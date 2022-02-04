Санкции Запада против Беларуси: изменили ли они правила игры

"Если бы в сентябре 2019 года, когда я начинал работать в Минске, мне кто-то сказал, что (через два года. - Ред.) мы будем обсуждать вопрос санкций и их усиления - а тогда мы почти сняли последние из них, то я бы просто не поверил в это", - признался Дирк Шубель (Dirk Schuebel), посол ЕС в Беларуси, который вынужден был покинуть Минск и сейчас исполняет обязанности, находясь в Брюсселе. Свое заявление он сделал в ходе дискуссии "Санкции в отношении Беларуси и контрсанкции Беларуси: что меняет правила игры?", организованной исследовательским центром офиса Светланы Тихановской и прошедшей в онлайн-формате в четверг, 3 февраля.

Актуальности ей прибавило то, что в тот же день Эстония запретила транзит минеральных масел из Беларуси, а на следующий день США ввели визовые ограничения в отношении ряда белорусских граждан, причастных, как считают в Вашингтоне, к преследованию диссидентов за пределами страны. Подробности - у DW.

Эффективны ли санкции против Беларуси?

Чуть более двух месяцев назад, 2 декабря 2021 года, Евросоюз одобрил уже пятый пакет санкций против Беларуси. В ответ Минск ввел контрсанкции, запретив импорт продовольствия из государств Запада и въезд в страну ряду лиц из ЕС. Как все это влияет на экономику Беларуси и в целом на ситуацию в стране? Насколько эффективны санкции, нужно ли усилить давление на режим Лукашенко, и если да, то каким образом? Поиску ответов на эти вопросы и была посвящена вышеупомянутая дискуссия.

Алесь Алехнович

Открывая ее, Алесь Алехнович, представитель по экономике офиса Светланы Тихановской, давно и последовательно выступающий за усиление санкционного давления на Минск, озвучил ряд цифр, которые характеризуют состояние белорусской экономики. По его словам, экспорт из РБ в минувшем году вырос по сравнению с 2020-м на 37%, составив 40 млрд долларов, что является третьим результатом за всю историю страны. При этом более четверти товаров ушло в государства (их около 40), наложившие санкции на Минск, а 41% - в Россию.

"Основываясь на этих данных, некоторые люди и белорусская госпропаганда говорят, что санкции не работают. Но это неправда", - заверил Алехнович. И отметил, что до принудительной посадки в Минске самолета Ryanair рестрикции оставались символическими, а после нее впервые затронули целые сектора экономики. И это, по его мнению, первый аспект, который изменил правила игры: "Вторым стал миграционный кризис, после которого Запад стал вести себя намного более последовательно в своей санкционной политике".

Далее представитель Тихановской привел четыре примера, которые, как он считает, указывают, насколько поменялась ситуация: запрет Соединенными Штатами импорта белорусских калийных удобрений (это 63% всего экспорта РБ в США); прекращение Литвой транзита продукции "Беларуськалия"; прекращение ее закупок норвежской компанией Yara и запрет Эстонией на транзит нефтепродуктов из Беларуси.

В чем суть позиции ЕС

Со своей стороны, посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель изложил подход Брюсселя на сей счет. Сообщив, что сейчас в черном списке ЕС 186 белорусских физических лиц и 26 компаний, он отметил, что санкции - не самоцель и не наказание, они не направлены на смену режима или разрушение белорусской экономики, а лишь призваны сподвигнуть власти в Минске изменить их поведение.

Дирк Шубель

Кроме того, ЕС таким образом демонстрирует верность своим ценностям, "осуждает насилие в Беларуси и поддерживает ее гражданское общество". Шубель особо выделил точечный характер санкций, которые не нацелены на причинение страданий населению, хотя по его выражению, в Брюссель приходит много сообщений из РБ, "не знаю, насколько они репрезентативны", с требованиями ужесточить ограничения и заверениями, что "мы можем потерпеть" ради изменения ситуации в стране.

Посол, согласившись, что санкции "не суперэффективны", пояснил, что ЕС хочет иметь возможность как для их усиления, так и ослабления, "когда это оправдано". Нам не нравятся санкции, но это единственный путь, позволяющий показать, что мы не приемлем то, что происходит в Беларуси, уточнил Дирк Шубель.

Координация и механизм отслеживания санкций

Между тем, как напомнила депутат Европарламента от Словакии Мириам Лексман, на данный момент в Беларуси более 1000 политзаключенных, Александр Лукашенко хочет остаться у власти с помощью референдума, а также пытается использовать миграцию как оружие против ЕС. В свете последнего, по ее мнению, особенно важно нынешнее единство на уровне ЕС в санкционном вопросе.

Лексман также обратила внимание на значимость создания Брюсселем механизма, который позволил бы отслеживать, как выполняются введенные ограничения. У США, добавила она, есть такой инструмент, а у Евросоюза - нет, из-за чего санкции работают не столь эффективно.

Они очень действенны в финансовой сфере, поправил Алесь Алехнович, рассказавший, что Беларусь теперь не может занимать деньги на западном финансовом рынке, а из-за опасности вторичных санкций подобное сотрудничество с Минском стало токсичным и для России и Китая. Алехнович убежден, что еще более действенными способна сделать рестрикции координация западными стран своих усилий в данной области.

В Беларуси в официальном дискурсе активно продвигается тезис, что западные санкции разрушают суверенитет страны, при этом ответственность за это власти перекладывают на находящуюся за рубежом оппозицию, поделилась своим впечатлением доцент факультета политических наук университета Минью в Португалии Алена Виейра. Неправильно, что европейцы оправдываются за санкции больше, чем белорусские власти, заключила она.

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