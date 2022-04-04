Комментарий: Преступления в Буче - мрачная деспотия не должна победить

Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Тростянец - список украинских городов, которые в глазах всего мира ассоциируются с ужасами российской захватнической войны, становится все длиннее. Убитые выстрелом в затылок мужчины со связанными руками, женщины, которых, по данным очевидцев, застрелили только за то, что они решились вылезти из подвала, разбомбленные школы и детские сады - убийства гражданских лиц без разбора, по всей видимости, становятся характерной чертой войны, которую российская армия ведет против украинцев. Социальные сети переполняет поток фото- и видеоматериалов из освобожденных городов, а также рассказы украинцев, ставших свидетелями преступлений.

Когда-то немцы, теперь русские

Одно из мест варварских преступлений российских военных - гораздо менее известное международному сообществу, чем Буча или Мариуполь - деревня Перемога. После месяца оккупации этот населенный пункт в 50 километрах к востоку от Киева также разрушен и разграблен. История страданий Перемоги особенная. До 1945 года этот поселок назывался Ядливка. Во время Второй мировой войны немцы до основания сожгли его, зверски отомстив за нападения партизан. После войны поселок стал символом преступлений нацистов, был отстроен и получил символическое название - Перемога. В переводе с украинского это означает "Победа".

Евгений Тейзе

Спустя шесть десятилетий я, будучи студентом, вместе с другими молодыми немцами и украинцами несколько лет подряд во время летних каникул ремонтировал школу в Перемоге. Этот искренний жест примирения на всю жизнь стал частью моего мировоззрения. Делать добрые дела и вместе осмысливать преступления предыдущих поколений - это основа для настоящей дружбы, для общего взгляда на будущее. Это - лучший залог того, что ужасы прошлого не повторятся.

Дружба после примирения с Германией

Я счастлив, что сегодня Германию и Украину связывает дружба, основанная на общих ценностях, таких как демократия и свобода. Хотя из Украины и звучит вполне оправданная критика немецких газовых гешефтов с Россией и многолетней политики умиротворения московского диктатора, в самый трудный момент Германия оказывает помощь Украине – как принимая у себя беженцев, так и поставляя оружие для самообороны.

Восемь десятилетий спустя после германской войны на уничтожение в Украину пришли россияне. Так же, как и нацисты в 40-е годы прошлого века, сегодняшние захватчики не сочувствуют мирному населению. Для немцев тогда украинцы были "недолюдьми". Для россиян сегодня - смертельными врагами, которых нужно уничтожать только за то, что их стремление к свободе и самоопределению в российском постимперском сознании воспринимается как экзистенциальная угроза.

Ненависть к "украинским предателям"

В головах большинства россиян утраченная ими империя никогда не переставала существовать. А сближение Украины с Западом является в соответствии с этим шокирующе архаическим мышлением самой страшной изменой. 81 процент россиян, согласно актуальным результатам опроса общественного мнения, проведенного независимым институтом "Левада", поддерживают войну, развязанную против Украины.

В сталинистском обществе, возродившемся при Владимире Путине, для "врагов народа" предусмотрена только смерть. Украинцы это знали еще до войны, в том числе и жители Перемоги. Лишь в 30 километрах отсюда, в Быковне под Киевом, накануне Второй мировой войны прямо посреди леса без суда и следствия расстреливали и закапывали тысячи человек. Лишь потому, что режим во главе с Иосифом Сталиным объявил их "врагами народа". Сегодня "изменниками" и "врагами" являются все украинцы, которые не встречают оккупантов хлебом и солью.

Украинцам нужна только победа

Какими отвратительными не были бы убийства и грабежи, в которых обвиняют российских военных, факт успешной обороны Киева и других городов вдохновляет. Западные партнеры не должны бояться поддерживать Украину всеми доступными средствами и в случае дальнейшей эскалации со стороны Москвы. Ведь победа украинцев в борьбе с российской деспотией была бы шансом для всей Европы. Европы, которая как сообщество ценностей сейчас изобретает себя заново, стоя бок о бок с Украиной.

На кону - мирное будущее Европы. Только если это позорное нападение на Украину потерпит фиаско, в культе войны, десятилетиями поддерживаемом в России, могут появиться трещины. Агрессивный диктатор в Москве и его подельники уже много лет держат население своей страны в воинственном угаре. Преступный режим черпает свою легитимность, как это ни парадоксально, в мифе советской победы над нацистской Германией. Пока россияне чувствуют себя непобедимыми в своей ревизионистской одержимости, в Европе не будет долгосрочного мира. Ведь в то время, как мы в Европе извлекли свои уроки из ужасов Второй мировой войны и поняли, что главное - чтобы такое никогда не повторилось, в России наоборот популярен лозунг "можем повторить". Речь идет при этом ни о чем другом, как о взятии Берлина.

Село Перемога - это символ. Уничтоженный поселок после победы над российскими захватчиками будет отстроен. А будут ли россияне хотя бы несколько поколений спустя задумываться над тем, что они сделали с этой мирной деревней и с Украиной, как это сделали немцы, зависит от того, что останется от преступного путинского режима на пепелище этой войны.

Автор: Евгений Тейзе. обозреватель украинской редакции DW

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