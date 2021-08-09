В Латвии на границе с Беларусью за сутки задержали около 200 нелегалов

Почти 200 человек задержано латвийскими пограничниками за незаконное пересечение границы с Беларусью в течение последних суток, передает во вторник, 10 августа, в Риге агентство BNS со ссылкой на сообщение начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтиса Пуятса.
По оценке Пуятса, процесс перехода границы из Беларуси в Латвию носит организованный характер. Свидетельство тому - большие группы одновременно проникающих на территорию балтийской республики нелегальных мигрантов, иные из которых включают по 30 и более человек. В основном это женщины и мужчины молодого возраста, и прибывают они с детьми. Многие беженцы даже не понимают, в какой стране они оказались, считая, что прибыли в Германию. Как заявил Пуятс, поскольку размещать нарушителей границы больше практически негде, для вновь прибывших создадут палаточные городки.
Происходящее называют "гибридной агрессией Минска"
Правительство Латвии намерено во вторник решить вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе и расширению полномочий пограничников в плане того, чтобы направлять нелегалов обратно в Беларусь.
Как сообщает BNS, за предыдущие четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек - в семь раз больше, чем за весь прошлый год. Ранее с проблемой нелегального перехода границы со стороны Беларуси столкнулась Литва, где за период с начала 2021 года задержано свыше 4,1 тысячи мигрантов. Происходящее на границе там воспринимают однозначно как "гибридную агрессию белорусского режима" . Однако в настоящее время, благодаря возросшей бдительности литовских пограничников, поток беженцев в Литву прекратился. Нелегалы не проникают на ее территорию уже четвертые сутки подряд.
Во вторник состоится внеочередная сессия Сейма Литвы. Парламентарии собираются принять законы, пресекающие возросшие потоки нелегальной миграции.
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Поток людей на границе увеличивается
По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Столкновения на границе
Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.
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По реке в Грецию
Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.
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Опасное путешествие через Эврос
Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Поток людей будет сложно остановить
Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
Турция не справляется с беженцами
Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.
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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции
ЕС думает, что делать с беженцами
Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.
Автор: Наталья Позднякова