Марианна из Мариуполя и статисты: фотографии, от которых плачет мир и в которые не верят в России

"Поверить фотографу навсегда очень сложно", - говорит Анна Лена Мер (Anna Lena Mehr), директор конкурса World Press Photo. Конечно, ведущие информационные агентства и СМИ работают с профессионалами, которые уже заручились кредитом доверия в профессиональном сообществе. "Но, может, в этом году все и хорошо, а в следующем он уже сделает что-то против правил", - размышляет руководитель одного из самых престижных конкурсов, история которого берет начало в 1955 году. Мы говорим с ней о фейках. За все годы организаторам конкурса, разумеется, приходилось сталкиваться с фальсификацией. После случая, когда фейком оказались фотографии одного из победителей, независимая организация World Press Photo разработала целый кодекс по проверке работ на подлинность, дисквалифицировав фотографа.

Проверка на прочность: как проверяют фотографов

"Мы проводим проверку на трех уровнях. Первый заключается в проверке на предмет манипуляций. Были ли изменения в самом кадре: добавлялись ли или вырезались какие-то предметы или люди. В нашем конкурсе это запрещено. Такими принципами в работе руководствуются и все крупные информационные агентства, - рассказывает Анна Лена Мер. - Добавлять что-то или убирать из кадра - это No-Go". Все фотографии сверяются с исходником, присланным самим фотографом. После чего дополнительно проводится фактчекинг. Специальная команда независимых экспертов анализирует все данные: само событие, людей, изображенных на фотографии, географическую локацию и так далее. Так можно верифицировать, использовался ли этот снимок ранее.

На третьем этапе, после того, как были выбраны победители конкурса World Press Photo, команда экспертов собирает всю доступную информацию, вне зависимости от того, какое информационное сопровождение прислал фотограф в описании к своему проекту. Эта информация потом публикуется в ежегоднике, а также доступна на выставке работ. Технических возможностей для этого все больше. Например - можно узнать, использовалась ли фотография или ее элементы раньше в другом контексте. "Это один из самых распространенных методов, к которым прибегает пропаганда, - говорит Анна Лена Мер и добавляет: - В том, что фотографии используются в целях пропаганды, нет ничего нового. Но вот скорость, с которой эти снимки распространяются сегодня, сильно возросла. И, конечно, появились новые технические возможности. Но это свойственно не только для войны в Украине. За последние годы конфликты все больше становились информационными войнами. И на примере Украины это видно сейчас особенно четко. Пропаганда заявляет, что какие-то фото были инсценированы. И насколько я могу судить, это происходит с обеих сторон. Другой пример мы видим с распространенными недавно дипфейк-видео с Путиным и Зеленским".

В своей работе организаторы конкурса ориентируются на индекс свободы прессы организации "Репортеры без границ". Из 180 стран Россия сейчас на 150-м месте. "Свобода прессы в стране очень ограничена. Поэтому дезинформация сейчас входит в репертуар пропаганды", - подчеркивает Анна Лена Мер.

Снимки из Украины, которые облетели весь мир и были названы в России фейками

"Марианна из Мариуполя" - под таким заголовком немецкий еженедельник Der Spiegel 11 марта 2022 года опубликовал историю украинки, которая в течение одной недели дважды стала жертвой агрессии России. Сначала - бомбы, посыпавшиеся на ее родной город Мариуполь, а потом - российская пропаганда, сделавшая из украинки мишень информационной войны. Во время авианалета российской авиации на Мариуполь на 14-й день войны в Украине был уничтожен роддом в центре города, больница, детское и терапевтическое отделение. Фотография Марианны из роддома после бомбардировки облетела весь мир. Миллионы людей увидели в ней жертву. Россия назвала эти кадры фейком, а украинского фотографа Евгения Малолетку, сделавшего снимки, обвинила в пропаганде, назвав фотографии фальшивкой и заявив, что беременная женщина была актрисой. Der Spiegel и, конечно, не только это СМИ, рассказал об украинской девушке Марианне, которая до войны вела аккаунт в Instagram о своей жизни и была бьюти-блогером, а уже после вторжения России в Украину стала одной из самых обсуждаемых жертв информационной войны.

