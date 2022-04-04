 Комментарий: Москва выдает себя реакцией на преступления в Буче | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.04.2022

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Россия

Комментарий: Москва выдает себя реакцией на преступления в Буче

Реакция российских властей на убийства мирных жителей в Буче выдает, скорее, причастность к преступлениям, чем желание их раскрыть, считает Иван Преображенский.

Тела погибших на кладбище в Буче

Тела погибших на кладбище в Буче

Информация о массовых убийствах мирных граждан в Буче, городе-спутнике Киева, вызвала возмущение во всем мире. К проведению широкомасштабного международного расследованию призывают все - от Папы Римского и генсека ООН до немецкого канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Казалось бы, российские власти, которые утверждают, что их военные непричастны к этой трагедии, должны были бы громче всех требовать объективного расследования. Но вместо этого они в один голос трубят о провокации.

Убийства в Буче: в Москве - ни слова о международном расследовании

Россия обвиняет Запад и Украину в том, что они изначально предвзяты и уже назначили российских военных виновными во всем. В реальности российское руководство выступает будто с заранее согласованным текстом. Такое ощущение, что его утвердил еще в момент вывода войск лично Владимир Путин - настолько четко, не отклоняясь от "линии партии", высказываются все, от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева до представителей так называемой парламентской оппозиции.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Украинская сторона делает так же, возразят многие - и ошибутся. Безусловно, на политическом уровне украинские власти не допускают даже сомнения в том, что виновным может быть кто-то, кроме представителей оккупационной армии. Зарубежные и украинские медиа и Telegram-каналы уже публикуют и собственные расследования, в которых персонально названы ответственные за убийства сотен мирных украинских граждан в Буче и других городах-спутниках Киева, месяц находившихся под российской оккупацией.

Но параллельно с этим украинские власти начали официальное расследование, открыли горячую линию для родственников и друзей убитых. Как и зарубежные политики, они согласны с необходимостью достоверного и прозрачного расследования. Кроме этого, они стараются оказать любую возможную поддержку родным и близким убитых мирных граждан.

Российская стратегия - противоположная: "Это провокация!" Москва даже потребовала созвать заседание Совбеза ООН - но не чтобы потребовать расследования, а чтобы озвучить свою позицию. О необходимости независимого международного расследования - ни слова.

В Москве ищут инициаторов провокации

В самой России следствие, впрочем, уже началось. Но как сформулирована задача для следователей? Они даже не пытаются установить реальных виновных в массовых убийствах мирных украинских граждан, а вместо этого ищут авторов провокации. 

Все строго в рамках российского цензурного законодательства, которое запретило сомневаться в заявлениях Минобороны. "Согласно данным министерства обороны РФ, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер", - говорится в заявлении Следственного комитета. И точка.

Поэтому убийства никто не расследует. Расследуют только "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ" в соответствии со статьей 207.3 УК РФ. И неважно, что совсем недавно российское Минобороны лгало, что в Украине нет российских призывников-новобранцев и факты этого вранья уже подтверждены, а уголовное дело - возбуждено.

У России не нашлось слов соболезнования

Другой важный момент - полное отсутствие эмпатии. Российские представители где-то высказали слова соболезнований родственникам и близким убитых в Буче мирных граждан? Может быть, они предложили оказать им какую-то поддержку? Пообещали хотя бы наказать виновных вне зависимости от того, какой они окажутся национальности и с каким гражданством?

Нет даже никаких горячих линий для пострадавших. Никакого эмоционального сопереживания жертвам этой трагедии у российских властей нет. Для контраста можно посмотреть, как тепло соболезнует Владимир Путин родным и близким Владимира Жириновского.

Такой циничный подход, нежелание проводить международное расследование, отсутствие сочувствия к жертвам - все это присуще, скорее, преступникам, чем тем, кто хочет добиться правды. И отрицание очевидного в этой трагедии становится сейчас главным подтверждением вины - как логическим, так и эмоциональным. Неучастие в хоре голосов, требующих международного расследования, и откровенная издевка при словах про сотни убитых - все равно что подпись под признанием. "Мы и убили-с", - шепчет Кремль. 

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Николай Пермяков


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