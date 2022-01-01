 Сотни мигрантов все еще находятся в Беларуси у границы с Польшей | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.01.2022

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Беларусь

Сотни мигрантов все еще находятся в Беларуси у границы с Польшей

Белорусский Красный Крест сообщает о сотнях остающихся на польско-белорусской границе мигрантов, по-прежнему ожидающих возможности попасть в Польшу.

В пункте временного размещения мигрантов в логистическом зале в Брузгах

В пункте временного размещения мигрантов в логистическом зале в Брузгах

Около 600 человек находятся в настоящее время в пункте временного размещения  мигрантов  в логистическом зале в Брузгах и получают помощь. Многие из мужчин, женщин и детей надеются попасть в Польшу. Один выходец из Ирака, который долгое время провел на границе, наконец-то добрался до своей семьи, сообщило в субботу, 1 января, агентство dpa со ссылкой на сведения, поступившие из Белорусского Красного Креста в Минске.

Тысячи людей, прибывших из кризисных регионов, застряли в Беларуси у ее  границ с несколькими странами Евросоюза. Уже несколько месяцев они пребывают здесь в надежде пересечь границу и попасть в ЕС.

Брюссель обвиняет в ситуации с мигрантами Лукашенко

Брюссель обвиняет белорусского правителя Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе - в отместку за санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом из-за фальсификаций на президентских выборах летом 2020 года.

В ответ на санкции Запада Минск ввел контрсанкции

В субботу, 1 января, в Беларуси также вступили в силу контрсанкции в ответ на  санкции  со стороны ЕС, США и других стран. С 1 января здесь запрещен импорт многих западных товаров. Эмбарго в основном затрагивает производителей продуктов питания из ЕС, в частности, компании, специализирующиеся на выпуске мясной и молочной продукции.

Минск назвал эту меру реакцией на "дискриминационную политику и недружественные действия, предпринятые в отношении нашей страны". Со своей стороны, Беларусь продолжает расширять свои экономические отношения с Россией.

Смотрите также:

  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


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