Эту фотографию сделал украинский фотограф Евгений Малолетка после авиаудара по роддому в Мариуполе. Фотографию показали многие мировые СМИ. Россия назвала ее фейком

Казалось бы, с фотографиями ситуция гораздо проще, чем с текстовой информацией. Мы видим беременную женщину, которую выводят из разрушенного роддома. Мы видим бездыханное тело ребенка и медицинского работника, который пытается его реанимировать. Мы видим тела погибших, над которыми склонились медики или убитые горем родные. Таких фотографий об ужасах войны особенно много в портфолио автора снимка с Марианной. И снимок с беременной женщиной - не единственная работа Евгения Малолетки, которая облетела весь мир. Российская сторона уверяет, что на фотографии статисты и снимки - на самом деле фейки, а мировые издания выходят с этими фотографиями и показывают их своим читателям и пользователям.

"Если, например, информационное агентство AP (Евгений Малолетка - фотограф информационного агентства Associated Press. На днях его коллега Мстислав Чернов рассказал AP, как они работали в Мариуполе, как снимали кадры из обстрелянного роддома. Meduza опубликовала монолог украинского фотографа. На запрос DW Евгений Малолетка к моменту публикации не ответил. - Ред.) опубликовало эти истории, значит фотографии точно были подвергнуты проверке, - говорит Анна Лена Мер. - В целом я не берусь судить о фотогафиях, которые не были в нашем конкурсе. Все фотографии, победившие в конкурсе, прошли тщательную проверку. О фотографиях Евгения Малолетки я ничего не могу сказать".

Почему на World Presse Photo 2022 есть конфликт в Украине, но нет войны

Всего на конкурс поступило 64823 фотографии от 4066 фотографов из 130 стран. Работы должны были быть присланы до 13 января и фотографии за 2022 год не допускались к участию в конкурсе. Поэтому снимки о войне в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, не могли быть среди заявок, присланных на конкурс. Но они наверняка будут на World Presse Photo - 2023. В 2022 году среди 24 региональных победителей (четыре победителя на глобальном уровне будут объявлены в апреле) есть и проект Гийома Эрбо про ситуацию в Украине. "Я понимаю, что сейчас люди скорее ожидают других фотографий из Украины, - говорит Анна Лена Мер. - Проект "Ukraine Crisis" - долгосрочный. Фотографии были сделаны в период с 2013-го по 2021 годы. Очень интересно, что именно этот проект победил на конкурсе. Он показывает конфликт в Украине в развитии. Фотограф работал в Украине уже с 2001 года, хотя сам он - француз. Работы показывают, как нарастало напряжение, что привело к образованию самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР". На его снимках хорошо прослеживается, как конфликт медленно разрастался и как в конце концов вылился в то, что мы сейчас наблюдаем, - войну. Поэтому этот проект имеет большое значение, и важно, что мы показываем его сейчас, даже несмотря на то, что фотографий самой войны в этом году в нем нет".

Донецк. 29 ноября 2021 года. Этот снимок сделал французский фотограф Гийом Эрбо. Он стал региональным победителем конкурса World Press Photo - 2022 года (World Press Photo 2022. Ukraine Crisis, Guillaume Herbaut, France, Agence VU')

Независимое жюри особо отметило, что фотографу удалось создать такой визуальный ряд, в котором нет насилия и брутальных сцен. "Этот проект показывает момент рефлекcии фотографии на то, что происходило в Украине за последние годы. И эти фотографии очень насыщенные. Что еще более важно: он показывает, как изменилась повседневная жизнь обычных людей в Украине. Поэтому это очень важный проект. Жюри выбрало его еще до того, как началась война. Они увидели в нем конфликт, который играет большую роль в Европе. Фотографы и журналисты работали в Украине все эти годы, они не отворачивались от проблем и конфликтов, которые были у разных сторон. Победивший на нашем конкурсе фотограф рассказал историю простых людей в разных регионах Украины, в том числе в Луганске и Донецке. Для жюри было важно показать, как люди жили в этих регионах все эти годы".

