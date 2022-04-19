 Литва запретила публичную демонстрацию георгиевской ленты и военных знаков Z и V | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2022

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Европа

Литва запретила публичную демонстрацию георгиевской ленты и военных знаков Z и V

За публичную демонстрацию символов российского вторжения в Украину в Литовской Республике будут штрафовать.

Буква Z на российском танке в Мариуполе, ставшая символом российского вторжения в Украину

Буква Z на российском танке в Мариуполе, ставшая символом российского вторжения в Украину

Парламент Литвы утвердил поправки в кодекс об административных правонарушениях и закон о собраниях, запрещающие "знаки и символы, пропагандирующие военную агрессию", сообщает пресс-служба Сейма во вторник, 19 апреля. Под запрет попали в том числе георгиевская лента и знаки V и Z, используемые Россией в качестве символов вторжения в Украину, уточнил парламент в своем твиттере.

Новые поправки запрещают "продвижение, распространение или демонстрацию символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые использовались или используются этими режимами для военной агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных или совершаемых ими", говорится в опубликованном пресс-релизе.

За нарушения закона предусмотрены штрафы на сумму от 300 до 700 евро для людей и от 600 до 1200 евро для компаний. За повторные нарушения сумма штрафов вырастет до 900 и 1500 евро соответственно.

"Z" и "V" - в одном ряду с нацистской символикой

В изначальном варианте законопроекта депутаты предлагали перечислить конкретные запрещенные символы, но в итоге Сейм проголосовал за обобщенную формулировку. "Комитет по правовым вопросам выбрал общую редакцию. Это позволяет охватить больше символов", - объяснила решение одна из инициаторов поправок член Сейма Пауле Кузьмицкьене (Paulė Kuzmickienė). За поправки проголосовали 124 члена Сейма, один высказался против, двое воздержались. С 2008 года по этому закону в стране запрещена демонстрация  символики нацистской Германии, СССР и Литовской ССР.

В апреле использование георгиевской ленточки "в контексте военной агрессии" России против Украины также запретил парламент Молдовы.

Запрет провоенной символики в Германии

В Германии власти двух федеральных земель - Нижней Саксонии и Баварии - объявили об уголовной ответственности за использование знака Z в общественных местах. "Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен понимать, что его в Нижней Саксонии ждет уголовное преследование", - заявил в пятницу, 25 марта, нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус (Boris Pistorius).

В отдельных случаях использование символов Z и V "может означать выражение одобрения российской агрессии и таким образом подпадать под 140 статью немецкого Уголовного кодекса и оказываться под запретом", объяснил ранее представитель МВД Германии Марек Веде (Marek Wede).

В ФРГ уже расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины, большинство из которых связаныс использованием буквы Z. 

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    Автор: Дарья Брянцева


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Немецкий уголовный кодекс предусматривает наказание за поощрение или публичное одобрение противоправных действий, к числу которых относится и российское вторжение в Украину.  

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