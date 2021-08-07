 Глава МВД Латвии призвала ввести режим ЧС на границе с Беларусью | Новости политики из Германии | DW | 09.08.2021

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Политика

Глава МВД Латвии призвала ввести режим ЧС на границе с Беларусью

Призыв министра внутренних дел балтийской республики обусловлен наплывом нелегальных мигрантов. За последние три дня пограничники задержали за пересечение латвийско-белорусской границы 160 человек.

Латвийские пограничники

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в понедельник, 9 августа, в Риге обратилось к правительству страны с призывом ввести режим чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе в связи с наплывом  нелегальных мигрантов , сообщает информагентство BNS со ссылкой на МВД Латвии.

За три дня границу пересекли 160 нелегальных мигрантов

В случае, если правительство введет режим ЧС, пограничники в Аугшдаугавском и Краславском краях получат новые полномочия по недопущению пересечения границы, задержанию и возвращению нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.

Согласно сведениям МВД Латвии, за последние три дня  латвийско-белорусскую границу  пересекли 160 нелегальных мигрантов, которые были задержаны пограничниками. Как отмечают в ведомстве, Государственная пограничная охрана (ГПО) работает в режиме повышенной готовности.

Чрезвычайная ситуация может быть введена правительством на срок не более, чем три месяца. Введение подобной меры осуществляется лишь после ее одобрения Сеймом.

В Риге обвиняют Минск

Ранее проблему нелегальной миграции с территории Беларуси довелось испытать  Литве, где за период с начала 2021 года было задержано свыше 4 тысяч человек, нелегально пересекавших ее границу с территории Беларуси. Вильнюс и Рига уверены, что за этим стоит официальный Минск.

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    Автор: Александра Ёлкина


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