Фотографии, которые публикуются в СМИ с начала войны в Украине, демонстрируют, какую кровопролитную войну Россия ведет в Украине. Таблоид Bild иллюстрирует свой заголовок "Главнокомандующий в Кремле идет по трупам детей" фотографией жертвы войны - шестилетней девочки. Фотограф - Евгений Малолетка.

Центр Киева. Улица Грушевского. 22 января 2014 года. Противостояние между бойцами спецназа и демонстрантами. Cнимок Гийома Эрбо (World Press Photo 2022. Ukraine Crisis, Guillaume Herbaut, France, Agence VU').

Трупов на фотографиях французского фотографа Гийома Эрбо нет. "Не всегда нужно показывать чрезмерные сцены насилия, чтобы рассказать историю. В этом году у нас впервые было региональное жюри, то есть люди, которые отбирали фотографии, хорошо понимают, о каком конфликте идет речь, и могут разобраться в ситуации", - говорит директор конкурса World Presse Photo.

Можно ли распознать фейк?

Чтобы прояснить все технические моменты, мы обратились в один из ведущих институтов, который входит в немецкое научно-исследовательское Общество Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft) - Институт безопасности информационных технологий (SIT). Мартин Штайнебах (Martin Steinebach) возглавляет отделение медиа-безопасности и IT-форензики. Он подчеркнул, что не располагает никакой информацией о том, чтобы сейчас кто-то проводил какие-то манипуляции с какими-нибудь фотографиями. Немецкий эксперт обращает внимание на то, что работа по выяснению достоверности снимков - задача многоуровневой сложности, так как у фейка очень много плоскостей.

"Во-первых, фотографии могут быть вырваны из контекста. Фотографии, сделанные в одном городе, начинают использовать для многих других городов, чтобы усилить ситуацию", - объясняет Мартин Штайнебах. В данном случае надо исследовать фотографию на предмет локации. Совпадает ли изображение на снимках с указанными местоположениями. Такой подход как раз и называется верификацией. Чтобы убедиться в достоверности таких снимков, например, у журналистов, не находящихся на месте событий, есть возможность заручиться поддержкой людей, знающих местность, и экспертов. Второй вариант с фейковыми фотографиями - манипуляция. "Фотографии могут быть обработаны, то есть подвергнуты идеологической обработке - по содержанию. Женщину на носилках теоретически можно скопировать из другого фото с учений и вставить в фотографию горящего дома. Здесь возникают вопросы, которыми занимается компьютерная форензика. В зависимости от наличия цифровых доказательств можно найти исходники для распознования монтажа или следы копирования", - подчеркивает Мартин Штайнебах.

Третий вариант - постановочная фотография. Как отмечает Мартин Штайнебах, "снимки могут быть постановочными, но это уже скорее вопрос, насколько вы доверяете источникам информации. Может, имеются другие снимки, которые показывают ту же сцену, но с другой перспективы. По мнению немецкого эксперта, это уже задача для специалистов разведки по открытым источникам (OSINT) или журналистов на месте событий. Мартин Штайнебах напоследок подчеркивает: "Фотофорензика - один из инструментов, с помощью которого можно распознать манипуляции, если имеются следы. Если следы найти невозможно, это не должно еще означать, что манипуляций не было. Следы можно скрыть, и подходы здесь не такие уж и сложные. Когда речь идет о государственной пропаганде, нужно по крайнем мере исходить из того, что этот кто-то не только подделывает, фальсифицирует, но и затирает свои следы".

Ребекка Вайс (Rebekka Weiß), руководитель отдела вопросов доверия безопасности в Федеральном объединении предприятий цифровой экономики, телекоммуникации и новых медиа Bitkom, в свою очередь добавляет: "Журналисты, также как и их читатели, должны с особой осторожностью работать с информацией или потреблять ее в условиях, когда фейковые материалы становятся все более приближенными к действительности. Нехватка времени не должна приводить к тому, что будет страдать добросовестность журналистики. Достоверность СМИ определяет как раз тот фактор, насколько аудитория может положиться на тщательно проверенные результаты журналистких расследований. Уже есть технические возможности для обнаружения фальсифицированных видео и фотографий. Если к какой-то информации осознанно было добавлено неправильное географическое название, это можно устнавить путем тщательной проверки".

