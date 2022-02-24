 Литва объявляет чрезвычайное положение до 10 марта | Новости из Германии о Европе | DW | 24.02.2022

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Европа

Литва объявляет чрезвычайное положение до 10 марта

Парламент Литвы проголосует по установлению в стране режима ЧС. Президент Науседа обратился к россиянам в свете нападения России на Украину.

Заседание парламента Литвы в Вильнюсе

Заседание парламента Литвы (фото из архива)

Власти Литвы вводят чрезвычайное положение в республике в свете начала широкомасштабной войны России против Украины. Литовский президент Гитанас Науседа подписал соответствующий указ в четверг, 24 февраля. Ожидается, что парламент одобрит его в ходе внеочередного заседания.

Режим ЧС будет действовать до 10 марта. Этот шаг официального Вильнюса дает литовскому руководству больше возможностей реагировать на любые чрезвычайные ситуации, связанные с инфраструктурой или кибербезопасностью, указала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните

Президент Литвы призвал россиян не молчать

В этот же день Науседа обратился к российскому народу. "Еще не поздно остановить это преступление. Еще не поздно предотвратить гибель тысяч ни в чем не повинных людей", - подчеркнул литовский лидер. "Не молчите. Не закрывайте глаза на несправедливость. Будьте смелыми и решительными", - призвал он россиян.

Министр образования Литвы: Позаботимся о детях из Украины

Между тем министр образования Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что ведомство "позаботится обо всех украинских детях, если они окажутся в Литве из-за войны". Для них будут искать жилье и организовывать уроки, заверила она. Кроме того, литовские власти усилят поддержку граждан Украины, уже обучающихся в республике.

Агрессия против Украины

Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже Владимир Путин заявил, что "независимость" данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.

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