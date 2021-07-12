Как Лукашенко литовскую границу для мигрантов открыл

После ужесточения санкций ЕС против Минска резко вырос поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции. Лукашенко хотел как лучше, уверен Сергей Елкин.
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Рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси в Литву, тревожит литовских политиков. Они намерены обратиться за поддержкой в ЕС и НАТО.
Из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси погранагентство Frontex направит в Литву вертолеты для контроля за границей. Ранее стало известно о намерении Литвы построить заграждение на границе с Беларусью.