 Лукашенко мстит Европе, зазывая мигрантов в Литву | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.08.2021

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Европа

Лукашенко мстит Европе, зазывая мигрантов в Литву

В Литве застряли тысячи беженцев - иракцев, а также выходцев из Сирии, Афганистана и африканских стран. Их привлекли сюда фейковые новости из Беларуси. Репортаж из лагеря беженцев в Руднинкай под Вильнюсом.

Беженцы в лагере у Руднинкай в Литве

Беженцы в лагере у Руднинкай в Литве

Поездка из центра Вильнюса до лагеря беженцев, что на полигоне в Руднинкай, занимает около сорока минут. Мы паркуем машину на опушке леса и идем через заросли кустарников по проторенной тропинке, которая ведет прямо к лагерю. К нам тут же подходит охранник, который спрашивает, что нам нужно.

Мы, два журналиста с Ближнего Востока, внешне очень похожи на людей, находящихся в лагере, и только наша европейская сопровождающая выглядит заметно иначе. Мы отвечаем, что хотим рассказать о ситуации в лагере. Другой охранник проверяет наши документы. "Без разрешения МВД входить на территорию лагеря нельзя", - поясняет он. После трехчасового ожидания "добро" из Вильнюса получено, и мы можем попасть в лагерь, который окружен забором.

Там стоят жилые вагончики и палатки, которые нам, ссылаясь на соображения безопасности и гигиены, не разрешают осмотреть изнутри - от мигрантов нас отделяет еще один забор. Большинство из них родом с Ближнего Востока, некоторые - из Африки. Одежда у них изношенная и грязная, лица усталые. Большинство находящихся в лагере лиц - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

Лагерь беженцев в Литве

Без разрешения МВД входить на территорию лагеря нельзя

Следы на теле на всю жизнь

Многие иракцы в разговоре сначала жалуются на социальную несправедливость и беспредел политиков и вооруженных группировок у них на родине. Один ругает известного иракского политика, другой берет его под защиту и обвиняет других. Посреди леса в Литве неожиданно вспыхивает дискуссия о коррупции в Ираке. Осенью 2019 года многие из находящихся тут молодых людей принимали участие в подавленных - порой жестоко - акциях протеста в поддержку политически независимого Ирака и против коррупции.

У Ахмеда, молодого парня из Кербелы, раны по всему телу. По словам Ахмеда, шесть лет назад он сильно пострадал при взрыве в Багдаде заминированного автомобиля, потеряв при этом глаз. Другой глаз парня печально смотрит на нас. Столь же печально звучит и его голос.

21-летний Абдулла рассказывает, что с первых лет жизни имеет тяжелую форму псориаза. Экземой покрыто почти все его тело. Еще один беженец говорит, что - как и его брат - страдает от мышечной слабости. Брат лежит недалеко в палатке и больше не может двигаться. Мы спрашиваем себя: что теперь будет с этими людьми?

Мигранты - игрушка в руках политиков

Большинство из них хочет только одного: попасть в ЕС, в Европу. Но Европа не спешит их впускать, Литва как страж границы заняла осторожно-выжидательную позицию, и как маленькая страна, столкнувшаяся с таким большим числом мигрантов, попала в затруднительное положение. Замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс сообщил нам в интервью, что хорошо осведомлен о сложной ситуации, в которой оказались мигранты.

Беженцы в лагере у Руднинкай

Беженцы живут в палатках, куда журналистов не пустили

В то же время он пожаловался на то, что турагентства из соседней Беларуси сознательно привлекали иракцев поездками в страну, чтобы те через Минск двинулись далее в направлении границ со странами Балтии, которые являются и внешними границами Евросоюза. Беларусь целенаправленно распространяет фейковые новости о Минске как удобных для беженцев воротах в соседний ЕС - и тем самым оказывает давление на Литву и другие страны Европы, указывает замминистра.

