 Как Лукашенко литовскую границу для мигрантов открыл | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.07.2021

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Беларусь

Как Лукашенко литовскую границу для мигрантов открыл

После ужесточения санкций ЕС против Минска резко вырос поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции. Лукашенко хотел как лучше, уверен Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: Президент Беларуси Александр Лукашенко отодвинул доску в пограничном заборе, над которым висит флаг Литвы. Через образовавшуюся в заборе дыру проходят люди. Лукашенко приветствует их словами: Добро пожаловать в Литву!

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Нелегальные мигранты на границе Беларуси и Литвы: ответ Лукашенко на санкции ЕС?  

Как охраняют белорусско-украинскую границу, и при чем тут Кремль. Репортаж DW  

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