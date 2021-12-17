Российско-украинский конфликт

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Весной 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих в рамках учений. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.
Концентрация российских войсковых частей и боевой техники вблизи украинской границы весной-летом 2021 года вызвала очередное обострение российско-украинского конфликта.
В политическом органе НАТО считают "наращивание военного присутствия РФ на границах Украины" неоправданным. Дальнейшая агрессия против Киева "будет иметь масштабные последствия", заявили в Североатлантическом совете.
Скопление российских войск вблизи границ Украины стало темой саммита Евросоюза, который открылся 16 декабря в Брюсселе. Ряд государств-членов ЕС выступают за введение санкций против России на упреждение, среди прочего за отключение РФ от платежной системы Swift и остановку "Северного потока-2". Самые влиятельные члены ЕС - Германия и Франция - не спешат открывать свои карты.
Из-за высокого скопления российских войск на российско-украинской границе и Киев, и страны Запада опасаются, что Москва готовится к войне. Как будет реагировать Европа в случае военной агрессии России?
Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц представил в бундестаге программу коалиционного правительства. Особое внимание он уделил борьбе с пандемией коронавируса. Во внешнеполитическом блоке он предупредил Москву, что нарушение территориальной целостности Украины будет иметь "высокую цену".
По данным Bloomberg, Германия, Франция, Италия и Испания выступают против обсуждения конкретных экономических санкций за возможное вторжение РФ в Украину и призывают сосредоточиться на переговорах с Москвой.