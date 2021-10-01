Полиция ФРГ фиксирует рост числа нелегальных мигрантов на границе с Польшей

Федеральная полиция Германии вновь заявила о росте числа мигрантов на границе с Польшей. С начала кризиса по середину сентября были задержаны 1556 нелегально въехавших мигрантов, сообщило в пятницу, 1 октября, управление Федеральной полиции в Берлине. При этом 225 нелегальных пересечений границы было зарегистрировано в августе, 1305 - в сентябре.

Большинство нелегалов, согласно этим данным, являются гражданами Ирака. Кроме того, среди задержанных - выходцы из Сирии, Ирана и Йемена. "Урегулирование миграционной ситуации в рамках активизированного розыска внутри страны является в настоящее время ключевым направлением работы управления Федеральной полиции в Берлине", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, накануне во Франкфурте-на-Одере были задержаны 40 мигрантов - 34 мужчины и шесть женщин, которых контрабандисты нелегально ввезли в грузовом фургоне. В другом случае удалось задержать в Рагове 41 мигранта из Ирака и Сирии, которых также доставили в Германию из Польши в грузовом отсеке фургона.

Сейм Польши продлил режим ЧП на границе с Беларусью

Накануне вечером в связи с продолжающимся кризисом вокруг нелегальной иммиграции в Польшу из Беларуси парламент в Варшаве продлил действие режима ЧП в приграничном регионе еще на два месяца до конца ноября. Депутаты польского Сейма одобрили соответствующее предложение президента страны Анджея Дуды.

Во время дебатов в Сейме глава Национального бюро безопасности Павел Солох сообщил, что только с начала сентября почти 7 тысяч мигрантов попытались нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси. По данным министра обороны Мариуша Блащака, пограничная охрана усилена 2400 военнослужащими.

В свете миграционного кризиса польские власти 2 сентября ввели на отдалении 3 км от границы с Беларусью режим чрезвычайного положения. Изначально предполагалось, что он продлится 30 дней. На этот период был введен запрет на любые акции в зоне действия ЧП, а также фото- и видеосъемки пограничных объектов, военнослужащих, полицейских и пограничников. Любые поездки журналистов в регионы чрезвычайного положения запрещены.

Конфликт Польши и Беларуси из-за мигрантов

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. "Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле вытолкнули их к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция со стороны Европы это показала", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов. Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Смотрите также: