 Литва выступает за новые санкции против Беларуси из-за ″гибридной агрессии″ | Новости политики из Германии | DW | 12.07.2021

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Политика

Литва выступает за новые санкции против Беларуси из-за "гибридной агрессии"

Рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси в Литву, тревожит литовских политиков. Они намерены обратиться за поддержкой в ЕС и НАТО.

Литовские пограничники

Литовские пограничники

Группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с инициативой признать выросшую из Беларуси незаконную миграцию "гибридной агрессией" и рассмотреть возможность начала консультаций с НАТО. Как сообщает агентство BNS, проект резолюции такого содержания зарегистрирован в понедельник, 12 июля, в секретариате законодательного собрания в Вильнюсе.

"Я считаю, что мы точно можем констатировать, что минский режим способствует незаконной миграции через Беларусь. Эта гибридная агрессия может расширяться, использоваться и даже стать основой для новых угроз в контексте широкомасштабных военных учений "Запад". Поэтому мы относимся к этому очень серьезно и вместе с правительством предлагаем ответ и меры сдерживания", - приводятся в пресс-релизе слова главы Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Лауринаса Касчюнаса.

Надежды на помощь ЕС и НАТО

В случае продолжения и усиления "гибридной агрессии" инициаторы предлагают начать консультации на предмет территориальной целостности Литвы, политической независимости и безопасности с членами НАТО и, в первую очередь, с США. 

Литовский парламент намерен также обратиться к государствам ЕС, Еврокомиссии и прочим ведомствам с призывом предоставить Литве необходимую помощь в противостоянии "гибридной агрессии". Литва выступает за введение со стороны ЕС новых санкций после недавно согласованных секторных санкций, утвержденных в связи с принуждением Минском к посадке самолета Ryanair и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Глава литовского МИДа призывает ввести санкции против Минска

Между тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что введение дополнительных санкций в отношении Белоруссии по причине подстрекательства миграционного кризиса было бы самым правильным ответом Евросоюза, сообщает "Интерфакс".

"Мы должны направить очень четкий сигнал, как сейчас Лукашенко, так и другим диктаторам.<…> Санкции должны быть очень четкими, быстрыми, и, по моему мнению, это самый правильный ответ", - заявил Ландсбергис в понедельник по прибытию в Брюссель на заседание министров иностранных дел Евросоюза. По его словам, Белоруссия осуществляет против блока "гибридную атаку", используя незаконных мигрантов "как средство давления, чтобы изменить позицию ЕС о санкциях, по правам человека, по защите оппозиции, вынудив передумать".

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержано, в общей сложности, 1634 нелегальных мигранта - в 20 раз больше, чем в прошлом году.

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    Автор: Янина Мороз



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