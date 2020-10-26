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В зале заседаний сейма - парламента Литвы
Фото: PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images

Сейм Литвы

Депутатов однопалатного парламента Литвы избирают на 4 года.

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Контекст

Город Попасная в Луганской области, апрель 2022 года

Литва призывает судить Путина

Литва призывает судить Путина

Резолюция сейма - это попытка ужесточить политику Запада в отношении Кремля, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика11 мая 2022 г.
Десятилетний мальчик в Буче у могилы своей матери, погибшей во время российской оккупации города

Сейм Литвы объявил Россию террористическим государством

Сейм Литвы объявил Россию террористическим государством

Парламент Литвы призвал создать международный трибунал для суда над всеми причастными к военным преступлениям в Украине.
Конфликты10 мая 2022 г.
Солдаты бундесвера в Литве в рамках миссии НАТО

Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы

Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы

Интервью DW о новой стратегии безопасности Вильнюса и том, когда Литва откроет границу для белорусов.
Политика28 апреля 2022 г.
Литовские пограничники

Литва обвиняет Беларусь в "гибридной агрессии"

Литва обвиняет Беларусь в "гибридной агрессии"

Рост числа нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву тревожит литовских политиков.
Политика12 июля 2021 г.
Во время голосования в Сейм Литвы, 2020 год

Литва продолжит бороться с политикой Путина и пандемией

Литва продолжит бороться с политикой Путина и пандемией

На выборах в Сейм победили консерваторы, обещающие поддерживать демократов Беларуси и противостоять политике Кремля.
Политика26 октября 2020 г.
Пожилая избирательница на избирательном участке в Вильнюсе во время парламентских выборов 2016 года

В Литве на выборах Сейма победили консерваторы

В Литве на выборах Сейма победили консерваторы

Ожидается, что в Литве будет сформирована правящая правоцентристская коалиция, которую возглавит Ингрида Шимоните.
Политика26 октября 2020 г.
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