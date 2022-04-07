Der Spiegel: Российские военные обсуждали бойню в Буче по радиосвязи

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила предполагаемые переговоры по радиосвязи российских военных, в которых содержится новая информация о бойне в пригороде Киева Буче. В них россияне обсуждали массовые убийства мирных жителей в Буче, а отдельные сообщения могут быть соотнесены с конкретными телами погибших на фотографиях из этого города, пишет в четверг, 7 апреля, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию BND.

Материалы свидетельствуют об участии "вагнеровцев"

В частности, у разведслужбы имеются радиосообщения, содержание которых соотносится с местонахождением тел убитых мирных граждан вдоль главной улицы Бучи. В одном из них военнослужащий заявил, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде, указывается далее. Опубликованная в СМИ по всему миру фотография убитого мужчины с велосипедом стала одним из самых известных свидетельств зверств в Буче. В другом разговоре мужчина, по данным Der Spiegel, говорит, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.

Кроме того, из данных материалов можно сделать вывод, что в решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии, указывается далее.

"Убийства мирных жителей - обычные действия военных РФ или даже их стратегия"

Перехваченные BND разговоры свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни деяниями отдельных потерявших контроль солдат, пишет немецкое издание. С гораздо большей вероятностью данные материалы указывают на то, что убийство мирных жителей стало частью обычного образа действий российских военных, а возможно, и частью их стратегии с целью распространения страха и ужаса среди гражданского населения и подавления сопротивления, указывает далее Der Spiegel. Он отмечает, что в перехваченных материалах солдаты обмениваются информацией о зверствах, как о их повседневности.

По сведениям еженедельника, немецкая разведслужба в 6 апреля проинформировала об этом соответствующие парламентские инстанции в Берлине. Кроме того, в тот же день проведена экспертиза других аудиозаписей, локализация которых представляется затруднительной и которые позволяют предполагать аналогичные события в других местах, пишет издание.

В первые дни апреля появилось большое число фотографий и других свидетельств массовых убийств мирных жителей в Буче и других пригородах Киева, ранее оккупированных вторгнувшимися в Украину российскими войсками. Международное сообщество самым резким образом осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Президент Украины Владимир Зеленский и другие мировые лидеры обвинили российских военных в совершении геноцида. В свою очередь Москва отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях. распространении фейковой информации и провокациях. Как отмечает Der Spiegel, данные прослушки BND теперь окончательно опровергают данные российские заявления.

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