В двух землях ФРГ признали правонарушением использование знака Z

Германские федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах. "Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовного преследования", - заявил в пятницу, 25 марта, нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус (Boris Pistorius).
Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может быть расценена как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права.
Свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право
Аналогичной позиции придерживаются и баварские власти. По словам земельного министра юстиции Георга Айзенрайха (Georg Eisenreich), недопустимо потворствовать преступлениям, нарушающим международное право. "Свобода мнений - одно из главных достоинств нашей конституции, в Германии каждый может выражать свое мнение. Однако свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право", - отметил Айзенрайх, подчеркнув, что каждый использующий в Баварии знак Z в общественных местах должен знать, что он может быть привлечен к ответственности.
Буквами Z и V помечены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. За пределами зоны боевых действий - как в самой России, так и за границей - знак Z используется как символ поддержки действий Москвы. Его можно увидеть, в частности, на зданиях, автомобилях, одежде.
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Автор: Николай Пермяков