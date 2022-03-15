Немецкий эксперт: Действия России в Мариуполе можно назвать геноцидом

Немецкий юрист Отто Люхтерхандт (Otto Luchterhandt) специализируется на вопросах права в странах Восточной Европы и перед уходом на пенсию возглавлял одну из кафедр Университета Гамбурга. Недавно он подготовил юридическое заключение, в котором говорится, что действия российских войск в Мариуполе подпадают под определение геноцида.

DW: Господин Люхтерхандт, немецкое издание Tagesspiegel обнародовало ваше юридическое заключение, в котором говорится о блокаде Мариуполя и многочисленных преступлениях российских военных с точки зрения международного права, в частности, геноциде. Что это за документ?

Отто Люхтерхандт: Ко мне обратились политики и попросили высказать мнение о том, подпадают ли действия российских вооруженных сил в Украине под определение геноцида. И я пришел к выводу, что тезис о геноциде, осуществляемом со стороны российских военных в Мариуполе, приемлем и его можно отстаивать. Существуют два правовых документа, которые определяют уголовную ответственность за геноцид и запрещают его на международном уровне. Это Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, там в статье 2 подробно определен состав этого преступления. А также статья 6 Римского устава Международного уголовного суда от 1998 года.

- Что позволяет вам говорить, что в случае Мариуполя в этой войне России против Украины речь идет о геноциде?

Отто Люхтерхандт

- Здесь следует различать субъективный и объективный состав преступления. Объективный означает, что должны быть выполнены определенные критерии. Речь идет об убийстве членов определенной группы, в данном случае - национальной группы. При этом под защиту конвенции попадает не только Украина в целом, но и части этой национальной группы, такие как община почти полумиллионного города Мариуполь.

Речь идет о защите от убийства, нанесения тяжкого физического и ментального вреда или от умышленного создания жизненных условий, которые частично или в полной мере могут способствовать физическому уничтожению. Этот объективный состав преступления, очевидно, есть, и он ежедневно подтверждается новостями благодаря журналистам, фоторепортерам на местахи т.д. Особенно с начала марта, когда войска России и пророссийских сепаратистов оцепили город.

- Российская сторона всячески отрицает любую причастность к бомбардировкам, особенно тем, которые привлекли внимание общественности во всем мире. Прежде всего, речь идет об уничтожении роддома, а также театра, где скрывались мирные жители.

- Российская сторона уже годами распространяет внутри государства и за его пределами гигантскую лживую пропаганду, в этом нет ничего удивительного. Они даже отрицают, что напали на Украину. Главный лжец - сам Путин, который выставляет себя на посмешище фразами о том, что речь идет якобы о "денацификации Украины". Второй профессиональный лжец - это Сергей Лавров, мы уже к этому привыкли. Он в определенной степени даже переплевывает известного лжеца Молотова (Вячеслав Молотов возглавлял МИД СССР во времена Иосифа Сталина. - Ред.). К примеру, когда они говорят, что Украина якобы совершала геноцид в Донбассе. Это недавно решительно отверг Международный суд ООН, то есть пропаганда была демаскирована.

- И все же, какие действия российских вооруженных сил свидетельствуют о геноциде?

- Я уже говорил об объективном составе преступления. Первое - это окружение города и то, что с начала марта в город не допускаются службы с украинской стороны для обеспечения населения продовольствием и самыми необходимыми для жизни вещами. Население отрезано от воды, электричества и отопления, а также мобильной связи, которая сегодня является стандартом, то есть люди отрезаны от коммуникации с внешним миром.

Второе - постоянные бомбардировки жилых районов и людей, и, особенно, медицинских, культурных и других учреждений, которые никакого отношения к власти или военным объектам не имеют. Наиболее вопиющее - это действительно нападение на детскую больницу. Здесь даже российская пропаганда противоречила сама себе, когда сначала говорила, что это фейк и этого вообще не было, а потом рассказывала, что там якобы расположен штаб батальона, праворадикалови "нацистов".

И из этих объективных фактов можно сделать вывод о субъективном намерении российских войск или президента Путина уничтожить, стереть город и его население с лица земли. То есть население систематически уничтожается, ведутся плановые действия, а не какие-то случайные бомбардировки.

- Почему именно Мариуполь стал мишенью Путина? Каковы его мотивы?

- Во-первых, Мариуполь имеет ключевое значение на пути в Крым. Ведь одна из целей этой войны Путина - создать сплошной коридор от Ростова-на-Дону через Донбасс до аннексированного Крыма. Во-вторых, в 2014-2015 годах, прежде всего, добровольческим батальонам, удалось вытеснить из города пророссийских сепаратистов, которые сначала имели там успех, и удержать город под контролем украинского правительства. Это, на мой взгляд, ключевые мотивы российского руководства, в частности, президента Путина, разрушить город Мариуполь и вместе с ним уничтожить его население.

- Многие люди, слыша слово "геноцид", сразу же думают об уничтожении определенной этнической группы. Можно ли это применить к населению Мариуполя?

- Да, ведь речь идет об общине города Мариуполь как части украинского населения, то есть украинской национальной группы. В составе преступления говорится о защите от действий на уничтожение не только всей группы, но и ее части. Ведь уничтожить всю группу - этого не удалось даже нацистам по отношению к евреям. Убили шесть миллионов, но вообще-то хотели убить всех. Если этого не удалось сделать, то это не значит, что это не геноцид.

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