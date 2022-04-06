 Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2022

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Россия

Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях

Из-за невыплаты причитающейся суммы в долларах России угрожает дефолт по суверенному долгу. Минфин РФ не стал платить в долларах из-за заморозки международных резервов России в результате санкций.

Российские рубли

Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях и в результате оказалась под угрозой дефолта по суверенному долгу. Министерство финансов России провело в рублях выплату по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" на 649,2 млн долларов после отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в иностранной валюте, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 6 апреля.

В сообщении отмечается, что министерство перечислило выплаты в Национальный расчетный депозитарий в рублях по официальному курсу Банка России на 4 апреля "из-за недружественных действий Минфина США". Средства, которые полагаются держателям облигаций из так называемых "недружественных" стран, зачислены на счета типа С. В итоге Минфин РФ заключил, что исполнил свои обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" в полном объеме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за заморозки Западом международных резервов России в долларах и евро Москва будет и впредь расплачиваться по евробондам в рублях. "У России есть все необходимые ресурсы для обслуживания долгов. Если эта блокада будет продолжаться, а платежи по обслуживанию долга - блокироваться, то платежи могут осуществляться в рублях", - сказал он.

Угроза дефолта

По словам экспертов, у России остается 30 дней, чтобы расплатиться по евробондам в долларах. Если этого не произойдет, то формально России будет угрожать дефолт по внешнему долгу, заявил эксперт по России из университета Иннсбрука Герхард Манготт. В то же время Песков подчеркнул, что такой дефолт был бы сугубо искусственным, поскольку, по его словам, для настоящего дефолта нет никаких причин.

Ранее США усилили нажим на Москву из-за российского вооруженного вторжения в Украину. Минфин США 5 апреля не позволил России воспользоваться для выплат по евробондам средствами из заблокированных валютных резервов России. До этого России удавалось проводить выплаты по госдолгу в долларах, несмотря на санкции и заморозку активов. Теперь же Минфин США предоставил Москве выбор - использовать оставшиеся валютные резервы для выплат по госдолгу, потратить их на другие, в том числе военные, нужды или объявить дефолт.

Из-за российского вторжения в Украину Запад заблокировал почти половину валютных резервов России - около 300 млрд долларов. Еще в марте американское рейтинговое агентство Fitch предупредило, что будет считать дефолтом выплаты по евробондам в рублях.

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    Автор: Николай Пермяков


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