 Санкции против Беларуси за войну РФ в Украине: что запретил Минску Запад | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.03.2022

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Беларусь

Санкции против Беларуси за войну РФ в Украине: что запретил Минску Запад

Страны Запада ввели в отношении России беспрецедентные санкции за вторжение в Украину. Налагаются они и Беларусь - за пособничество РФ. Какие именно меры в отношении кого в РБ и кем приняты - у DW.

Дворец независимости в Минске, резиденция главы государства

После вторжения России в Украину западные государства приняли и едва ли не ежедневно продолжают принимать новые - беспрецедентные по охвату - санкции против Москвы. Ограничительные меры за пособничество РФ налагаются и на Беларусь. Какие именно, на кого и кем - у DW.

Санкции со стороны Европейского Союза

В среду, 2 марта, Евросоюз сообщил об очередных рестриктивных мерах в отношении Беларуси из-за войны в Украине. Причина - поддержка Минском "российской военной агрессии против Украины, в том числе, через разрешение России запускать баллистические ракеты с белорусской территории, транспортировать российских военнослужащих и тяжелое вооружение, разрешение российским военным самолетам использовать белорусское воздушное пространство для полетов в Украину, предоставление пунктов заправки и хранения российского оружия и военного имущества в Беларуси".

Персональные санкции ЕС коснулись 22 представителей высшего военного руководства РБ, в том числе помощников министра обороны Беларуси Леонида Касинского и Игоря Можиловского и главы департамента международного военного сотрудничества Минобороны Леонида Воинова. Ранее в черный список были включены еще 20 белорусских чиновников и военнослужащих. Лицам, в отношении которых введены персональные санкции, запрещен въезд в Евросоюз, их счета и имущество на его территории замораживаются.

Кроме того, Брюссель продлил ограничения на поставку в РБ товаров и технологий двойного назначения и оказание сопутствующих услуг, а также на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной, технологической и оборонной безопасности Беларуси. Также введены ограничения на торговлю товарами для табачной продукции, минеральным топливом, битуминозными веществами, газообразными углеводородами, хлоридом калия, древесиной, цементом, железом и сталью, продуктами из резины. Весь список подсанкционной продукции занимает 120 страниц.

Санкции со стороны США

В Вашингтоне сразу же отреагировали на "поддержку и содействие", которые Минск оказал вторжению РФ в Украину. 24 февраля министерство финансов США одобрило санкции в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц, причастных к вторжению. Данные меры "направлены на оборонный сектор и финансовые учреждения Беларуси - две сферы, в которых Беларусь имеет тесные связи с Россией", подчеркивалось в заявлении Минфина.

В санкционный список ведомства среди прочих попали два крупных белорусских госбанка - "Белинвестбанк" и "Банк Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции были наложены на министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева, бывшего члена правительства, который входит в окружение Александра Лукашенко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

2 марта США объявили о новых мерах против Минска. Министерство торговли пообещало, что распространит строгую политику экспортного контроля, введенную в отношении России, и на Беларусь. Ограничения коснутся экспорта в РБ высокотехнологичной продукции (включая полупроводники, программное обеспечение и детали для аэрокосмической промышленности), "чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности", потому что он выступает на стороне России в войне против Украины.

"Мы задушим способность Беларуси импортировать ключевые технологии, и если Лукашенко будет в дальнейшем поддерживать эту войну, последствия для режима обострятся", - указал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Санкции со стороны Великобритании и Японии

Великобритания 1 марта объявила о наложении персональных санкций на четырех белорусских генералов (Андрея Бурдыко, Виктора Гулевича, Сергея Симоненко и Андрея Жук) и на две компании из Беларуси. Это ОАО "Интеграл" (производит интегральные схемы и жидкокристаллические индикаторы) и 558-й авиаремонтный завод в Барановичах (занимается ремонтом, модернизацией и обслуживанием авиатехники, производит беспилотные авиакомплексы и системы радиотехнической защиты).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фумио Кисида

Помимо этого, Лондон намерен ограничить суммы депозитов, которые граждане Беларуси могут хранить в британских банках, ввести запрет для крупных белорусских компаний на привлечение финансирования на британском рынке и ограничения на экспорт в РБ высоких технологий и оборудования для нефтепереработки.

Входящая в "большую семерку" Япония пообещала одобрить свой пакет санкционных мер на этой неделе. Премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте 2 марта, объяснил, что Токио решил их принять "против отдельных лиц, включая президента Александра Лукашенко, а также юридических лиц, и осуществить меры экспортного контроля", "учитывая причастность Беларуси" к российской военной агрессии против Украины.

Санкций со стороны международных организаций

Не остались в стороне от настоящего санкционного потока и международные организации. Всемирный банк (ВБ) 3 марта опубликовал заявление, в котором сказано о прекращении им финансирования всех своих программ в Беларуси. ВБ ранее выделил несколько сот миллионов долларов на различные проекты в сфере здравоохранения, образования и технической помощи.

Эмблема Паралимпиады в Пекине

МПК отстранил от участия в Паралимпиаде в Пекине спортсменов из России и Беларуси

Санкции нанесли сокрушительный удар по белорусскому спорту. 3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил от зимних Паралимпийских игр в Пекине спортсменов из России и Беларуси в связи с участием их стран в войне против Украины. При этом МПК изменил принятое накануне решение о допуске их к Играм в нейтральном статусе.

Почти каждый день приходит новая информация об отмене в Беларуси международных турниров разного ранга, а также о запрете для белорусских спортсменов и команд участвовать в соревнованиях самого высокого уровня - от чемпионатов мира (как, например, у хоккеистов) до этапов Кубка мира (как у лыжников и биатлонистов). И это, судя по всему, далеко не конец.

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