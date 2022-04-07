 В Нижней Саксонии ужесточены правила проведения пророссийских акций | Новости из Германии о Германии | DW | 08.04.2022

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Германия

В Нижней Саксонии ужесточены правила проведения пророссийских акций

Полиция будет пресекать публичную демонстрацию флагов СССР и георгиевских лент, заявил глава МВД. Ранее Нижняя Саксония ввела уголовную ответственность за использование знака Z в общественных местах.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус

Борис Писториус (фото из архива)

Власти германской федеральной земли Нижняя Саксония ужесточили правила проведения пророссийских шествий и демонстраций в свете войны России против Украины. Соответствующий указ региональный министр внутренних дел Борис Писториус (Boris Pistorius) издал в пятницу, 8 апреля.

В частности, документ определяет конкретные символы, публичная демонстрация которых будет пресекаться полицией. К ним относятся флаг Советского Союза и черно-оранжевая георгиевская лента. "В контексте войны и то, и другое явно следует интерпретировать как символы территориальной экспансии российского государства", - заявили в региональном МВД в Ганновере.

Нижняя Саксония не позволит злоупотреблять защищенным конституцией правом на собрания, указал Писториус. "Мы не допустим, чтобы митинги превращались в российско-националистические демонстрации силы и проходили на наших улицах как своего рода празднование победы", - подчеркнул он. Власти региона еще в конце марта объявили об угрозе преследования в рамках уголовного права за использование знака Z в общественных местах.

Франкфурт-на-Майне запретил пророссийский автопробег

В Ганновере и Оснабрюке на выходные запланированы два пророссийских автопробега. По словам организаторов, они нацелены якобы против дискриминации россиян или лиц с российскими корнями. Аналогичная акция в Берлине 3 апреля собрала около 900 участников.

В то же время власти Франкфурта-на-Майне запретили проведение в городе пророссийского автопробега. Однако власти разрешили проведение демонстрации численностью до 2 тысяч человек, обязав организаторов соблюдать ряд жестких условий. Так, под запретом - демонстрация ряда символов поддержки российской агрессии в отношении Украины - букв Z и V, а также любые оскорбительные высказывания в адрес Украины и украинцев.

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    Автор: Николай Пермяков


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