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Фото: PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images
Сейм Литвы
Депутатов однопалатного парламента Литвы избирают на 4 года.
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Контекст
Литва призывает судить Путина
Литва призывает судить Путина
Резолюция сейма - это попытка ужесточить политику Запада в отношении Кремля, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Колонка
Политика
11.05.2022
11 мая 2022 г.
Сейм Литвы объявил Россию террористическим государством
Сейм Литвы объявил Россию террористическим государством
Парламент Литвы призвал создать международный трибунал для суда над всеми причастными к военным преступлениям в Украине.
Конфликты
10.05.2022
10 мая 2022 г.
Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы
Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы
Интервью DW о новой стратегии безопасности Вильнюса и том, когда Литва откроет границу для белорусов.
Политика
28.04.2022
28 апреля 2022 г.
Литва обвиняет Беларусь в "гибридной агрессии"
Литва обвиняет Беларусь в "гибридной агрессии"
Рост числа нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву тревожит литовских политиков.
Политика
12.07.2021
12 июля 2021 г.
Литва продолжит бороться с политикой Путина и пандемией
Литва продолжит бороться с политикой Путина и пандемией
На выборах в Сейм победили консерваторы, обещающие поддерживать демократов Беларуси и противостоять политике Кремля.
Политика
26.10.2020
26 октября 2020 г.
В Литве на выборах Сейма победили консерваторы
В Литве на выборах Сейма победили консерваторы
Ожидается, что в Литве будет сформирована правящая правоцентристская коалиция, которую возглавит Ингрида Шимоните.
Политика
26.10.2020
26 октября 2020 г.
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