AI собрала свидетельства военных преступлений армии РФ в Киевской области
Совершенные в Буче военные преступления являются лишь вершиной айсберга, заявляют правозащитники Amnesty International. Организация собрала свидетельства преступлений армии РФ против гражданских лиц в Киевской области.
Местные жители, убитые во время российской оккупации, в Буче под Киевом
Российские военные в Украине расстреливали невооруженных гражданских лиц на улицах или в их собственных домах. Как минимум в одном случае женщина была многократно изнасилована после того, как солдаты убили ее мужа, говорится в расследовании правозащитной организации Amnesty International (AI), проведенном в окрестностях Киева. Его результаты опубликованы в четверг, 7 апреля.
"Шокирующие кадры из Бучи, по всей видимости, являются лишь вершиной айсберга жестокости и насилия", - заявила Янине Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek), эксперт по Европе и Центральной Азии немецкого отделения AI. По ее словам, собранные доказательства свидетельствуют о том, что речь идет о военных преступлениях. "Международное сообщество обязано сделать все, чтобы ответственные за них были наказаны, включая лиц, отдававших приказы на самом верху", - сказала Ульманнзик.
Сотрудники Amnesty International опросили более 20 человек в деревнях и городах, прилегающих к Киеву. Некоторые из них были свидетелями или испытали на себе ужасающее насилие, совершенное российскими военными, говорится в пресс-релизе организации.
"Они выстрелили мужу в голову"
Так, 46-летняя женщина из деревни Богдановка рассказала, что российские войска вошли в населенный пункт 7 или 8 марта и поставили танки на улицах. Вечером 9 марта женщина, жившая вместе с мужем, 10-летней дочерью и свекровью в частном доме, услышала выстрелы в окна первого этажа. Она и ее муж закричали, что они гражданские лица и не вооружены. Когда они спустились на первый этаж, два российских солдата затолкали их и дочь в ванную комнату. Через минуту они вернулись и спросили, есть ли у мужа сигареты. Тот ответил, что нет, и тогда один солдат выстрелил ему в правую руку. А другой сказал: "Прикончи его", и они выстрелили ему в голову. Мужчина, истекая кровью, пролежал без сознания всю ночь и скончался ранним утром. В тот же день женщина с дочерью бежали из деревни.
"У моего отца - шесть крупных дыр в спине"
3 марта 18-летняя Катерина Ткачева и ее родители были дома, когда в поселок Ворзель Киевской области вошли несколько танков, помеченных буквой "Z". Ее мать Наталья и отец Валерий пошли на улицу, приказав ей оставаться в подвале дома. Оттуда она услышала выстрелы. Когда танки уехали, она вышла, чтобы посмотреть, живы ли они. Выглянув за забор, Катерина увидела мать лежащей на спине на одной стороне улицы и отца лежащим на животе - на другой. Оба они были одеты в гражданскую одежду и не были вооружены. Когда она подошла к ним, на спине отца увидела шесть крупных пулевых отверстий, у матери - одно поменьше на груди. 10 марта с помощью волонтера Катерина смогла покинуть Ворзель.
Изнасилование и убийства
Женщина, жившая в деревне восточнее Киева, рассказала сотрудникам AI, что 9 марта два российских солдата вошли в дом, убили мужа и несколько раз насиловали ее по очереди, направив на нее оружие. В это время ее малолетний сын был заперт в ванной комнате. Позже женщине удалось бежать вместе с сыном на территорию, контролируемую украинскими властями.
Владимир Захлюпаный и его жена бежали из Гостомеля в первые дни российского вторжения, однако их сын, 39-летний Сергей, решил остаться. Первые дни они регулярно созванивались, но 4 марта контакт оборвался. Друзья, пытавшиеся найти Сергея, обратились к его соседям. Те рассказали, что 13 марта российские военные увели его из подвала дома, где они прятались от обстрелов. После этого Сергея больше не видели. Друзья нашли его с простреленной головой за гаражами, расположенными рядом с домом.
Другие преступления российской армии
На сегодняшний день Amnesty International собрала доказательства того, что мирные жители были убиты в ходе неизбирательных обстрелов в Харькове и Сумской области, задокументировала авиаудар, в результате которого погибли мирные жители, стоявшие в очереди за продуктами питания в Чернигове, а также собрала доказательства у мирных жителей, живущих в Харькове, Изюме и Мариуполе, осажденных российскими войсками.
