 С начала войны ЕС заплатил Москве 35 млрд за энергоносители | Новости из Германии об Украине | DW | 06.04.2022

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Украина

С начала войны ЕС заплатил Москве 35 млрд за энергоносители

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW продолжает следить за событиями среды, 6 апреля.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте

На 42-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 6 апреля (время московское). DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 14 марта. (время московское).

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В Генассамблее ООН 7 апреля пройдет голосование по предложению США исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Для приостановки членства страны за грубые и систематические нарушения прав человека, требуется, чтобы за это предложение проголосовали две трети из 193 членов организации.

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С начала войны в Украине ЕС заплатил России уже 35 миллиардов евро за импорт энергоносителей. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подчеркнув, насколько важно снизить зависимость ЕС от импорта нефти и газа. По его словам, этого можно добиться с помощью увеличения доли возобновляемых источников энергии.

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Количество прибывающих в ЕС беженцев из Украины сокращается. Сейчас это приблизительно 50 тысяч людей в день, тогда как на пике их было больше 200 тысяч в день, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон перед началом заседания глав МВД стран ЕС, сообщает корреспондент DW. По ее словам, на заседании министры должны подготовить альтернативные планы на тот случай, если ситуация в Украине еще ухудшится.

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Еврокомиссия и Франция, председательствующая в Совете ЕС, подготовили план из 10 пунктов, как покрыть потребности беженцев из Украины. Этот план министры внутренних дел стран ЕС обсудят на заседании в Брюсселе, сообщает корреспондент DW. "Детям нужно ходить в школу. Больным и наименее защищенным нужно в больницы. Нужно, чтобы люди попали на рынок труда как можно быстрее. И мы должны найти жилье для всех", - заявил один из заместителей председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По его словам, план, в частности, должен создать четкие правила регистрации для получения временной защиты, а также найти механизм финансирования.

Хроника событий 6 апреля 00.00 - 15.00 >>>

Хроника событий 5 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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  • Сувон

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    Автор: Николай Пермяков


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