Медийное сообщество может внести свой вклад, уверена эксперт. Если установлен факт фейка, то, конечно, об этом должно стать известно. Она приводит пример с якобы имевшим место избиением "украинскими беженцами". Полиция немецкого Бонна предупредила о распространении в Сети фейкового видео. И меры по борьбе с фейками сработали очень быстро. "Конечно, как всегда действует важное правило: медийная грамотность начинается с пользователей. Они должны осознавать угрозу фейков, понимать, что делиться содержанием без критической оценки и проверки не стоит. Так каждый из нас может стать частью решения этой проблемы", - уверена немецкий эксперт.

Чего боятся немцы, когда речь заходит об освещении войны в Украине

Вторжение России в Украину сопровождается кибератаками, предупреждает объединение Bitkom. Для многих людей в сложившейся ситуации настоящим вызовом становится упорядочивание информации. Об этом заявили 60 процентов участников актуального исследования Bitkom. При поиске информации с начала войны в Украине многие сталкиваются с фейками: 56 процентов респондентов. И большинство (73 процента) обеспокоены распространением недостоверной информации о войне в социальных сетях. По мнению гендиректора Bitkom Бернхарда Роледера (Bernhard Rohleder), представившего результаты исследования в Берлине, к опасности кибервойны следует относиться серьезно. Для рядовых пользователей у немецкого эксперта простой совет: "Если вы не уверены в достоверности какого-то сообщения, не стоит легкомысленно делиться им с другими, надо перепроверить автора сообщения, верифицировать содержащуюся в нем информацию с помощью поисковых машин и приложения для фактчекинга". Согласно данным опроса, 68 процентов респондентов хотели бы, чтобы в Германии запретили СМИ российской пропаганды, которые поддерживают и оправдывают противоречащую нормам международного права захватническую войну. В тоже время почти четверть опрошенных высказалась против запрета российских СМИ.

Постскриптум

Анна Лена Мер не сомневается, что если снимки появились в ведущих, надежных информационных агентствах, то им можно доверять. Что если заявка на конкурс в следующем году поступит от фотографа, которого российские СМИ обвиняют в дезинформации? "Для нас это не аргумент, мы не будем верить пропаганде. Любой профессиональный фотограф может подавать заявку на конкурс. А подлинность снимков мы уже перепроверим сами, без российской пропаганды", - подчеркивает директор конкурса World Press Photo. Фотографа, чьи снимки несколько лет назад победили в конкурсе и оказались подделанными, дисквалифицировали. При выявлении фотографий-фейков эта информация остается конфиденциальной, и жюри конкурса сообщает об этом только фотографу. Благодаря многоуровневой проверке это происходит теперь уже до оглашения имен победителей.

Любопытно, что в новой категории конкурса World Press Photo - Open Format - победил проект "Велесова книга" норвежского фотографа Йонаса Бендиксена, который поставил перед собой цель разобраться с манипуляциями, фейковыми новостями и слиянием этих явлений в фотографии. Как отмечает Анна Лена Мер, фотограф провел необычный эксперимент, опубликовав сфабрикованные им снимки. И те, кто их увидел (а это были и профессионалы в фотожурналистике, и сотрудники французского фестиваля фотожурналистики "Visa pour l'image", имеющие опыт работы с фильтрами для выявления фальсификаций), в них поверили. Только после того, как фотограф сам рассказал о том, что создал фейковый проект, и раскрыл всю правду, люди узнали о том, что стали жертвами дезинформации. Как отмечает директор конкурса World Press Photo, фейковый материал из города Велес в Северной Македонии показал, "как быстро мы можем поверить в историю, которая не имеет ничего общего с реальностью".

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