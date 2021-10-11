Полиция ФРГ сообщила о наплыве нелегалов со стороны Беларуси

Федеральная полиция Германии сообщила о дальнейшем росте числа нелегальных беженцев из Ирака, Сирии и других государств, прибывших в Германию через территорию Беларуси. Соответствующее сообщение выпустило в понедельник, 11 октября, управление Федеральной полиции в Берлине.

Лишь в федеральной земле Бранденбург в конце минувшей недели было зафиксировано 392 беженца, нелегально пересекших польско-немецкую границу. Это новый максимум - неделю назад число мигрантов составило 251.

Всего с начала года и по состоянию на 10 октября власти насчитали 2603 прибывших в Германию нелегальных мигрантов, 810 из которых пересекли границу на неделе с 4 по 10 октября. Как правило, речь идет о беженцах из Ирака, Сирии, Ирана и Йемена, которые прибывают в Европу с территории Беларуси.

Месть Лукашенко за санкции Запада

На наплыв нелегальных мигрантов жалуются и власти других стран. В частности, 30 сентября в связи с продолжающимся кризисом вокруг нелегальной иммиграции в Польшу из Беларуси парламент в Варшаве продлил действие режима ЧП в приграничном регионе еще на два месяца, до конца ноября. Глава Национального бюро безопасности Павел Солох сообщил, что только с начала сентября почти 7 тысяч мигрантов попытались нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси.

Белорусский правитель Александр Лукашенко в конце мая объявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС. Так официальный Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

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