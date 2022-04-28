 Депутат Сейма Литвы: Мы как Западный Берлин во время холодной войны | Новости из Германии о Европе | DW | 28.04.2022

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Европа

Депутат Сейма Литвы: Мы как Западный Берлин во время холодной войны

Беларусь больше не независимое государство, считает глава комитета по нацбезопасности Сейма Литвы Лауринас Кащюнас. Поэтому Литва, по его словам, стала похожа на Западный Берлин периода холодной войны.

Солдаты бундесвера в Литве в рамках миссии НАТО

Солдаты бундесвера в Литве в рамках миссии НАТО, февраль 2022 года

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В Литве пересматривается стратегия мобилизации гражданского сопротивления - это последствия событий в Беларуси и войны в Украине. "Беларусь потеряла независимость", - уверен глава комитета по нацбезопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кащюнас, который курирует работу парламента над стратегией. Он рассказал в интервью DW, как изменились подходы Литвы к обеспечению безопасности в регионе, какой поддержки Вильнюс ожидает от НАТО и когда откроет границу с Беларусью. 

DW: Вы утверждаете, что Беларусь больше не независимое государство. Так однозначно это еще не звучало. В какой момент, на ваш взгляд, произошла утрата Минском независимости?

Лауринас Кащюнас: 25 лет Александр Лукашенко умело торговал суверенитетом. Не все отдавал, но всегда структурно был зависимым от Москвы. Без дотаций и субсидий от России он бы никак не мог выжить. А игра (Лукашенко. - Ред.) с Западом всегда была тактической, чтобы иметь больше возможностей для маневра с РФ.

Он лишился легитимности после революции (летом-осенью 2020 года. - Ред.) , но она его не снесла. Он удержался с помощью репрессий и используя российскую поддержку, которая тоже дала ему возможность выжить. Но это имеет свою цену. Это - суверенитет. И когда Лукашенко уже впустил вооруженные силы РФ (на территорию Беларуси. - Ред.), когда две трети всех ракет в Украину летит из Беларуси - это уже все. Он - часть агрессии.

- Что это означает для Беларуси и для Литвы, как ее ближайшего соседа?

- Я думаю, что белорусский народ достоин иметь независимое государство. Конечно, надо за это бороться. Это не так просто, когда есть такой репрессивный аппарат. Но я бы хотел, чтобы у меня в качестве соседа было независимое государство и мы с ним могли бы жить рядом.

Кащюнас: Россия - геополитический хулиган

- Независимая Беларусь лучше, чем Россия? Чем опасно соседство с Россией?

Лауринас Кащюнас

Лауринас Кащюнас

- Россия представляет собой экзистенциальный риск для нас. Мы сейчас видим то, о чем многие из нас говорили десятилетия, что это только вопрос времени, когда этот геополитический хулиган может начать подобную авантюру. Говоря о литовской ситуации, надо понимать, что если Беларусь лишается независимости, то 700 километров нашей границы с Беларусью становятся де-факто границей с РФ. В Беларуси российские базы.

Мы становимся очень похожи на Западный Берлин во время холодной войны. Потому что есть не только Беларусь, но и еще Калининградская область, которая представляет собой военную зону. И мы имеем этот узкий Сувалкский коридор, эти 100 километров - мы замкнуты, как Западный Берлин. Мы в НАТО сейчас и говорим, что альянс должен быть готов биться на этой линии.

- Что это означает на практике?

- Сейчас у нас стоит натовский батальон. Это полторы тысячи солдат. Такие батальоны есть в Латвии, Эстонии и Польше. У нас за батальон отвечает Германия. Мы сейчас говорили с Германией и хотели бы, чтобы мы были услышаны: увеличьте этот батальон до бригады, до 5000 солдат со всем спектром вооружений для битвы на земле, в воздухе и так далее. И сейчас как раз у нас есть время.

В Украине Россия использует почти 100% всех своих сухопутных войск, без мобилизации. Они почти весь ресурс бросили на Украину. И они там имеют колоссальные проблемы. Украина борется за нас - и за Европу, и за балтийские страны. Благодаря этому мы имеем сейчас время подготовиться, потому что РФ придется еще пять лет поработать, чтобы встать на ноги, поскольку украинцы постарались, дали отпор. И мы готовимся с НАТО.

