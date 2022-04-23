Страны Балтии требуют усиления присутствия НАТО и эмбарго на газ из РФ

Премьер-министры страны Балтии высказались за качественное укрепление восточного фланга НАТО на фоне вторжения России в Украину. "Мы требуем не только постоянного присутствия НАТО, но и нового вида этого присутствия. Оно должно основываться на предпосылке, что вторжение не произойдет, так как наша способность обороняться и добиться победы будет понятная с первого дня", - подчеркнул глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш после встречи с коллегами из Эстонии и Литвы Каей Каллас и Ингридой Шимоните в Риге в пятницу, 22 апреля.

В совместном заявлении они отметили, что будут добиваться усиления "сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил" НАТО в регионе. В частности, в Латвии, Литве и Эстонии должны быть размещены "три боеспособные дивизии, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные интегрироваться в местные силы национальной обороны", убеждены премьеры трех стран. Кроме того, государства Балтии приняли решение постепенно нарастить расходы на обороны до 2,5 процента ВВП.

Кариньш, Каллас и Шимоните высказались за ужесточение санкций против России. По их мнению, необходимо ввести запрет на импорт российских нефти и газа. А для достаточного газоснабжения, по их словам, следует создать региональный рынок газа, простирающийся от Финляндии до Польши.

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