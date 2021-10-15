Мигранты застряли на границе: как польские волонтеры помогают беженцам

Власти Польши выдворяют мигрантов обратно в Беларусь - без надлежащей процедуры предоставления убежища. Репортаж DW с польско-белорусской границы.
Молодая женщина по имени Неда и ее муж Абузар сидят под деревом где-то неподалеку от белорусской границы на территории Польши, голодные, замерзшие, в состоянии полного отчаяния.
"Неделю назад я упала в обморок, потеряла много крови и в результате лишилась ребенка", - рассказывает Неда. Десять дней назад они с мужем прибыли в Польшу из Минска в надежде вскоре отправиться дальше, в сторону Германии. С тех пор пограничники двух стран перенаправляют их то туда, то обратно. Пару дней назад их в очередной раз выдворили с территории Беларуси.
"Белорусские полицейские забрали у нас деньги на покупку еды и SIM-карты, но так ничего нам и не принесли", - сокрушается супруг Неды. Затем, по его словам, силовики опустошили их карманы и ночью силой отвезли к польской границе. С тех пор пара остается под этим деревом - им больше некуда идти.
Корреспондент DW узнал об этой семье благодаря местным активистам. Неравнодушные люди создали здесь, на востоке Польши, сеть, благодаря которой столкнувшиеся с трудностями беженцы могут обратиться за помощью.
Кася - одна из тех, кто помогает оказавшимся здесь нелегальным мигрантам. Ночью, когда к волонтерам поступило сообщение о прибывшей иранской паре, ей пришлось оставить детей дома и отправиться к ним навстречу. Пара была "в крайне тяжелом состоянии", вспоминает активистка. Оба говорят на фарси и ломаном английском, поэтому для общения пришлось использовать приложения по переводу на смартфонах.
Все свое свободное время Кася проводит отвечая на призывы о помощи. Ей, как и другим волонтерам, приходится пользоваться защищенными мессенджерами - активисты опасаются последствий со стороны властей и местного сообщества.
"Для нас происходящее похоже на надвигающееся цунами, - объясняет Кася DW, почему она помогает беженцам. - Мы не можем остановить ураган. Но мы пытаемся ловить хотя бы капли - и помогать конкретным людям, попавшим в беду. Нельзя же это игнорировать".
Обратившиеся к волонтерам за помощью беженцы часто не могут даже купить себе еду и вынуждены пить воду из луж в лесу, продолжает она. "Власти (Польши. - Ред.) могут - и должны - положить этой ситуации конец", - настаивает Кася.
По подсчетам местных активистов, как минимум пять человек погибли в этом лесу за последнее время. Тело еще одного мигранта, 24-летнего выходца из Сирии, было найдено 14 октября неподалеку, сообщила местная полиция.
В присутствии корреспондента DW Кася и другие активисты объясняют паре из Ирана, что им следует подать ходатайство на предоставление убежища в Польше - международное право позволяет им это. Волонтеры проверяют у обоих документы и помогают им заполнить необходимые анкеты.
"Не говорите пограничникам, что вы планируете ехать в Германию, иначе они отправят вас обратно в Беларусь", - объясняют беженцам активисты.
Большинству людей, прибывающим в Польшу с территории Беларуси, в Минске заявили, что цель их путешествия - Германия, пообещав, что уже через десять дней они туда попадут.
Благодаря стараниям волонтеров иранскую пару в конце концов встречают польские пограничники. Как только Неду и Абузара провожают в пункт оформления документов, активисты переключаются на следующее сообщение с просьбой о помощи.
В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны Евросоюза. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов в Европу. Речь идет о тысячах мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки.
Европейские власти считают, что Минск намеренно обеспечивает условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляет их к границам со странами - членами ЕС.
В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры против белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.
В связи с наплывом беженцев Польша 2 сентября ввела чрезвычайное положение и создала охраняемую приграничную зону. Это территория шириной в 3 км и длиной в 418 км - вдоль всей белорусской границы.
В связи с притоком беженцев Польша планирует возвести на границе с Беларусью специальное заграждение. Соответствующий законопроект парламент одобрил 14 октября. Документ предполагает возведение стены стоимостью 353 млн евро, которая должна быть оборудована датчиками движения. Проект закона предусматривает, что никто не сможет приближаться к новому пограничному заграждению ближе, чем на 200 метров.
Польские пограничники публикуют в Twitter видеозаписи, которые, по их словам, доказывают, что Лукашенко готовится пустить через границу еще больше людей.
Варшаву многие критикуют за бесчеловечное обращение с беженцами. В частности, на нарушение Польшей прав беженцев, прибывших со стороны Беларуси, 30 сентября обратила внимание международная правозащитная организация Amnesty International. Как заявил директор представительства Amnesty International при европейских институтах в Брюсселе Ив Гедди, группа афганских беженцев стала жертвами "незаконного принудительного возвращения" в Беларусь в конце августа - это подтвердили спутниковые снимки.
Правозащитники потребовали, чтобы польское правительство предоставило мигрантам временное жилье, воду и продовольствие, а также обеспечило доступ к адвокатам и к медицинской помощи. Такие же требования к Польше 25 августа выдвинул Европейский суд по правам человека.
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