 Полиция ФРГ сообщила о наплыве нелегалов со стороны Беларуси | Новости из Германии о Германии | DW | 11.10.2021

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Германия

Полиция ФРГ сообщила о наплыве нелегалов со стороны Беларуси

В Германию через территорию Беларуси прибывает все больше нелегальных беженцев из Ирака, Сирии и других государств.

Беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе

Беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе

Федеральная полиция Германии сообщила о дальнейшем росте числа нелегальных беженцев из Ирака, Сирии и других государств, прибывших в Германию через территорию Беларуси. Соответствующее сообщение выпустило в понедельник, 11 октября, управление Федеральной полиции в Берлине.

Лишь в федеральной земле Бранденбург в конце минувшей недели было зафиксировано 392 беженца, нелегально пересекших польско-немецкую границу. Это новый максимум - неделю назад число мигрантов составило 251.

Всего с начала года и по состоянию на 10 октября власти насчитали 2603 прибывших в Германию нелегальных мигрантов, 810 из которых пересекли границу на неделе с 4 по 10 октября. Как правило, речь идет о беженцах из Ирака, Сирии, Ирана и Йемена, которые прибывают в Европу с территории Беларуси.

Месть Лукашенко за санкции Запада

На наплыв нелегальных мигрантов жалуются и власти других стран. В частности, 30 сентября в связи с продолжающимся кризисом вокруг нелегальной иммиграции в Польшу из Беларуси парламент в Варшаве продлил действие режима ЧП в приграничном регионе еще на два месяца, до конца ноября. Глава Национального бюро безопасности Павел Солох сообщил, что только с начала сентября почти 7 тысяч мигрантов попытались нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси.

Белорусский правитель Александр Лукашенко в конце мая объявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС. Так официальный Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси. 

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  • Центр первичного приема беженцев в немецком Трире

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Три месяца в центре первичного приема

    В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.

  • Актовый зал в Хамме, переделанный в приют для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временное жилье в актовом зале

    Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.

  • Мобильные кровати в одной из школ города Ахен

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Ночевка в школе

    Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.

  • Палаточный городок в Хальберштадте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временные палаточные городки

    В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.

  • Палаточный лагерь в Дрездене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Словно в странах "третьего мира"

    Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.

  • Строительные вагончики, как жилье для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Жизнь в строительных вагончиках

    Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.

  • Пожар в будущем общежитии для беженцев в Ремхингене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Нападения на приюты для беженцев

    18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.

  • Зигмар Габриэль в лагере беженцев в Вольгасте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Политика играет большую роль

    На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.

  • Строительство нового центра для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Строительство нового центра

    Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.

  • Платочный лагерь для беженцев в промзоне Мюнхена

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Возникают новые времянки

    Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.

    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


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