь виновных к ответственности и принять меры для предотвращения повторения аналогичных инцидентов.

Сенатор по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта в правительстве земли Берлин Ирис Шпрангер (Iris Spranger) объявила тогда, что концепции безопасности будут откорректированы. Это распространяется на все "объекты, подлежащие охране в связи с войной в Украине", - заявила политик. Как сообщила в понедельник спикер полиции Берлина, в Трептове принимаются необходимые меры безопасности, но подробностей не сообщила. Ранее на территории комплекса были установлены прожекторы.

За последнее время в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Второй мировой войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине.

Смотрите также:

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    Мемориал в Трептов-парке был создан в 1947-1949 годах. Главный памятник - Воин-освободитель со спасенной девочкой на руках - установлен на холме с мавзолеем.

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    Монументальная мозаика в мавзолее.

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    Барельеф с изображением Ордена Отечественной войны у входа в мемориал в Трептов-парке.

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    Мемориальное поле с братскими могилами, чашами для вечного огня и двумя красными знаменами из гранита.

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    Барельеф с идущими в атаку солдатами на одном из саркофагов.

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    "Всё для фронта! Всё для победы!" - барельеф, посвященный поддержке армии в тылу.

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    Цитата Иосифа Сталина.

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    Скульптура скорбящей женщины.

  • Трептов-парк в Берлине

    Мемориал в Трептов-парке

    Коленопреклоненный солдат около гранитного красного знамени.

    Автор: Максим Нелюбин


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