Что касается самих мигрантов, то Вильнюс стремится, как может, облегчить их положение, отметил Абрамавичюс. С правительством Ирака Литва договорилась улучшить условия для иракских беженцев - как только будут приостановлены авиарейсы из Багдада в Минск с новыми потенциальными мигрантами. И, действительно, главная авиакомпания страны, Iraqi Airways, несколько дней назад уже объявила, что отменяет все рейсы в Беларусь в августе.

Карикатура Сергея Елкина на тему роли Беларуси в миграционном кризисе в Литве

Карикатура Сергея Елкина на тему роли Беларуси в миграционном кризисе в Литве

Наблюдатели рассматривают молодых людей в этом и других литовских лагерях беженцев как игрушку в руках политиков. С тех пор, как Европейский Союз ввел санкции против Александра Лукашенко за его жестокие действия против белорусской оппозиции, Лукашенко, очевидно, стал использовать беженцев как инструмент давления на ЕС.

Только за июнь-август несколько тысяч мигрантов незаконно пересекли белорусско-литовскую границу. В Вильнюсе опасаются, что к концу года в Литву может попасть еще несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Беларусь тем временем заявила, что намерена со своей стороны закрыть границу с Литвой: беженцы, видимо, не должны возвращаться обратно с литовской территории.

Вожделенная Европа

Насколько сильно хотят попасть в Европу иракские беженцы, можно понять на примере уже несуществующей группы в Facebook, которая была посвящена иммиграции в ЕС через Беларусь. В течение нескольких дней в группу вступили десятки тысяч человек. С тех пор она исчезла из Facebook. Однако до недавнего времени в ней обсуждались практически все вопросы, которые могли быть важными для мигрантов и беженцев при осуществлении такого замысла: покупка авиабилетов из Багдада в Минск, изучение различных маршрутов на месте, необходимость помощи контрабандистов или же самостоятельное проникновение на территорию Литвы.

Витис Юрконис (фото из архива)

Витис Юрконис (фото из архива)

Беларусь по политическим причинам намеренно поддерживает иракцев и других беженцев, которые хотят перебраться в ЕС, утверждает глава офиса Freedom House в Вильнюсе, литовский политолог Витис Юрконис: "Но у Литвы нет ни инфраструктуры, ни необходимого опыта для рассмотрения в таком масштабе просьб о предоставлении убежища". Кроме того, добавляет он, в Литву продолжают прибывать беженцы из самой Беларуси, которые покидают родину из-за репрессивной политики Лукашенко: "Власти Беларуси запрещают своим гражданам пересекать белорусско-литовскую границу. Но позволяют это делать людям с Ближнего Востока".

Тем временем Багдад вернул домой некоторых из застрявших в Беларуси иракцев. Большинство из них возвращается без гроша в кармане или даже обремененные долгами: все сбережения ушли на поездку в Беларусь. Тем не менее билеты на обратный рейс несостоявшиеся беженцы все равно должны оплатить из собственного кармана.

Головорезы в масках

Между тем один из иракцев, который все еще находится в Минске, рассказал нам по телефону, что уже четыре раза безуспешно пытался попасть в Евросоюз через Польшу. Поэтому сейчас он решил сделать это через Беларусь, но и такая попытка провалилась.

При переходе границы, поделился иракец, с ним и его спутниками жестко обращались напавшие на них неизвестные, часть из которых были в масках: "Они били нас, применяли электрошокеры. Затащили нас в свои машины и несколько минут избивали там". Собеседник считает, что атаковавшие их люди были литовским пограничниками. Однако подтверждений этому нет.

Другой иракец из лагеря на полигоне в Руднинкай признался, что теперь ему ясно - стремясь к лучшей жизни в Европе, он и другие беженцы стали разменной картой в руках политиков. Но этот иракец все еще хочет попасть в Европу - только, как он заверил нас, теперь легальным путем.

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    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:39

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