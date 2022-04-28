Депутат Сейма Литвы: Мы как Западный Берлин во время холодной войны

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В Литве пересматривается стратегия мобилизации гражданского сопротивления - это последствия событий в Беларуси и войны в Украине. "Беларусь потеряла независимость", - уверен глава комитета по нацбезопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кащюнас, который курирует работу парламента над стратегией. Он рассказал в интервью DW, как изменились подходы Литвы к обеспечению безопасности в регионе, какой поддержки Вильнюс ожидает от НАТО и когда откроет границу с Беларусью.

DW: Вы утверждаете, что Беларусь больше не независимое государство. Так однозначно это еще не звучало. В какой момент, на ваш взгляд, произошла утрата Минском независимости?

Лауринас Кащюнас: 25 лет Александр Лукашенко умело торговал суверенитетом. Не все отдавал, но всегда структурно был зависимым от Москвы. Без дотаций и субсидий от России он бы никак не мог выжить. А игра (Лукашенко. - Ред.) с Западом всегда была тактической, чтобы иметь больше возможностей для маневра с РФ.

Он лишился легитимности после революции (летом-осенью 2020 года. - Ред.) , но она его не снесла. Он удержался с помощью репрессий и используя российскую поддержку, которая тоже дала ему возможность выжить. Но это имеет свою цену. Это - суверенитет. И когда Лукашенко уже впустил вооруженные силы РФ (на территорию Беларуси. - Ред.), когда две трети всех ракет в Украину летит из Беларуси - это уже все. Он - часть агрессии.

- Что это означает для Беларуси и для Литвы, как ее ближайшего соседа?

- Я думаю, что белорусский народ достоин иметь независимое государство. Конечно, надо за это бороться. Это не так просто, когда есть такой репрессивный аппарат. Но я бы хотел, чтобы у меня в качестве соседа было независимое государство и мы с ним могли бы жить рядом.

Кащюнас: Россия - геополитический хулиган

- Независимая Беларусь лучше, чем Россия? Чем опасно соседство с Россией?

Лауринас Кащюнас

- Россия представляет собой экзистенциальный риск для нас. Мы сейчас видим то, о чем многие из нас говорили десятилетия, что это только вопрос времени, когда этот геополитический хулиган может начать подобную авантюру. Говоря о литовской ситуации, надо понимать, что если Беларусь лишается независимости, то 700 километров нашей границы с Беларусью становятся де-факто границей с РФ. В Беларуси российские базы.

Мы становимся очень похожи на Западный Берлин во время холодной войны. Потому что есть не только Беларусь, но и еще Калининградская область, которая представляет собой военную зону. И мы имеем этот узкий Сувалкский коридор, эти 100 километров - мы замкнуты, как Западный Берлин. Мы в НАТО сейчас и говорим, что альянс должен быть готов биться на этой линии.

- Что это означает на практике?

- Сейчас у нас стоит натовский батальон. Это полторы тысячи солдат. Такие батальоны есть в Латвии, Эстонии и Польше. У нас за батальон отвечает Германия. Мы сейчас говорили с Германией и хотели бы, чтобы мы были услышаны: увеличьте этот батальон до бригады, до 5000 солдат со всем спектром вооружений для битвы на земле, в воздухе и так далее. И сейчас как раз у нас есть время.

В Украине Россия использует почти 100% всех своих сухопутных войск, без мобилизации. Они почти весь ресурс бросили на Украину. И они там имеют колоссальные проблемы. Украина борется за нас - и за Европу, и за балтийские страны. Благодаря этому мы имеем сейчас время подготовиться, потому что РФ придется еще пять лет поработать, чтобы встать на ноги, поскольку украинцы постарались, дали отпор. И мы готовимся с НАТО.

Новая стратегия Литвы: мобилизация и готовность к сопротивлению

- Вы исходите из того, что Москва планирует нападение на страны Балтии? Это следует из каких-то данных или это экзистенциальное ощущение?

- Мы же понимаем, с кем мы имеем дело. Это государство, которое не знает, где начинается и где кончается его граница. И это менталитет, империализм, геополитические коды и так далее. Если бы они прошли по Украине, как планировали, за неделю, то, я думаю, что на следующей неделе они бы потребовали выкинуть все натовские базы из стран Балтии, чтобы они формально оставались бы в НАТО, а в реальности стали бы буферной зоной. Они же (россияне. - Ред.) такой сценарий имели, но не смогли реализовать его, потому что украинцы дали отпор.

Акция в поддержку Украины в Вильнюсе, 24 февраля 2022 года

Американцы на основе своих данных разведки за три месяца предупреждали о том, что сейчас происходит в Украине. У НАТО хороший разведывательный ресурс. Значит, надо мускулы накачивать: бригады разместить со всем спектром ресурсов и усилиться на национальном уровне. Мы делаем то же самое с нашей армией, втягивая наше общество в процесс мобилизации. Это новая стратегия.

- Как она выглядит? Это программа, пакет законов?

- Литва уже сейчас стала третьей страной в НАТО по доле расходов на оборону - 2,5% от ВВП, нас обгоняют только США и Греция. Я думаю, Польша скоро нарастит свои военные расходы до 3%. Но мы тоже идем по этому пути, модернизируем нашу армию. Мы привлекаем Союз стрелков, чтобы увеличить свои резервы.

Нам нужно больше людей, которые прошли военную подготовку и которые бы знали, что делать в военной ситуации, в ситуации оккупации. Это концептуальные вещи, которыми мы сейчас занимаемся. Я курирую в парламенте стратегический документ, который рассчитан на восемь лет. Мы сейчас также заканчиваем работу над стратегией гражданского сопротивления.

Границу с Беларусью Литва откроет после войны

- Я хочу вернуть вас в Беларусь. Лукашенко много лет доказывал, что может получать бонусы и от России, и от Западе, но никогда не был замечен в желании пожертвовать независимостью страны. А сейчас, по вашим словам, взял и отдал ее?

- Он не хочет, но он вынужден, потому что ситуация поменялась. Если еще два-три года назад он мог играть, то сейчас у него нет рычагов. Я помню, как он "Белтрансгаз" продавал РФ 10 лет. И еще неплохо продал. А сейчас уже все, понимаете? Сейчас уже все поменялось, он просто в кармане (у Москвы. - Ред.). На Западе уже никто с ним никогда не будет говорить. Он должен это понять. Если бы он не встал вместе с с Россией на путь войны, может быть, тут был бы шанс. Но сейчас все. Он думает, что он - не часть агрессии, но он ошибается.

Светлана Тихановская на демонстрации в Вильнюсе, 10 октября 2020 года

- Литва - одна из стран, которые очень много помогают белорусам. Литва приняла у себя многих белорусов. Но сейчас ее граница с Беларусью закрыта. Сначала из-за пандемии, потом из-за ситуации с беженцами, а теперь опять продлен режим ЧП. Белорусы не могут въезжать в Литву и не могут получать шенгенские визы, строятся заборы со стороны Польши, со стороны Литвы. Белорусы чувствуют себя заблокированными.

- Если сейчас к нашей границе, к нашим пограничникам подошел бы человек из Беларуси и сказал бы, что его преследуют, подвергают репрессиям, то, я думаю, его пропустили бы и начался бы процесс рассмотрения заявки на политическое убежище. Это не проблема. Конечно, мы закрываем сейчас границу, мы ставим физические барьеры на весь периметр - там 330 километров. До сентября закроем. Мы должны думать о своей безопасности. Когда ситуация стабилизируются после войны, я думаю, границу откроют.

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