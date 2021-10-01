 Полиция ФРГ фиксирует рост числа нелегальных мигрантов на границе с Польшей | Новости из Германии о Германии | DW | 01.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Полиция ФРГ фиксирует рост числа нелегальных мигрантов на границе с Польшей

До середины сентября близ границы с Польшей задержаны более 1,5 тысячи нелегально въехавших мигрантов, большинство из них - граждане Ирака, заявила Федеральная полиция Германии.

Граница Польши и Германии

Граница Польши и Германии

Федеральная полиция Германии вновь заявила о росте числа мигрантов на границе с Польшей. С начала кризиса по середину сентября были задержаны 1556 нелегально въехавших мигрантов, сообщило в пятницу, 1 октября, управление Федеральной полиции в Берлине. При этом 225 нелегальных пересечений границы было зарегистрировано в августе, 1305 - в сентябре.

Большинство нелегалов, согласно этим данным, являются гражданами Ирака. Кроме того, среди задержанных - выходцы из Сирии, Ирана и Йемена. "Урегулирование миграционной ситуации в рамках активизированного розыска внутри страны является в настоящее время ключевым направлением работы управления Федеральной полиции в Берлине", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, накануне во Франкфурте-на-Одере были задержаны 40 мигрантов - 34 мужчины и шесть женщин, которых контрабандисты нелегально ввезли в грузовом фургоне. В другом случае удалось задержать в Рагове 41 мигранта из Ирака и Сирии, которых также доставили в Германию из Польши в грузовом отсеке фургона.

Сейм Польши продлил режим ЧП на границе с Беларусью

Накануне вечером в связи с продолжающимся кризисом вокруг нелегальной иммиграции в Польшу из Беларуси парламент в Варшаве продлил действие режима ЧП в приграничном регионе еще на два месяца до конца ноября. Депутаты польского Сейма одобрили соответствующее предложение президента страны Анджея Дуды.

Во время дебатов в Сейме глава Национального бюро безопасности Павел Солох сообщил, что только с начала сентября почти 7 тысяч мигрантов попытались нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси. По данным министра обороны Мариуша Блащака, пограничная охрана усилена 2400 военнослужащими.

В свете миграционного кризиса польские власти 2 сентября ввели на отдалении 3 км от границы с Беларусью режим чрезвычайного положения. Изначально предполагалось, что он продлится 30 дней. На этот период был введен запрет на любые акции в зоне действия ЧП, а также фото- и видеосъемки пограничных объектов, военнослужащих, полицейских и пограничников. Любые поездки журналистов в регионы чрезвычайного положения запрещены.

Конфликт Польши и Беларуси из-за мигрантов

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. "Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле вытолкнули их к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция со стороны Европы это показала", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов. Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Смотрите также:

  • Девушки во Франкфурте-на-Майне с плакатом Беженцы, добро пожаловать

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    ФРГ - "земля обетованная" для беженцев?

    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 22:19

Маршрут Лукашенко: как нелегальные мигранты попадают из Беларуси в Германию. DW Новости (30.09.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с афганскими мигрантами: правозащитники обвиняют Польшу в негуманном обращении (30.09.2021)  

Лукашенко мстит ЕС за санкции: Беларусь стала трамплином для нелегальных мигрантов. Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Резолюция ПАСЕ: Миграционный кризис - месть Лукашенко за санкции ЕС  

Через Беларусь в Германию: как живут беженцы в бывшем Сталинштадте  

В Беларуси задержаны десятки человек за комментарии к гибели сотрудника КГБ  