Комментарий: Умирающие у границ ЕС мигранты - новый удар по его репутации

Когда сотрудник полиции заметил в нашем автомобиле продукты и воду, он начал задавать вопросы. Мой переводчик и я находились в этот момент на польском пропускном пункте, расположенном вблизи границы с Беларусью. Такие пропускные пункты - одна из мер, которые власти Польши приняли, чтобы не дать мигрантам перебраться в их страну.

"Это для беженцев?" - спросил полицейский. Он забрал наши удостоверения личности и уже хотел пригласить нас на беседу, но моему спутнику каким-то образом удалось убедить его, что еда предназначена для нас самих и что мы не собираемся въезжать в покрытую густым лесом приграничную зону.

Выжить в приграничной зоне

Поначалу я испытал облегчение, но почти сразу понял, что это означает: голод и жажда, а также переохлаждение, которым подвержены мигранты, прячущиеся в лесу от польских пограничников, - это не злополучная случайность, обусловленная режимом ЧП. Это - часть стратегии.

Амиен Эссиф

Пропускные пункты у польско-белорусской границы нужны не только для того, чтобы не дать мигрантам попасть в Польшу. Их назначение - и в том, чтобы не дать местным жителям помочь мигрантам выжить на этой нейтральной полосе. Экстренным службам разрешается принимать вызовы. Кроме того, как рассказали мне пограничники, они делают все, чтобы спасти человеческие жизни.

Так-то оно так, но в то же время польские власти прекрасно понимают, что мигранты попросят о помощи, только когда потеряют последнюю надежду уклониться от встречи с этими самыми властями и откажутся от намерения подать прошение об убежище на территории ЕС. Нередко мигранты ждут слишком долго: как минимум 11 из них уже погибли при попытке пересечь границу.

Когда мигранты тонули в Средиземном море

Жестокость такого рода не нова, когда дело касается критических ситуаций с беженцами. В какой-то степени это продолжение того, что происходило годами в Средиземном море. Когда со спасательными судами обходились как с судами контрабандистов и не позволяли им отправиться спасать тонущих мигрантов. Из-за этого спасатели подчас оказывались на месте трагедии, когда уже было слишком поздно.

И все же в случае со Средиземным морем ни СМИ, ни гражданскому обществу не запрещали предпринимать попытки выяснить, что же происходит на самом деле, - и оказать помощь. В этом месяце мужчина утонул в реке, протекающей на границе между Беларусью и Польшей. На прошлой неделе мужчина и женщина из Сирии просили о помощи. На их телах были видны порезы и колотые раны. Почему утонул этот мужчина? Кто нанес эти раны мужчине и женщине?

В ЕС следовало бы ожидать, что журналисты и адвокаты проведут расследование в поисках ответа на эти вопросы. Но кто так думает, ошибается. Судя по всему, правила изменились. По крайней мере, когда речь идет о восточных границах Евросоюза.

Местные жители протягивают руку помощи

Но если жизни не спасают польские власти, на помощь людям приходят жители Польши, и это вселяет надежду. В ситуации, когда такие крупные международные организации как "Врачи без границ" или Save the Children не могут делать свою работу, на их место заступают местные жители. Ведь полиция не может запретить им свободно передвигаться. Некоторые из жителей приграничной зоны зажигают свет в своих окнах, чтобы подать мигрантам сигнал: здесь вы можете попросить о помощи.

На этой неделе я повстречал женщину из польского приграничного города Хайнувка, которая прочитала в интернете, что в лесу рядом с ее домом умирают люди. Пару дней назад она присоединилась к группе волонтеров под названием Granica ("Граница"), которая оказывает мигрантам помощь и добивается от польских властей, чтобы те разрешили им подать прошение об убежище.

Каждый из тех, с кем мне удалось переговорить, признает, что ситуация - очень сложная. Авторитарный правитель Беларуси Александр Лукашенко спровоцировал кризис, открыв для мигрантов сухопутный маршрут к границам ЕС. Причем есть свидетельства того, как белорусские пограничники в буквальном смысле слова выталкивали желающих подать прошение об убежище к польским пограничным заграждениям.

И все же реакция польского правительства - это новый удар по репутации ЕС в этом спровоцированном миграционном кризисе. Кажется, что Брюссель больше всего обеспокоен угрозой со стороны Лукашенко. Однако, позволив приграничной полосе протяженностью в 400 километров превратиться в зону без демократии, ЕС уже уступил часть своей территории авторитаризму.

Автор: Амиен Эссиф, корреспондент Deutsche Welle, побывавший на польско-белорусской границе

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