Комментарий: Москва выдает себя реакцией на преступления в Буче

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Реакция российских властей на убийства мирных жителей в Буче выдает, скорее, причастность к преступлениям, чем желание их раскрыть, считает Иван Преображенский.
Информация о массовых убийствах мирных граждан в Буче, городе-спутнике Киева, вызвала возмущение во всем мире. К проведению широкомасштабного международного расследованию призывают все - от Папы Римского и генсека ООН до немецкого канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Казалось бы, российские власти, которые утверждают, что их военные непричастны к этой трагедии, должны были бы громче всех требовать объективного расследования. Но вместо этого они в один голос трубят о провокации.
Россия обвиняет Запад и Украину в том, что они изначально предвзяты и уже назначили российских военных виновными во всем. В реальности российское руководство выступает будто с заранее согласованным текстом. Такое ощущение, что его утвердил еще в момент вывода войск лично Владимир Путин - настолько четко, не отклоняясь от "линии партии", высказываются все, от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева до представителей так называемой парламентской оппозиции.
Украинская сторона делает так же, возразят многие - и ошибутся. Безусловно, на политическом уровне украинские власти не допускают даже сомнения в том, что виновным может быть кто-то, кроме представителей оккупационной армии. Зарубежные и украинские медиа и Telegram-каналы уже публикуют и собственные расследования, в которых персонально названы ответственные за убийства сотен мирных украинских граждан в Буче и других городах-спутниках Киева, месяц находившихся под российской оккупацией.
Но параллельно с этим украинские власти начали официальное расследование, открыли горячую линию для родственников и друзей убитых. Как и зарубежные политики, они согласны с необходимостью достоверного и прозрачного расследования. Кроме этого, они стараются оказать любую возможную поддержку родным и близким убитых мирных граждан.
Российская стратегия - противоположная: "Это провокация!" Москва даже потребовала созвать заседание Совбеза ООН - но не чтобы потребовать расследования, а чтобы озвучить свою позицию. О необходимости независимого международного расследования - ни слова.
В самой России следствие, впрочем, уже началось. Но как сформулирована задача для следователей? Они даже не пытаются установить реальных виновных в массовых убийствах мирных украинских граждан, а вместо этого ищут авторов провокации.
Все строго в рамках российского цензурного законодательства, которое запретило сомневаться в заявлениях Минобороны. "Согласно данным министерства обороны РФ, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер", - говорится в заявлении Следственного комитета. И точка.
Поэтому убийства никто не расследует. Расследуют только "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ" в соответствии со статьей 207.3 УК РФ. И неважно, что совсем недавно российское Минобороны лгало, что в Украине нет российских призывников-новобранцев и факты этого вранья уже подтверждены, а уголовное дело - возбуждено.
Другой важный момент - полное отсутствие эмпатии. Российские представители где-то высказали слова соболезнований родственникам и близким убитых в Буче мирных граждан? Может быть, они предложили оказать им какую-то поддержку? Пообещали хотя бы наказать виновных вне зависимости от того, какой они окажутся национальности и с каким гражданством?
Нет даже никаких горячих линий для пострадавших. Никакого эмоционального сопереживания жертвам этой трагедии у российских властей нет. Для контраста можно посмотреть, как тепло соболезнует Владимир Путин родным и близким Владимира Жириновского.
Такой циничный подход, нежелание проводить международное расследование, отсутствие сочувствия к жертвам - все это присуще, скорее, преступникам, чем тем, кто хочет добиться правды. И отрицание очевидного в этой трагедии становится сейчас главным подтверждением вины - как логическим, так и эмоциональным. Неучастие в хоре голосов, требующих международного расследования, и откровенная издевка при словах про сотни убитых - все равно что подпись под признанием. "Мы и убили-с", - шепчет Кремль.
Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
Международное сообщество шокировано зверствами российского вторжения в Украину. Мир в Европе наступит только тогда, когда военные преступники из России потерпят поражение в Украине, считает Евгений Тейзе.
Многие подходы к войне в Украине российская армия отработала в Сирии, включая реакции на обвинения в совершении военных преступлений, говорит Ханна Нотте из Венского центра по разоружению в интервью DW.