Санкции ЕС против "Белавиа": в чем задержка?

На повестке дня саммита Евросоюза 21-22 октября оказались сразу несколько сложных и спорных тем. Среди них - верховенство права в Польше и высокие цены на энергоносители . Но больше всего времени участникам встречи потребовалось на тему миграции - пять часов. Это изменило привычный ход дел. Обычно плановые саммиты ЕС проходят в четверг и пятницу. И если в первый день дискуссии часто затягиваются до поздней ночи, то в пятницу лидеры стран, как правило, начинают разъезжаться в 13 часов. В этот раз они заседали до 16 часов.

"Гибридная атака" режима Лукашенко

Одним из главных вопросов этого обсуждения был наплыв мигрантов из Ирака, с Ближнего Востока и из Африки через территорию Беларуси. В коммюнике саммита действия режима Лукашенко назвали "гибридной атакой". Это термин, который с самого начала использовали Литва, Латвия и Польша - страны, куда первым делом прибывают мигранты. Теперь его используют практически повсеместно в ЕС.

Волонтеры помогают беженцам, застрявшим на белорусско-польской границе

"Европейский совет не будет мириться с любыми попытками третьих стран использовать мигрантов в политических целях. Он осуждает гибридные атаки на границах ЕС и будет реагировать соответственно", - отмечается в коммюнике саммита.

В ответ на действия режима Лукашенко Евросоюз пригрозил "принять дальнейшие ограничительные меры против физических и юридических лиц". Хотя этот вопрос он и назвал "безотлагательным", никаких временных рамок на саммите, как обычно, не установили. Как сообщала DW ранее, принятие пятого пакета санкций ожидается в ноябре.

У кого "Белавиа" берет свои самолеты в лизинг?

Решение саммита подтвердило, что политическая поддержка новым санкциям есть. Спорным остается практическое наполнение пятого пакета. После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в конце мая Евросоюз ввел жесткие ограничения в отношении белорусских авиакомпаний. Им запретили использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Ряд государств, в частности Украина, присоединилась к этой мере.

"Белавиа" летает главным образом на самолетах, взятых в лизинг у западных фирм

Но при этом в собственно санкционный список Евросоюз не внес ни одну белорусскую авиалинию. Включение в этот перечень означает, что компаниям и физическим лицам из Евросоюза будет запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы предприятиям, оказавшимся под ограничениями.

Это важно, потому что государственный белорусский перевозчик очень зависим от западных компаний. По данным профильного швейцарского ресурса ch-aviation, "Белавиа" владеет лишь девятью из 29 самолетов своего коммерческого флота. 20 авиалайнеров она взяла в лизинг, преимущественно у европейских фирм: по семь у ирландских и у датской компании, и еще один - у румынской. Остальные самолеты в лизинг предоставили три компании из США. Примечательно, что одна из них - Air Lease Corporation - в апреле этого года передала "Белавиа" в лизинг новый Boeing 737 MAX 8, первый такой самолет из партии в пять единиц.

Какую роль играет Ирландия в вопросе санкций против "Белавиа"?

Соседние с Беларусью страны ЕС еще с лета добиваются запрета европейским компаниям предоставлять услуги "Белавиа". Тему возможных санкций обсудили 18 октября министры иностранных дел стран ЕС на своемзаседании в Люксембурге . По его итогам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: "Мы готовы имплементировать санкции против государственной компании Беларуси ("Белавиа". - Ред.)".

Однако Евросоюз может ввести санкции только с согласия всех 27 его государств-членов. Дублин не является приверженцем мер, которые могут нанести ущерб ирландским компаниям. Но министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени, общаясь в Люксембурге с журналистами, неоднократно подчеркивал, что его страна поддерживает новые санкции в отношении Беларуси: "Мы открыты для нового раунда санкций против лиц в Беларуси".

По мнению Коувени, новые контракты на лизинг самолетов должны быть запрещены. А вот аннулирование действующих контрактов он назвал сложным вопросом, поскольку речь идет о "юридических обязательствах".

Очевидно, что запрет только на будущие контракты никак не повлияет на имеющиеся у "Белавиа" возможности переправлять мигрантов в Беларусь. Найти решение сейчас пытаются в Совете ЕС на рабочем уровне. А поскольку "Белавиа" взяла в лизинг самолеты не только у европейских компаний, то глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС следует искать скоординированный подход со странами, придерживающимися схожих взглядов, в частности США, Канадой, Великобританией.

Выделит ли ЕС деньги на забор на границе с Беларусью?

Санкции - лишь часть вопроса. Латвия, Литва, Польша и ряд других стран Центральной, Восточной и Южной Европы выступают за изменение норм ЕС с тем, чтобы деньги из бюджета объединения можно было использовать, например, для возведения постройки заборов на внешних границах Евросоюза.

Польша хочет построить забор на границе с Беларусью

Саммит это мнение учел и дал задание Еврокомиссии внести предложения по изменению законодательства ЕС и принятия конкретных мер с "адекватной финансовой поддержкой" для "немедленного и надлежащего" ответа на попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях.

Наконец, на этом саммите, похоже, сдвинулся с места один из крупнейших "долгостроев" в ЕС, а именно реформа миграционной системы, которая заблокирована уже много лет. "У меня сложилось впечатление, что сегодня мы открыли окно возможностей попробовать в последующие недели и месяцы добиться прогресса и достичь результата", - заявил по итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель.

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