Смотрите также:
Смотреть видео63:24
Украина обвиняет Путина и войска РФ в преступлениях: ждать ли трибунала ООН? (05.04.2022)
Война в Украине - 06.04.2022
Квартира в разрушенном доме в городе Бородянка. Также в фотохронике войны в Украине от 6 апреля - страшные снимки из Бучи и реакция в мире, другие кадры из Бородянки, фотографии из Черниговской области, граффити с Владимиром Зеленским в Ирландии и благотворительный концерт в Неаполе. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Война в Украине - 06.04.2022
Собака около убитой пожилой женщины в Буче. На освобожденных территориях Киевской области следственные органы Украины и правозащитные организации фиксируют многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.
Война в Украине - 06.04.2022
Представители прессы во время следственных действий в Буче на месте, где были обнаружены обгоревшие тела нескольких людей.
Война в Украине - 06.04.2022
26-летний Сергей Лаховский около накрытого ковром тела своего друга Игоря Литвиненко. Согласно свидетельствам жителей Бучи, он был убит российским солдатом во время оккупации этого города.
Война в Украине - 06.04.2022
Кухня в одном из пострадавших частных домов в Буче.
Война в Украине - 06.04.2022
Как-то вот так и так тоже… Тележка с убитой собакой во дворе частного дома в Буче.
Война в Украине - 06.04.2022
Фотография из Бучи во время выступления Владимира Зеленского по видеосвязи на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. "Мир увидел, что сделали российские вооруженные силы в Буче", однако мировому сообществу "еще предстоит увидеть", что армия РФ сделала в других занятых городах и регионах Украины, заявил украинский президент.
Война в Украине - 06.04.2022
"Геноцид в Буче. Никогда не простим. Никогда не забудем". Около посольства РФ в Мадриде после объявления о высылке из Испании 25 российских дипломатов. Всего же, по данным на утро шестого апреля, за 48 часов из стран Европы выслано более 200 российских дипломатов.
Война в Украине - 06.04.2022
Папа римский Франциск решительно осудил массовое убийство людей в Буче. В конце еженедельной всеобщей аудиенции он показал украинский флаг, присланный ему накануне из Бучи, где, по его словам, безоружные гражданские лица, женщины и дети стали жертвами зверств.
Война в Украине - 06.04.2022
Руины в Бородянке. Этот город в Киевской области был освобожден первого апреля. Журналисты смогли побывать здесь пятого числа. По данным местных властей, в Бородянке считаются пропавшими без вести около 200 человек. Часть из этих людей, возможно, погибли под завалами.
Война в Украине - 06.04.2022
25-летний житель Бородянки Дмитрий Евтушков нашел среди развалин фотографию своего школьного класса.
Война в Украине - 06.04.2022
Военная форма с наградами посреди вещей, принадлежащих жителям разрушенного дома в Бородянке.
Война в Украине - 06.04.2022
Разрушенный мост около села Дитятки на границе Чернобыльской зоны отчуждения, оставленной российскими войсками.
Война в Украине - 06.04.2022
98-летний житель села Слобода Алексей Щербо в Черниговской области Украины около разрушенного российского танка.
Война в Украине - 06.04.2022
Лестничная клетка в многоэтажном доме в Чернигове. Город на севере Украины уничтожен на 70 процентов. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, выступая на днях в эфире украинских телеканалов.
Война в Украине - 06.04.2022
Украинские военнослужащие в Черниговской области. В последние дни здесь было освобождено несколько поселений. Также, по данным военного командования, украинские подразделения вышли на государственную границу в районе населенных пунктов Днепровское, Горск и Неданчичи.
Война в Украине - 06.04.2022
Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с родственниками погибшего украинского фотографа и документалиста Максима Левина во время вручения посмертной награды в Киеве.
Война в Украине - 06.04.2022
Украинский солдат с ребенком на руках помогает эвакуироваться женщине с детьми. Инсталляция на улице Брод-стрит в английском Оксфорде.
Война в Украине - 06.04.2022
В театре Сан-Карло в Неаполе 5 апреля состоялся благотворительный концерт "Поддержи Украину - Балет за мир". В концерте участвовали прима-балерина Киевского оперного театра Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский, а также российская прима-балерина Ольга Смирнова, после начала войны покинувшая Большой театр.
Война в Украине - 06.04.2022
Граффити художника Фила Аткинсонса с изображением Владимира Зеленского на стене дома в ирландском городе Гранард.