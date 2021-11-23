Наплыв мигрантов через Беларусь: как не запутаться в готовящихся санкциях ЕС

Хотя Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении Беларуси уже больше двух с половиной месяцев, его введение опять задерживается. Почему так и какие санкции готовят в ЕС - разбиралась DW.

Расширение критериев для санкций Евросоюза в отношении Беларуси

Некоторое время 15 ноября рассматривали как дату, когда пятый пакет санкций против режима Лукашенко могут утвердить. Ведь на этот день в Брюсселе был запланирован ноябрьский Совет министров иностранных дел стран ЕС. Однако оказалось, что к введению самих ограничительных мер Евросоюз не был готов. Дело в том, что для принятия санкций необходимы правовые рамки, называемые санкционным режимом. И эти рамки предусматривали меры, в частности, в ответ на репрессии, нарушения прав человека либо подрывание верховенства права в Беларуси. Организации нелегальной миграции в списке не было.

И только через пять месяцев после начала наплыва мигрантов с Ближнего Востока, из Африки и Азии в ЕС через территорию Беларуси, инструментализацию мигрантов добавили в список критериев для санкций. Введение мер против конкретных лиц и компаний станет вторым шагом.

Когда Евросоюз введет пятый пакет санкций против режима Лукашенко?

Жозеп Боррель

На своем заседании 15 ноября главы МИД стран ЕС не только расширили критерии, но и обсудили сами меры. "Мы согласились принять новый, пятый пакет санкций, работу над которым завершат в ближайшие дни. Он коснется солидного количества лиц и организаций - я не могу назвать ни точное количество, ни тем более имена. Но в политическом понимании пакет приняли", - рассказал на итоговой пресс-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

О считанных "днях", оставшихся до утверждения новых санкций, заявил и глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Впрочем, когда в ЕС говорят о "ближайших днях", это не следует воспринимать буквально. По информации корреспондента DW, процесс окончательного утверждения конкретных санкций может занять около двух недель.

Что будет в пятом пакете санкций ЕС в отношении Беларуси?

Пятый пакет персональных санкций сосредоточится в первую очередь на белорусских лицах и компаниях, причастных к организации потока мигрантов в ЕС. Ожидается, что это будут турфирмы, чиновники, а также государственный авиаперевозчик "Белавиа".

Персональные санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов на его территории, а также запрет лицам и компаниям из Евросоюза предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в санкционном списке. Но главные споры в ЕС шли о том, запрещать ли только заключение новых контрактов на лизинг самолетов с "Белавиа" или также прекращать и уже существующие соглашения. Это ключевой вопрос, поскольку две трети коммерческого флота "Белавиа" - самолеты, взятые в долгосрочный лизинг у европейских и американских компаний. Из-за этого в ЕС хотят координировать санкции также с США, Канадой, Великобританией и другими партнерами.

Угроза санкций для авиакомпаний из других стран, летающих в Беларусь

В перевозке мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в Беларусь подозревают не только "Белавиа", но и авиакомпании из третьих стран. В Еврокомиссии ранее назвали более десяти перевозчиков, с которыми ведут диалог по поводу полетов в Беларусь, например Flydubai и Turkish Airlines.

Если же какие-то компании не будут сотрудничать, то в ЕС готовят для них санкции - но они не будут частью пятого пакета, поскольку речь идет не о белорусских фирмах. "Еврокомиссия собирает факты, чтобы определить, нужно ли вводить санкции в отношении других авиалиний, кроме "Белавиа", - заявил 15 ноября руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, Еврокомиссия также "работает над законодательным предложением, которое позволит ЕС вводить санкции против авиакомпаний, участвующих в контрабанде людей".

Сейчас ЕС может вводить ограничения против авиакомпаний за угрозу воздушной безопасности. Именно по этому правилу Брюссель в июне запретил белорусским перевозчикам использовать европейское воздушное пространство и аэропорты. Однако, подобно случаю с пятым пакетом, у ЕС нет правовых основ для санкций против авиакомпаний за контрабанду мигрантов. Над тем, как это изменить, и работает Еврокомиссия. Впрочем, пока неясно ни когда это предложение будет готово, ни даже по какой процедуре его будут утверждать.

Что уже понятно, так это то, в чем эти санкции должны состоять - в закрытии воздушного пространства ЕС и в запрете пользования аэропортами на его территории. На это указал Хайко Мас: "Ситуация настолько критическая, что больше нельзя исключать запрет (для авиакомпаний, летающих в Беларусь. - Ред.) полетов или использования аэропортов в ЕС". Это подтвердил и источник DW в структурах ЕС.

Но уже и сами обращения со стороны Евросоюза, подкрепленные угрозами, стали давать плоды. В частности, власти Турции и ОАЭ распорядились не принимать граждан определенных стран, например Ирака, Йемена и Сирии, на рейсы в Беларусь. А сирийская авиакомпания Cham Wings решила приостановить полеты в Минск.

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