Совет ЕС обсудит санкции против "Белавиа"

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции в отношении белорусских компаний, в частности государственного авиаперевозчика "Белавиа", с целью не позволить им доставлять мигрантов в Минск, откуда они нелегально отправляются в страны Евросоюза. Об этом заявили ряд глав МИД перед началом заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 18 октября, сообщает корреспондент DW.

Латвия и Литва - за санкции против "Белавиа"

На санкциях прежде всего настаивают Латвия, Литва и Польша - страны, граничащие с Беларусью. "Нам нужно обсудить ситуацию и ввести более строгие санкции, в особенности принимая во внимание, что Беларусь и господин Лукашенко продолжают использовать миграцию как гибридное оружие", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Когда его спросили, какие именно компании он имеет в виду, Ринкевич ответил: "Все так называемые "туристические компании", организовывающие полеты". "Нам надо ввести санкции против "Белавиа" в полной мере, чтобы она не могла получать никакой технической помощи", - добавил глава МИД Латвии.

За санкции против "Белавиа" высказался и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Нам нужно найти способы остановить полеты в Беларусь, в Минский аэропорт. Санкции против "Белавиа" - это один вопрос. Второй вопрос - нам надо послать сигнал авиалиниям, привозящим людей из любой другой страны в Беларусь с намерением дальнейшей миграции, - что они не останутся незамеченными в Европе, что мы видим это, и то, что они делают, неправильно", - отметил литовский министр, не назвав при этом других компаний, кроме "Белавиа".

Германия поддерживает санкции против белорусских авиакомпаний

Усиление санкций поддерживает и Германия. "Мы больше не готовы наблюдать за тем, что есть предприятия, авиакомпании, еще и зарабатывающие деньги на том, что они доставляют нелегальных мигрантов в Германию и другие европейские страны", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). По его словам, действия авиакомпаний должны иметь "последствия", в частности речь идет о санкциях. В этой связи Мас назвал Александра Лукашенко "главой государственной преступной группировки, занимающейся контрабандой людей".

Напомним, что после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, Евросоюз уже ввел ограничения против авиаперевозчиков из Беларуси, запретив им доступ к аэропортам в ЕС, а также закрыв для них авиапространство Евросоюза. Впрочем, компании из ЕС, преимущественно из Ирландии, продолжают предоставлять услуги "Белавиа", в частности предоставляя ей самолеты в лизинг.

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