Полиция ФРГ фиксирует рост числа нелегальных мигрантов на границе с Польшей

Федеральная полиция Германии вновь заявила о росте числа мигрантов на границе с Польшей. С начала кризиса по середину сентября были задержаны 1556 нелегально въехавших мигрантов, сообщило в пятницу, 1 октября, управление Федеральной полиции в Берлине. При этом 225 нелегальных пересечений границы было зарегистрировано в августе, 1305 - в сентябре.
Большинство нелегалов, согласно этим данным, являются гражданами Ирака. Кроме того, среди задержанных - выходцы из Сирии, Ирана и Йемена. "Урегулирование миграционной ситуации в рамках активизированного розыска внутри страны является в настоящее время ключевым направлением работы управления Федеральной полиции в Берлине", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, накануне во Франкфурте-на-Одере были задержаны 40 мигрантов - 34 мужчины и шесть женщин, которых контрабандисты нелегально ввезли в грузовом фургоне. В другом случае удалось задержать в Рагове 41 мигранта из Ирака и Сирии, которых также доставили в Германию из Польши в грузовом отсеке фургона.
Сейм Польши продлил режим ЧП на границе с Беларусью
Накануне вечером в связи с продолжающимся кризисом вокруг нелегальной иммиграции в Польшу из Беларуси парламент в Варшаве продлил действие режима ЧП в приграничном регионе еще на два месяца до конца ноября. Депутаты польского Сейма одобрили соответствующее предложение президента страны Анджея Дуды.
Во время дебатов в Сейме глава Национального бюро безопасности Павел Солох сообщил, что только с начала сентября почти 7 тысяч мигрантов попытались нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси. По данным министра обороны Мариуша Блащака, пограничная охрана усилена 2400 военнослужащими.
В свете миграционного кризиса польские власти 2 сентября ввели на отдалении 3 км от границы с Беларусью режим чрезвычайного положения. Изначально предполагалось, что он продлится 30 дней. На этот период был введен запрет на любые акции в зоне действия ЧП, а также фото- и видеосъемки пограничных объектов, военнослужащих, полицейских и пограничников. Любые поездки журналистов в регионы чрезвычайного положения запрещены.
Конфликт Польши и Беларуси из-за мигрантов
Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.
В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. "Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле вытолкнули их к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция со стороны Европы это показала", - подчеркнула фон дер Ляйен.
В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов. Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.
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ФРГ - "земля обетованная" для беженцев?
В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
Бюрократические сложности
Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
Возраст, пол
По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
Не только сирийцы
Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
Всем федеральным землям - по беженцу
В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
"Зарплата" беженца
Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
Новые законы
Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
Нападения на приюты для беженцев
В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
В самих приютах тоже небезопасно
Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.
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Германия - "земля обетованная" для беженцев?
Права женщин и посещение бассейна
В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.
Автор: Илья Коваль