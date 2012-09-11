 В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 9 марта.

Саркофаг Чернобыльской АЭС

Саркофаг Чернобыльской АЭС

На 14-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий среды, 9 марта (время московское).

++14.50++

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к находящимся на территории Украины российским военнослужащим. "У вас еще есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей", - заявил он в видеообращении. Зеленский призвал российских солдат не верить командирам, утверждающим, что у войск РФ в Украине еще есть шансы. "Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена. Кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои", - подчеркнул он.

++14.30++

Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" предупредила об угрозе высвобождения радиоактивных веществ в результате обесточивания  Чернобыльской АЭС. В хранилище отработанного ядерного топлива-1 находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые требуют постоянного охлаждения, что возможно только при наличии электроснабжения, заявил "Энергоатом". Ранее пресс-служба Укрэнерго сообщила о полном прекращении электроснабжения Чернобыльской АЭС, захваченной российскими военными 24 февраля. "Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - указывается в заявлении.

++14.00++

Международная группа Yum! Brands заявила о приостановке работы всех ресторанов сетей быстрого питания KFC и Pizza Hut в связи с военным конфликтом в Украине. Первоначально концерн заявлял о заморозке инвестиций в России. "Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине", - заявила компания

Хроника событий 9 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 8 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

  • Краматорск, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Обстрелы и бомбежки украинских городов продолжаются. Страшные разрушения, жертвы среди мирного населения… Эта фотография сделана в Краматорске - 160-тысячном городе в Донецкой области.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Кася, врач живущая в Варшаве, организует эвакуацию пожилых людей в районе Тернополя.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Пожилая женщина из-под Тернополя покидает свой дом с помощью участников эвакуационной акции для людей, не способных сделать это самостоятельно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 08.03.2022

    Эвакуация жителей Ирпеня, 7 марта.

  • Львов, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Поезд с беженцами из Львова в сторону Польши.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 08.03.2022

    Путь или улица? "President ZELENSKY WAY" - около посольства Росссии в Вашингтоне.

  • Торонто

    Война в Украине - 08.03.2022

    Граффити c президентом РФ Владимиром Путиным в канадском городе Торонто. "Сделаем Россию снова великой!" - переделанный автором этой работы призыв "Make America Great Again" Дональда Трампа.

  • Сумы, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Подбитая российская военная техника около города Сумы на северо-востоке Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 08.03.2022

    "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!" - плакат во Львове.

  • Харьков

    Война в Украине - 08.03.2022

    Колонна разрушенной военной техники вооруженных сил России под Харьковом, 7 марта.

  • Харьков, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинский военный осматривает российскую технику в лесу под Харьковом.

  • Любачув

    Война в Украине - 08.03.2022

    Женщины и дети покидают страну, мужчину остаются дома, чтобы защищать. Эта фотография сделана в польском городе Любачув.

  • Киев

    Война в Украине - 08.03.2022

    Участник сил территориальной обороны в Киеве готовится выйти на патрулирование города.

  • Будомеж

    Война в Украине - 08.03.2022

    Дети-беженцы из Украины в польском Будомеже.

  • Ватра-Дорней, 8 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Семьи украинских беженцев около костра в румынском городе Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Война в Украине - 08.03.2022

    В венгерском городе Захонь помещения местного музея передали под размещение беженцев и вывозят экспонаты.

  • Унтермайтинген

    Война в Украине - 08.03.2022

    В Германии беженцев, прибывающих в Берлин, начинают распределять по другим регионам страны. Здесь на снимке - пункт временного размещения в баварском Унтермайтингене.

  • Касима

    Война в Украине - 08.03.2022

    Акция солидарности в Японии. Украинские флаги на поле около города Касима.

  • Дрезден

    Война в Украине - 08.03.2022

    50-метровый пацифистский символ в цветах национального флага Украины на фасаде одного из отелей в восточногерманском городе Дрезден.

  • Пекин

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинские спортсменки и спортсмены продолжают успешно выступать на Паралимпийских играх в Пекине. На этой фотографии - медалистки Паралимпиады-2022 Ирина Буй (в центре), Александра Кононова (слева) и Людмила Ляшенко (справа).

  • Стамбул, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Демонстрация в поддержку Украины в турецком городе Стамбул.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 61:49

Запад лишит Путина денег: введут ли эмбарго на нефть и газ из России? DW Новости (08.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

После нападения России на Украину – "Заповедник", выпуск 207, 06.03.22  

Западные эксперты называют "спецоперацию" Путина в Украине провалом. DW Новости (07.03.2022)  

Реклама