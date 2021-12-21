 Беларусь и Польша не допустили представителей ООН в приграничную зону | Новости из Германии о Европе | DW | 21.12.2021

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Европа

Беларусь и Польша не допустили представителей ООН в приграничную зону

Минск и Варшава не пропустили группу экспертов ООН в приграничную зону, чтобы ознакомиться с положением мигрантов. Беларусь вообще отказала представителям всемирной организации во въезде на свою территорию.

Мигранты в центре временного размещения в Беларуси

Мигранты в центре временного размещения в Беларуси

По данным ООН, Беларусь и Польша отказывают всемирной организации в доступе в приграничный регион для ознакомления с положением оказавшихся там мигрантов. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Тросселл заявила во вторник, 21 декабря, в Женеве, что, хотя группа экспертов ООН смогла отправиться в Польшу, ее сотрудникам было отказано в доступе к беженцам в пограничной зоне. Беларусь же вовсе отказала пропустить их на свою территорию.

Лиз Тросселл настаивает на том, чтобы обе страны "срочно разрешили эту ужасающую ситуацию в соответствии со своими обязательствами" по международному законодательству в области прав человека и беженцев.

Мигранты жалуются на белорусских силовиков

Ссылаясь на беседы с несколькими десятками мигрантов, прибывшими в приграничный регион с августа по ноябрь, представительница УВКПЧ заявила о "катастрофическом" положении беженцев по обе стороны границы. Согласно их рассказам, им не хватает еды, чистой воды, часто нет крыши над головой, причем в условиях холодов. На белорусской территории мигранты, по их словам, подвергались "избиениям и угрозам со стороны силовиков", за еду и воду у них вымогали деньги.

"Мы призываем Беларусь провести полное расследование этих тревожных сообщений о насилии и жестоком обращении и немедленно положить конец подобной практике", - заявила Лиз Тросселл.

Польше предлагается пересмотреть законодательство

В свою очередь к Варшаве в УВКПЧ обратились с призывом пересмотреть действующее законодательство, предполагающее немедленное выдворение людей, проникших в Польшу. Вместо этого предлагается индивидуально оценивать потребность людей в защите в соответствии с положениями международного права о запрете на выдворение и коллективную высылку.

В связи с наплывом мигрантов из Беларуси Польша разместила на границе десятки тысяч солдат. С начала года тысячи мигрантов - многие из них с Ближнего Востока - прибыли через Беларусь на внешние границы ЕС, пытаясь перебраться в Польшу или страны Балтии. 

ЕС обвиняет авторитарного белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он целенаправленно доставлял мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, чтобы переправить их в ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в Европе. Минск отвергает эти обвинения.

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  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


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