Новая стратегия Литвы: мобилизация и готовность к сопротивлению

- Вы исходите из того, что Москва планирует нападение на страны Балтии? Это следует из каких-то данных или это экзистенциальное ощущение?

- Мы же понимаем, с кем мы имеем дело. Это государство, которое не знает, где начинается и где кончается его граница. И это менталитет, империализм, геополитические коды и так далее. Если бы они прошли по Украине, как планировали, за неделю, то, я думаю, что на следующей неделе они бы потребовали выкинуть все натовские базы из стран Балтии, чтобы они формально оставались бы в НАТО, а в реальности стали бы буферной зоной. Они же (россияне. - Ред.) такой сценарий имели, но не смогли реализовать его, потому что украинцы дали отпор.

Акция в поддержку Украины в Вильнюсе

Акция в поддержку Украины в Вильнюсе, 24 февраля 2022 года

Американцы на основе своих данных разведки за три месяца предупреждали о том, что сейчас происходит в Украине. У НАТО хороший разведывательный ресурс. Значит, надо мускулы накачивать: бригады разместить со всем спектром ресурсов и усилиться на национальном уровне. Мы делаем то же самое с нашей армией, втягивая наше общество в процесс мобилизации. Это новая стратегия.

- Как она выглядит? Это программа, пакет законов?

- Литва уже сейчас стала третьей страной в НАТО по доле расходов на оборону - 2,5% от ВВП, нас обгоняют только США и Греция. Я думаю, Польша скоро нарастит свои военные расходы до 3%. Но мы тоже идем по этому пути, модернизируем нашу армию. Мы привлекаем Союз стрелков, чтобы увеличить свои резервы.

Нам нужно больше людей, которые прошли военную подготовку и которые бы знали, что делать в военной ситуации, в ситуации оккупации. Это концептуальные вещи, которыми мы сейчас занимаемся. Я курирую в парламенте стратегический документ, который рассчитан на восемь лет. Мы сейчас также заканчиваем работу над стратегией гражданского сопротивления.

Границу с Беларусью Литва откроет после войны

-  Я хочу вернуть вас в Беларусь. Лукашенко много лет доказывал, что может получать бонусы и от России, и от Западе, но никогда не был замечен в желании пожертвовать независимостью страны. А сейчас, по вашим словам, взял и отдал ее?

- Он не хочет, но он вынужден, потому что ситуация поменялась. Если еще два-три года назад он мог играть, то сейчас у него нет рычагов. Я помню, как он "Белтрансгаз" продавал РФ 10 лет. И еще неплохо продал. А сейчас уже все, понимаете? Сейчас уже все поменялось, он просто в кармане (у Москвы. - Ред.). На Западе уже никто с ним никогда не будет говорить. Он должен это понять. Если бы он не встал вместе с с Россией на путь войны, может быть, тут был бы шанс. Но сейчас все. Он думает, что он - не часть агрессии, но он ошибается.

Светлана Тихановская на демонстрации в Вильнюсе, 10 октября 2020 года

Светлана Тихановская на демонстрации в Вильнюсе, 10 октября 2020 года

- Литва - одна из стран, которые очень много помогают белорусам. Литва приняла у себя многих белорусов. Но сейчас ее граница с Беларусью закрыта. Сначала из-за пандемии, потом из-за ситуации с беженцами, а теперь опять продлен режим ЧП. Белорусы не могут въезжать в Литву и не могут получать шенгенские визы, строятся заборы со стороны Польши, со стороны Литвы. Белорусы чувствуют себя заблокированными.

- Если сейчас к нашей границе, к нашим пограничникам подошел бы человек из Беларуси и сказал бы, что его преследуют, подвергают репрессиям, то, я думаю, его пропустили бы и начался бы процесс рассмотрения заявки на политическое убежище. Это не проблема. Конечно, мы закрываем сейчас границу, мы ставим физические барьеры на весь периметр - там 330 километров. До сентября закроем. Мы должны думать о своей безопасности. Когда ситуация стабилизируются после войны, я думаю, границу откроют.

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    Автор: Галина Петровская, Мария Василькова


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