Парламент Молдовы одобрил запрет георгиевской ленты

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Запрет георгиевской ленты "в контексте военной агрессии" России против Украины утвержден парламентом Молдовы. Законопроект должна еще подписать президент Санду.
Парламент Республики Молдова в окончательном чтении одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях, предполагающие, в том числе, запрет георгиевской ленты, а также знаков Z и V. Об этом в четверг, 14 апреля, передало местное издание NewsMaker.
Под запрет подпали "общеизвестные атрибуты и символы, которые используются в контексте ... военной агрессии" (России против Украины. - Ред.), уточнило издание Noi.md.
Законопроект был одобрен голосами 53 депутатов (всего в составе парламента зарегистрирован 101), один законодатель воздержался.
Перед голосованием члены Партии коммунистов Республики Молдова покинули зал заседаний в знак протеста. Депутаты от Партии социалистов Республики Молдова на заседании не присутствовали.
Согласно законопроекту - за изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты в Молдове физлиц собираются наказывать штрафом от 4500 до 9000 леев (226 - 452 евро) или от 30 до 60 часов общественных работ. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9000 до 18 000 леев (452 - 904 евро), отмечает NewsMaker.
При этом депутат от Партии действия и солидарности (PAS) Олеся Стамате уточнила, что законопроект не запрещает георгиевскую ленту как часть награды: "Те, кто получил медали за защиту своей Родины, смогут их носить".
По словам автора законопроекта Лилиана Карпа (PAS), инициатива необходима в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Республики Молдова.
Член комитета российского Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди уже осудила решение парламента Молдовы.
Законопроект должен быть передан на подпись президенту Майе Санду. Положения документа вступят в силу с момента публикации в Monitorul Oficial al Republicii Moldova ("Официальном мониторе Республики Молдова").
Ранее, 8 апреля, власти германской федеральной земли Нижняя Саксония определили конкретные символы, публичная демонстрация которых будет пресекаться полицией. К ним отнесли флаг Советского Союза и черно-оранжевую георгиевскую ленту.
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