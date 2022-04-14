 Парламент Молдовы одобрил запрет георгиевской ленты | Новости из Германии о Европе | DW | 14.04.2022

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Европа

Парламент Молдовы одобрил запрет георгиевской ленты

Запрет георгиевской ленты "в контексте военной агрессии" России против Украины утвержден парламентом Молдовы. Законопроект должна еще подписать президент Санду.  

Георгиевская лента

Георгиевская лента (фото из архива)

Парламент Республики Молдова в окончательном чтении одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях, предполагающие, в том числе, запрет георгиевской ленты, а также знаков Z и V. Об этом в четверг, 14 апреля, передало местное издание NewsMaker. 

Под запрет подпали "общеизвестные атрибуты и символы, которые используются в контексте ... военной агрессии" (России против Украины. - Ред.), уточнило издание Noi.md.

Законопроект был одобрен голосами 53 депутатов (всего в составе парламента зарегистрирован 101), один законодатель воздержался.

Перед голосованием члены Партии коммунистов Республики Молдова покинули зал заседаний в знак протеста. Депутаты от Партии социалистов Республики Молдова на заседании не присутствовали.

Возможное наказание - штраф или общественные работы 

Согласно законопроекту - за изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты в Молдове физлиц собираются наказывать штрафом от 4500 до 9000 леев (226 - 452 евро) или от 30 до 60 часов общественных работ. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9000 до 18 000 леев (452 - 904 евро), отмечает NewsMaker.

При этом депутат от Партии действия и солидарности (PAS) Олеся Стамате уточнила, что законопроект не запрещает георгиевскую ленту как часть награды: "Те, кто получил медали за защиту своей Родины, смогут их носить". 

По словам автора законопроекта Лилиана Карпа (PAS), инициатива необходима в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Республики Молдова.

Член комитета российского Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди уже осудила решение парламента Молдовы

Законопроект должен подписать президент Молдовы

Законопроект должен быть передан на подпись президенту Майе Санду. Положения документа вступят в силу с момента публикации в Monitorul Oficial al Republicii Moldova ("Официальном мониторе Республики Молдова").

Ранее, 8 апреля, власти германской федеральной земли Нижняя Саксония определили конкретные символы, публичная демонстрация которых будет пресекаться полицией. К ним отнесли флаг Советского Союза и черно-оранжевую георгиевскую ленту.

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