 AI собрала свидетельства военных преступлений армии РФ в Киевской области | Новости из Германии об Украине | DW | 07.04.2022

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Украина

AI собрала свидетельства военных преступлений армии РФ в Киевской области

Совершенные в Буче военные преступления являются лишь вершиной айсберга, заявляют правозащитники Amnesty International. Организация собрала свидетельства преступлений армии РФ против гражданских лиц в Киевской области.

Местные жители, убитые во время российской оккупации, в Буче под Киевом

Местные жители, убитые во время российской оккупации, в Буче под Киевом

Российские военные в Украине расстреливали невооруженных гражданских лиц на улицах или в их собственных домах. Как минимум в одном случае женщина была многократно изнасилована после того, как солдаты убили ее мужа, говорится в расследовании правозащитной организации Amnesty International (AI), проведенном в окрестностях Киева. Его результаты опубликованы в четверг, 7 апреля.

"Шокирующие кадры из Бучи, по всей видимости, являются лишь вершиной айсберга жестокости и насилия", - заявила Янине Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek), эксперт по Европе и Центральной Азии немецкого отделения AI. По ее словам, собранные доказательства свидетельствуют о том, что речь идет о военных преступлениях. "Международное сообщество обязано сделать все, чтобы ответственные за них были наказаны, включая лиц, отдававших приказы на самом верху", - сказала Ульманнзик.

Сотрудники Amnesty International опросили более 20 человек в деревнях и городах, прилегающих к Киеву. Некоторые из них были свидетелями или испытали на себе ужасающее насилие, совершенное российскими военными, говорится в пресс-релизе организации.

"Они выстрелили мужу в голову"

Так, 46-летняя женщина из деревни Богдановка рассказала, что российские войска вошли в населенный пункт 7 или 8 марта и поставили танки на улицах. Вечером 9 марта женщина, жившая вместе с мужем, 10-летней дочерью и свекровью в частном доме, услышала выстрелы в окна первого этажа. Она и ее муж закричали, что они гражданские лица и не вооружены. Когда они спустились на первый этаж, два российских солдата затолкали их и дочь в ванную комнату. Через минуту они вернулись и спросили, есть ли у мужа сигареты. Тот ответил, что нет, и тогда один солдат выстрелил ему в правую руку. А другой сказал: "Прикончи его", и они выстрелили ему в голову. Мужчина, истекая кровью, пролежал без сознания всю ночь и скончался ранним утром. В тот же день женщина с дочерью бежали из деревни.

"У моего отца - шесть крупных дыр в спине"

3 марта 18-летняя Катерина Ткачева и ее родители были дома, когда в поселок Ворзель Киевской области вошли несколько танков, помеченных буквой "Z". Ее мать Наталья и отец Валерий пошли на улицу, приказав ей оставаться в подвале дома. Оттуда она услышала выстрелы. Когда танки уехали, она вышла, чтобы посмотреть, живы ли они. Выглянув за забор, Катерина увидела мать лежащей на спине на одной стороне улицы и отца лежащим на животе - на другой. Оба они были одеты в гражданскую одежду и не были вооружены. Когда она подошла к ним, на спине отца увидела шесть крупных пулевых отверстий, у матери - одно поменьше на груди. 10 марта с помощью волонтера Катерина смогла покинуть Ворзель.

Изнасилование и убийства

Женщина, жившая в деревне восточнее Киева, рассказала сотрудникам AI, что 9 марта два российских солдата вошли в дом, убили мужа и несколько раз насиловали ее по очереди, направив на нее оружие. В это время ее малолетний сын был заперт в ванной комнате. Позже женщине удалось бежать вместе с сыном на территорию, контролируемую украинскими властями.

Владимир Захлюпаный и его жена бежали из Гостомеля в первые дни российского вторжения, однако их сын, 39-летний Сергей, решил остаться. Первые дни они регулярно созванивались, но 4 марта контакт оборвался. Друзья, пытавшиеся найти Сергея, обратились к его соседям. Те рассказали, что 13 марта российские военные увели его из подвала дома, где они прятались от обстрелов. После этого Сергея больше не видели. Друзья нашли его с простреленной головой за гаражами, расположенными рядом с домом.

Другие преступления российской армии

На сегодняшний день Amnesty International собрала доказательства того, что мирные жители были убиты в ходе неизбирательных обстрелов в Харькове и Сумской области, задокументировала авиаудар, в результате которого погибли мирные жители, стоявшие в очереди за продуктами питания в Чернигове, а также собрала доказательства у мирных жителей, живущих в Харькове, Изюме и Мариуполе, осажденных российскими войсками.

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    Автор: Николай Пермяков


 

Аудио- и видеофайлы по теме

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