Неизвестные осквернили здание альтернативного посольства Беларуси в Берлине

Расположенное в Берлине здание альтернативного посольства свободной и демократической Республики Беларусь (ПСДРБ) в Германии осквернили неизвестные. Об этом в воскресенье, 9 мая, рассказал DW Тарас Сякерка, координатор берлинского творческого проекта "ПСДРБ".

"Представитель берлинской полиции позвонил нам сегодня утром и сказал, что это произошло", - пояснил Сякерка. По его словам, правоохранители "составили акт, сфотографировали, все запротоколировали", проводится проверка.

Как видно на поступивших с места событий фотографиях, на деревянный фургончик, располагающийся напротив официального диппредставительства Беларуси в Берлине, краской нанесены надписи на русском и на немецком языках. Пострадали также несколько плакатов, прикрепленных к его фронтону.

Акт вандализма произошел в ночь на 9 мая Фургончик разрисовали краской

"Сегодня, когда я прибыл на место, я увидел, что здание разрисовано красной краской. На немецком было написано: "Это - фашистский флаг", - рассказал Сякерка, уточнив, что надпись "Flagge der Faschisten" относилась к бело-красно-белому флагу у фургончика.

По словам активиста, подобная риторика активно насаждается "пропагандой Александра Лукашенко". При этом координатор добавил, что в надписях было "много орфографических ошибок - и на русском, и на немецком".

Акт вандализма, по оценкам полиции, скорее всего, произошел в ночь на 9 мая. Кто стоял за инцидентом - пока неизвестно.

"Есть агрессивно настроенные люди и те, кто проявляет солидарность"

Надписи, относящиеся к бело-красно-белому флагу

На данный момент обстановка у альтернативного посольства в районе Трептов-парка - в целом спокойная, добавил Сякерка. "Ажиотажа это (осквернение. - Ред.) как такового не вызвало", - отметил он. Недалеко от фургончика расположен мемориал советским солдатам, куда в течение дня продолжали приходить жители Берлина. "Есть агрессивно настроенные люди, которые пытаются нас фашистами обзывать. Есть те, кто проявляет с нами солидарность", - добавил Тарас Сякерка.

Альтернативное посольство появилось в Берлине по инициативе белорусских активистов, проживающих в германской столице. Здесь регулярно проводятся акции солидарности с протестующими в Беларуси. В конце 2020 года активисты белорусской диаспоры в Германии даже начали выдавать символические паспорта "свободной демократической Республики Беларусь". Предоставление первых "паспортов" выпало на неделю между католическим Рождеством и Новым годом. Возле фургончика установлен шестиметровый флагшток, на котором закреплен бело-красно-белый флаг.

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