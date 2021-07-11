Из-за наплыва нелегальных мигрантов Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. С Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 10 июля.
Со своей стороны агентство Frontex сообщило, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе и предоставит в распоряжение Литвы экспертов, которые помогут при сборе данных о незаконных пересечениях границы и будут содействовать более эффективному обмену информацией.
"Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе (Rapid Border Intervention. - Ред.) Граница Литвы - наша общая внешняя граница, и Frontex готов оказать помощь там, где это необходимо", - сказал директор Frontex Фабрис Леджери.
Наплыв нелегальных мигрантов
По данным Литвы, с начала 2021 года на границе с Беларусью было задержано 1577 мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. 2 июля литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Согласно сообщениям, число людей, пытающихся незаконно пересечь границу Литвы с территории Беларуси, выросло за последние месяцы почти в 20 раз. Это произошло после того, как белорусский правитель Александр Лукашенко объявил, что в ответ на европейские санкции из-за посадки самолета Ryanair в Минске его страна впредь не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.
7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимонте обвинила власти Беларуси в "гибридной атаке" и объявила о намерении Литвы построить заграждение на границе с Беларусью. Протяженность заграждения из колючей проволоки составит около 30 километров.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя планы Литвы, заявил: "Ради бога, пусть строят. Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей".
Смотрите также:
-
Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
-
Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
-
Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
-
Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
-
Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
-
Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
-
Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
-
Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина