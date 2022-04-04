Комментарий: Москва выдает себя реакцией на преступления в Буче

Информация о массовых убийствах мирных граждан в Буче, городе-спутнике Киева, вызвала возмущение во всем мире. К проведению широкомасштабного международного расследованию призывают все - от Папы Римского и генсека ООН до немецкого канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Казалось бы, российские власти, которые утверждают, что их военные непричастны к этой трагедии, должны были бы громче всех требовать объективного расследования. Но вместо этого они в один голос трубят о провокации.

Убийства в Буче: в Москве - ни слова о международном расследовании

Россия обвиняет Запад и Украину в том, что они изначально предвзяты и уже назначили российских военных виновными во всем. В реальности российское руководство выступает будто с заранее согласованным текстом. Такое ощущение, что его утвердил еще в момент вывода войск лично Владимир Путин - настолько четко, не отклоняясь от "линии партии", высказываются все, от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева до представителей так называемой парламентской оппозиции.

Иван Преображенский

Украинская сторона делает так же, возразят многие - и ошибутся. Безусловно, на политическом уровне украинские власти не допускают даже сомнения в том, что виновным может быть кто-то, кроме представителей оккупационной армии. Зарубежные и украинские медиа и Telegram-каналы уже публикуют и собственные расследования, в которых персонально названы ответственные за убийства сотен мирных украинских граждан в Буче и других городах-спутниках Киева, месяц находившихся под российской оккупацией.

Но параллельно с этим украинские власти начали официальное расследование, открыли горячую линию для родственников и друзей убитых. Как и зарубежные политики, они согласны с необходимостью достоверного и прозрачного расследования. Кроме этого, они стараются оказать любую возможную поддержку родным и близким убитых мирных граждан.

Российская стратегия - противоположная: "Это провокация!" Москва даже потребовала созвать заседание Совбеза ООН - но не чтобы потребовать расследования, а чтобы озвучить свою позицию. О необходимости независимого международного расследования - ни слова.

В Москве ищут инициаторов провокации

В самой России следствие, впрочем, уже началось. Но как сформулирована задача для следователей? Они даже не пытаются установить реальных виновных в массовых убийствах мирных украинских граждан, а вместо этого ищут авторов провокации.

Все строго в рамках российского цензурного законодательства, которое запретило сомневаться в заявлениях Минобороны. "Согласно данным министерства обороны РФ, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер", - говорится в заявлении Следственного комитета. И точка.

Поэтому убийства никто не расследует. Расследуют только "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ" в соответствии со статьей 207.3 УК РФ. И неважно, что совсем недавно российское Минобороны лгало, что в Украине нет российских призывников-новобранцев и факты этого вранья уже подтверждены, а уголовное дело - возбуждено.

У России не нашлось слов соболезнования

Другой важный момент - полное отсутствие эмпатии. Российские представители где-то высказали слова соболезнований родственникам и близким убитых в Буче мирных граждан? Может быть, они предложили оказать им какую-то поддержку? Пообещали хотя бы наказать виновных вне зависимости от того, какой они окажутся национальности и с каким гражданством?

Нет даже никаких горячих линий для пострадавших. Никакого эмоционального сопереживания жертвам этой трагедии у российских властей нет. Для контраста можно посмотреть, как тепло соболезнует Владимир Путин родным и близким Владимира Жириновского.

Такой циничный подход, нежелание проводить международное расследование, отсутствие сочувствия к жертвам - все это присуще, скорее, преступникам, чем тем, кто хочет добиться правды. И отрицание очевидного в этой трагедии становится сейчас главным подтверждением вины - как логическим, так и эмоциональным. Неучастие в хоре голосов, требующих международного расследования, и откровенная издевка при словах про сотни убитых - все равно что подпись под признанием. "Мы и убили-с", - шепчет Кремль.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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