Белорусский маршрут: Германия ждет ухудшения кризиса с мигрантами

Ховек счастлив: несколько дней назад он нашел приют в лагере для беженцев в бранденбургском Айзенхюттенштадте. У него есть крыша над головой, теплая постель и еда. Никто на него не кричит, никто не гонит. Совсем не так, как в Польше и Беларуси, говорит 29-летний парикмахер из Сирии. "Белорусы угрожали нам оружием и приказывали идти в Польшу. Поляки блокировали дорогу и кричали "Возвращайтесь в Беларусь!". Так мы ходили туда-сюда, - рассказывает он по-английски. Он и другие мигранты боялись умереть. - У нас не было еды, было холодно и сыро. Мы видели волков". Воду пили с листьев растений или из илистого ручья. И так на протяжении восьми дней.

Ховек из Сирии. Лицо скрыто по его просьбе

В какой-то момент мигранты заблудились и потеряли друг друга из виду. Ховеку удалось найти дорогу. В итоге он оказался в Польше. Отойдя несколько километров от границы, он нашел водителя, который согласился отвезти его во Франкфурт-на-Одере за 2500 долларов. Там его обнаружили немецкие полицейские и привезли в лагерь для беженцев в Айзенхюттенштадте.

Число беженцев по белорусскому маршруту в Германии растет

В последние недели число иностранцев, незаконно попавших в Германию через Беларусь и Польшу, как Ховек, растет. Большинство пересекают границу в федеральной земле Бранденбург. Если за период с января по июль 2021 года по белорусскому маршруту сюда перебрались лишь 26 человек, то с августа их уже более 4300. Только 30 сентября немецкие пограничники остановили два грузовика, в каждом из которых было по 40 человек из Ирака, Ирана и Сирии. "Мы полагаем, что в этом месяце приедут 4000 человек, а дальше их может быть и больше", - говорит директор лагеря беженцев в Айзенхюттенштадте Олаф Янсен (Olaf Jansen).

Лагерь для беженцев в Айзенхюттенштадте

Лагерь на окраине этого небольшого провинциального города на востоке Германии состоит из длинных зданий в несколько этажей, в которых раньше располагались казармы. Они защищены забором, у входа на территорию лагеря установлен шлагбаум и пост охраны. Но жители лагеря могут беспрепятственно выходить за его пределы и возвращаться обратно. "Это лагерь беженцев, не тюрьма", - пожимает плечами один из сотрудников.

Десяток мигрантов сидят на заросшей травой площадке - женщины, мужчины разных возрастов и дети. В лагере можно разместить до 3500 человек. Пришлось оборудовать дополнительные места. Для тех, кто только прибыл и должен пройти карантин, установили жилые блок-контейнеры. Кроме того на первое время для ночевок есть отапливаемые палатки.

У входа на территорию лагеря для беженцев

В Бранденбурге предполагают, что к концу октября все места для размещения беженцев будут заполнены. Бранденбургский министр социального обеспечения Урсула Нонненмахер (Ursula Nonnenmacher) сообщила на прошлой неделе земельным округам, что те должны быть готовы принять больше беженцев. На данный момент в министерстве говорят о том, что по округам распределят 5423 человек. В июле речь шла о 3173 мигрантах.

Шансы на лучшую жизнь в Германии?

Трехлетний Риван не играет с другими детьми и не отходит от своего отца Сабаха. Похоже, что и спустя шесть дней в лагере Айзенхюттенштадта мальчик все еще боится заблудиться. Сабах - иракский курд. Он покинул свою родину вместе с женой и тремя детьми. Четырежды их задерживали на белорусско-польской границе. Жители польского приграничья дали им питье и принесли детям сухую одежду. Но, по словам Сабаха, пограничники отправили их обратно в лес. Он опасался, что дети могут погибнуть от холода, если спать на сырой земле. Наконец, им удалось пробраться незамеченным польскими охранниками и найти водителя, который за деньги привез их к польско-германской границе. Сабах надеется, что в Германии у его детей будет больше шансов на хорошую жизнь.

Сабах покинул родину с женой и тремя детьми

Мечта, которую сложно осуществить. Согласно Дублинскому регламенту, ходатайство о предоставлении убежища должна рассматривать та страна, где беженец впервые пересек границу Евросоюза. В случае нелегальных мигрантов, задержанных на польско-германской границе, несложно доказать, на территории какой страны они сначала были. И сами беженцы свой маршрут не скрывают. В Германии они могут подать ходатайство, но, вероятно, их вернут обратно в Польшу. В прошлом году на этом основании 3000 человек были высланы из Германии в соседнюю страну. Лишь для небольшого числа беженцев сделали исключение из гуманитарных соображений.

В Бранденбурге готовятся к ухудшению ситуации

Неясно, как на такие решения будут влиять принятые в Польше 14 октября поправки в закон об иностранцах. Нововведения позволяют сразу же отклонять прошения о международной защите, поданные теми, кто пересек польскую границу не через официальный пункт пропуска, и выдворять нелегальных мигрантов обратно на территорию, с которой они пришли. Впрочем, польские пограничники уже и раньше практиковали это - причем не в пунктах пропуска, а в лесах и болотах. Поскольку Беларусь, как и Польша, на некоторых участках границы установила ограждение, преодолевать препятствия все сложнее. Беженцы буквально оказываются в ловушке между колючей проволокой с обеих сторон.

Дополнительные блок-контейнеры для беженцев

Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) призывает другие федеральные земли проявить солидарность и принять у себя беженцев. Он требует реакции от Еврокомиссии и МИД ФРГ. "Я рассчитываю на то, что торговле людьми, инициированной Лукашенко, будет положен конец. В Айзенхюттенштадте мы можем лишь лечить симптомы потока беженцев. Причина находится в Минске, и ее надо остановить", - заявил Штюбген на пресс-конференции в лагере беженцев. Тем временем, во Франкфурте-на-Одере федеральная полиция готовится к дальнейшему ухудшению ситуации на границе. На территории города уже стоят палатки и мобильные туалеты, которыми могут пользоваться беженцы.

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