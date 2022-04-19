Полиция Берлина расследует дело об осквернении мемориала в Трептов-парке

Советский военный мемориал в берлинском Трептов-парке вновь осквернен вандалами. Как сообщила в понедельник, 18 апреля, официальный представитель берлинской полиции, на входе в него белой краской написали слова "убийца" и "орк", а также начертали букву "Z", ставшую неофициальным символом поддержки войны, развязанной Россией против Украины.

В ночь на 18 апреля граффити заметил полицейский патруль. По факту произошедшего правоохранители Земельного управления уголовной полиции Берлина начали расследование по делу о причинении материального ущерба.

Череда случаев вандализма в ответ на войну в Украине

Полторы недели назад вандалы уже осквернили мемориал в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав его лозунгами против войны в Украине и против Владимира Путина. Российское посольство в Берлине заявило тогда, что там "глубоко возмущены вопиющим актом вандализма", и направило ноту протеста в министерство иностранных дел ФРГ с требованием устранить последствия вандализма, привлечь виновных к ответственности и принять меры для предотвращения повторения аналогичных инцидентов.

Сенатор по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта в правительстве земли Берлин Ирис Шпрангер (Iris Spranger) объявила тогда, что концепции безопасности будут откорректированы. Это распространяется на все "объекты, подлежащие охране в связи с войной в Украине", - заявила политик. Как сообщила в понедельник спикер полиции Берлина, в Трептове принимаются необходимые меры безопасности, но подробностей не сообщила. Ранее на территории комплекса были установлены прожекторы.

За последнее время в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Второй мировой войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине.

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