В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС

На 14-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий среды, 9 марта (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к находящимся на территории Украины российским военнослужащим. "У вас еще есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей", - заявил он в видеообращении. Зеленский призвал российских солдат не верить командирам, утверждающим, что у войск РФ в Украине еще есть шансы. "Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена. Кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои", - подчеркнул он.

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Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" предупредила об угрозе высвобождения радиоактивных веществ в результате обесточивания Чернобыльской АЭС. В хранилище отработанного ядерного топлива-1 находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые требуют постоянного охлаждения, что возможно только при наличии электроснабжения, заявил "Энергоатом". Ранее пресс-служба Укрэнерго сообщила о полном прекращении электроснабжения Чернобыльской АЭС, захваченной российскими военными 24 февраля. "Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - указывается в заявлении.

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Международная группа Yum! Brands заявила о приостановке работы всех ресторанов сетей быстрого питания KFC и Pizza Hut в связи с военным конфликтом в Украине. Первоначально концерн заявлял о заморозке инвестиций в России. "Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине", - заявила компания

Хроника событий 9 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 8 марта 14.00 - 23.59 >>>

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