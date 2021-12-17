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Российско-украинский конфликт

Весной 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих в рамках учений. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Концентрация российских войсковых частей и боевой техники вблизи украинской границы весной-летом 2021 года вызвала очередное обострение российско-украинского конфликта.

German Chancellor Olaf Scholz, right, and French President Emmanuel Macron address a media conference at the conclusion of an EU Summit in Brussels, Friday, Dec. 17, 2021. European Union leaders met for a one-day summit Thursday focusing on Russia's military threat to neighbouring Ukraine and on ways to deal with the continuing COVID-19 crisis. (John Thys, Pool Photo via AP)

Пять сценариев ЕС: какой будет реакция, если РФ нападет на Украину 17.12.2021

На саммите ЕС единогласно пригрозили РФ мощными санкциями в случае дальнейшей агрессии против Украины. Но какими они будут, озвучивать не стали, выражая надежду, что до этого дело все же не дойдет.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Россия требует от НАТО обязаться не принимать Украину в свой состав 17.12.2021

Москва обнародовала разработанные ею проекты соглашений с НАТО и США, исключающие дальнейшее расширение Североатлантического альянса.
Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, nimmt an einem Treffen der „Stockholm Initiative“ zur nuklearen Abrüstung teil. Die 16 Staaten der Stockholm Initiative setzen sich seit 2019 für nukleare Abrüstung ein. Neben Deutschland, Spanien und Schweden gehören u.a. Japan, Kanada und Argentinien der Staatengruppe an.

Новая глава МИД ФРГ отправила своего представителя в Украину 17.12.2021

Госминистр в МИД Германии Тобиас Линднер прибыл 17 декабря в Киев, где встретится с министром иностранных дел Украины. Его визит является знаком солидарности Берлина, заявили в германском ведомстве.
6438641 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

Шольц призвал не увязывать "Северный поток - 2" с деэскалацией у границ Украины 17.12.2021

Канцлер ФРГ повторил, что решение по запуску "Северного потока - 2" принимается без политизации.
[38545759] UN-Vollversammlung - Rede Barack Obama ARCHIV - Die UN-Vollversammlung während der Rede von Barack Obama (Archivfoto vom 25.09.2012) Nach jahrelangen Verhandlungen haben die Vereinten Nationen erstmals einen weltweit gültigen Vertrag zur Kontrolle des Waffenhandels verabschiedet. EPA/ANDREW GOMBERT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма 17.12.2021

Инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма поддержали в ООН 130 стран, против выступили США и Украина.
FILE - NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks at a news conference marking the end of a Nato Defense Ministers Council meeting at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, Belgium, 15 June 20106. EPA/OLIVIER HOSLET (Zu dpa Nato-Generalsekretär wehrt sich gegen Kritik an Aufrüstung im Osten) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/O. Hoslet

Североатлантический совет призвал РФ к немедленной деэскалации на границе с Украиной 17.12.2021

В политическом органе НАТО считают "наращивание военного присутствия РФ на границах Украины" неоправданным. Дальнейшая агрессия против Киева "будет иметь масштабные последствия", заявили в Североатлантическом совете.

Как ЕС хочет наказать Путина за возможное вторжение в Украину (16.12.2021) 16.12.2021

Скопление российских войск вблизи границ Украины стало темой саммита Евросоюза, который открылся 16 декабря в Брюсселе. Ряд государств-членов ЕС выступают за введение санкций против России на упреждение, среди прочего за отключение РФ от платежной системы Swift и остановку "Северного потока-2". Самые влиятельные члены ЕС - Германия и Франция - не спешат открывать свои карты.

Новые санкции против Кремля? Что сделает ЕС в случае агрессии против Украины (16.12.2021) 16.12.2021

Из-за высокого скопления российских войск на российско-украинской границе и Киев, и страны Запада опасаются, что Москва готовится к войне. Как будет реагировать Европа в случае военной агрессии России?

Ein Soldat der russischen Armee steht während einer Übung mit seinem Gewehr auf dem Schießplatz Kadamovskiy. Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste will Russland mit den Truppenbewegungen in Richtung der Ukraine vor allem Zugeständnisse der Nato in umstrittenen politischen und militärischen Fragen erzwingen. +++ dpa-Bildfunk +++

НАТО: Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной 16.12.2021

Генсек НАТО Столтенберг не видит никаких признаков замедления переброски российских войск к украинской границе. Он назвал действия Москвы провокационными и дестабилизирующими.
Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, stellt den Munich Security Report 2021 in der Bundespressekonferenz vor.

Вольфганг Ишингер выступил за военную помощь Запада Украине 16.12.2021

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал подключить США к "нормандскому формату" переговоров об урегулировании конфликта между РФ и Украиной.
22.11.2019 *** Leader of the European People's Party Manfred Weber takes part in the annual congress of the German Christian Democratic Union (CDU) party on November 22, 2019 in Leipzig, eastern Germany. - Angela Merkel's Christian Democrats (CDU) open their two-day party conference amid mutinous grumblings over the leadership of party chairman Annegret Kramp-Karrenbauer. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Глава крупнейшей фракции Европарламента требует жестких санкций против РФ 16.12.2021

У границ Украины находятся более 100 тысяч вооруженных солдат, и Европе следует подготовиться к реакции на начало военных действий, заявил глава консервативной фракции Европарламента Вебер.
Ukrainian President Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy attends a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel following their talks at the Mariinsky palace in Kyiv, Ukraine, Sunday, Aug. 22, 2021. German Chancellor Angela Merkel arrived to Kyiv for a working visit to meet with top Ukrainian officials. (Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP)

Зеленский: Санкции нужны до эскалации со стороны России 15.12.2021

На саммите в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции после вероятной эскалации со стороны РФ будут неэффективными, они нужны до нее, чтобы предотвратить эскалацию.
French President Emmanuel Macron, center, and German Chancellor Olaf Scholz, right, speak with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy, left, during an Eastern Partnership Summit in Brussels, Wednesday, Dec. 15, 2021. European Union leaders meet Wednesday with partner nations on its eastern borders, with the Russian military buildup on Ukraine's border as the main point of focus. (Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)

Германия и Франция хотят активнее содействовать урегулированию в Донбассе 15.12.2021

Лидеры Германии, Франции и Украины подчеркнули приверженность "нормандскому формату". Зеленский выразил надежду на скорый отвод российских войск от границы с Украиной.

Шольц предупредил Кремль о "высокой цене" в случае агрессии против Украины (15.12.2021) 15.12.2021

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц представил в бундестаге программу коалиционного правительства. Особое внимание он уделил борьбе с пандемией коронавируса. Во внешнеполитическом блоке он предупредил Москву, что нарушение территориальной целостности Украины будет иметь "высокую цену".
Russia, Moscow. Red Square in the morning. picture-alliance/Russian Look/K. Kokoshkin

Россия передала США список требований по гарантиям безопасности 15.12.2021

Россия вновь потребовала от НАТО письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения на Восток. Путин выразил надежду на "позитивную реакцию" Запада на российские требования.
6718550 10.12.2021 Servicemen take part in the military drills held by motorized infantry units of Russia's Southern Military District at the Kadamovsky training ground, in Rostov region, Russia. Sergey Pivovarov / Sputnik

Bloomberg сообщил о разногласиях в ЕС по возможному ужесточению санкций против РФ 15.12.2021

По данным Bloomberg, Германия, Франция, Италия и Испания выступают против обсуждения конкретных экономических санкций за возможное вторжение РФ в Украину и призывают сосредоточиться на переговорах с Москвой.
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