Российско-украинский конфликт

Пять сценариев ЕС: какой будет реакция, если РФ нападет на Украину

На саммите ЕС единогласно пригрозили РФ мощными санкциями в случае дальнейшей агрессии против Украины. Но какими они будут, озвучивать не стали, выражая надежду, что до этого дело все же не дойдет.