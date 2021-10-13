Представитель МИД Польши отверг обвинения о вытеснении мигрантов в Беларусь

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач отрицает, что его страна вытесняет людей, ищущих убежище в Европейском Союзе, обратно в Беларусь. Об этом он заявил во вторник, 12 октября, в интервью DW.

О положении на польско-белорусской границе

Положение беженцев с Ближнего Востока, которые пытаются нелегально перейти польско-белорусскую границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза, вызывает все более острые дискуссии. По данным Варшавы, в минувшие выходные пограничная служба Польши пресекла две попытки штурма границы со стороны Беларуси. В свою очередь католическая благотворительная организация Caritas и международная правозащитная организация Amnesty International обвиняют польских пограничников в том, что они нарушают права мигрантов, силой вытесняя их на территорию Беларуси.

Замминистра иностранных дел Польши утверждает, что это не так и что ситуация на польско-белорусской границе - "искусственный кризис, организованный белорусским режимом".

"Те люди, которые действительно нуждаются в убежище, могут обратиться в посольство Польши в Ираке или других странах, или в любое другое посольство в Минске либо в странах Ближнего Востока", - указал в интервью DW Пшидач.

По его словам, иногда беженцы сами решают вернуться из Польши "в Беларусь, чтобы попробовать другой путь, или же их просто не пропускают польские пограничники: мол, не заходите на польскую территорию, это незаконно. Если вы хотите попасть на польскую территорию, то вы должны идти на пропускной пункт со специальными документами и визой".

О будущем Польши в ЕС

Комментируя вызвавшее большие споры принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза и выдвинутые в связи с этим польской оппозицией обвинения правящей партии "Закон и справедливость" в желании вывести Польшу из ЕС, Пшидач подчеркнул, что у Польши нет желания покидать Евросоюз.

"Мы являемся членом ЕС - и мы собираемся остаться в ЕС. 90 процентов поляков поддерживают наше членство в ЕС, и также правительство поддерживает наше членство", - заявил в интервью DW заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марцин Пшидач.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты "Балканский маршрут" До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Договор с Турцией: эффективность под вопросом Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Маршрут через Италию Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Маршрут через Албанию Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Маршрут через Болгарию Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты Маршрут через Румынию Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты "Арктический маршрут" С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты "Балтийский маршрут" В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года. Автор: Александра Ёлкина

