Война РФ против Украины: Бородянка - уничтоженные дома и тела под завалами

Бородянка расположена в 50 километрах северо-западнее Киева. В начале войны России против Украины в этом городке шли ожесточенные бои, повлекшие за собой значительно большие разрушения жилых домов, чем в других населенных пунктах Киевской области, пострадавших от обстрелов российских войск.

В Бородянку, освобожденную в начале апреля, представители украинской власти организовали для украинских и иностранных журналистов, в том числе корреспондента DW, пресс-тур, чтобы наглядно продемонстрировать последствия боевых действий и российской оккупации в этом населенном пункте. Представителей СМИ привезли в Бородянку во время действия усиленного комендантского часа в области, когда разрушенные улицы города были почти пусты.

Центр Бородянки разрушен более чем на 90 процентов

После въезда на развязке с Вокзальной на Центральную улицу поселка, где расположены жилые дома, административные здания, кафе и рестораны, открываются огромные масштабы разрушений, вызванные российскими обстрелами и бомбардировками. Центр Бородянки превратился в руины - уничтожены многоэтажки, дорожное покрытие, повалены деревья и сожжены автомобили.

Разрушенный многоэтажный дом в Бородянке

По словам исполняющего обязанности начальника ГУ ГСЧС в Киевской области Петра Кисилева, который участвует в разборе завалов в Бородянке, центральная часть поселка разрушена более чем на 90 процентов, но "инвентаризация разрушений в Бородянке еще продолжается". Он подчеркивает, что в этом населенном пункте нет никаких воинских частей, складов и объектов стратегического значения. "Это просто варварское отношение российских войск к мирному населению", - говорит Кисилев.

Только на улице Центральной видно около десяти многоэтажек, значительная часть которых превратилась в груду обломков и камней. По словам местных жителей, с которыми удалось пообщаться корреспонденту DW, российские самолеты в первые дни войны наносили удары по жилым домам на малой высоте. "В этом не было никакого военного смысла", - сетует советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сопровождавший представителей СМИ в поездке. "Российские пилоты просто сбрасывали бомбы, где им вздумается", - считает он.

Разрушенные жилые дома в Бородянке

"Одна из самых больших трагедий в Украине"

В свою очередь министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга для СМИ в Бородянке назвал события в этом городке "одной из самых больших трагедий в Украине". По его словам, Бородянка стала одним из населенных пунктов в Киевской области, наиболее пострадавших от российской военной агрессии.

Под каждым завалом могут находиться тела погибших, говорит министр. "Спасатели пытались начать разбирать завалы еще месяц назад, но враг начал обстреливать их и находившуюся здесь технику ГСЧС", - рассказывает он. Глава МВД отмечает, что тогда еще можно было доставать людей из-под завалов и спасатели попытались продолжить работу на следующий день, но их снова обстреляли, после этого они не имели доступа к завалам. Возобновить поисково-спасательные работы удалось уже после освобождения Бородянки в начале апреля.

"Мы понимаем, что сейчас живых людей под завалами уже не осталось. Это очередное преступление против человечности, которое сознательно совершали российские военные, потому что здесь нет ни воинских частей, ни военной техники. Здесь есть только жилые дома и детский сад неподалеку", - указал министр. Разрушенные дома в Бородянке стали фактически братскими могилами для десятков мирных украинцев, добавляет Геращенко.

Пострадавший от военных действий памятник Шевченко в Бородянке

"Бомбоубежища не спасали"

"Когда самолет летит, хочется упасть и молиться, чтобы бомба упала только не на тебя", - рассказывает местная жительница Ольга. По ее словам, после того как девятиэтажные дома из-за бомбардировок стали обрушиваться, значительную часть людей начали эвакуировать автобусами в другие населенные пункты.

"Люди были очень напуганы, бомбоубежища не спасали, потому что, когда разрушались дома, их подвалы тоже засыпало, а в них были люди. Это большое зло. Никому не пожелаешь такого горя", - добавляет Ольга.

Она говорит, что столь масштабные боевые действия видела раньше только в фильмах. "Война - это очень страшно, это угнетение духа. Я просила только одного - чтобы был мир, чтобы не стреляли. Это ужас. Я все время переживала, находилась в напряжении и в шоковом состоянии", - вспоминает женщина и надеется, что война больше не вернется в Бородянку.

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