 Германия вошла в топ-3 мировых поставщиков вооружений Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 30.03.2022

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Германия

Германия вошла в топ-3 мировых поставщиков вооружений Украине

По некоторым категориям военной помощи украинской армии ФРГ занимает даже второе место в мире.

Солдат бундесвера демонстрирует РПГ

Такие РПГ Германия, среди прочего, поставляет Украине

Германия входит в число трех крупнейших поставщиков вооружений Украине, а по некоторым показателям занимает даже второе место. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, представитель Минобороны ФРГ капитан первого ранга Давид Хельмбольд (David Helmbold) на правительственной пресс-конференции в Берлине 30 марта.

Вооружений из ФРГ в Украине все больше

Накануне, во время визита в Вашингтон министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отметила, что "применительно к Украине Германия тем временем стала вторым по величине поставщиком оружия". Назвать конкретные цифры она отказалась.

Каски на складе бундесвера

На первых порах бундесвер согласился передать украинской армии только каски

Заявление министра вызвало у немецких журналистов некоторое недоумение, поскольку на первом этапе войны России против Украины в адрес Германии звучало немало критики, в том числе от посла Украины в ФРГ, за промедление в поставках вооружений Киеву и нежелание Берлина удовлетворять некоторые заявки украинской армии.

Теперь ситуация, судя по всему, кардинально изменилась, хотя Минобороны не афиширует конкретные данные о военной помощи Украине. "Это, однако, не означает, что мы бездействуем", - указал Давид Хельмбольд.

Структура немецкой военной помощи - секрет

Цифры, по его словам, меняются, и учитывать их можно по-разному - по стоимости товаров, по их весу, по объему. И в зависимости от метода оценки меняется и результат. "Но вне зависимости от этого, если взять общий масштаб, - констатировал капитан первого ранга, - Германия, разумеется, входит в мире в число первых трех поставщиков (военной помощи Украине. - Ред.)". А по некоторым показателям, в частности, логистическим категориям или весу, добавил он, занимает второе место.

По сообщениям немецких СМИ Германия, в частности, поставляет для украинской армии много топлива. Но относится ли оно к числу "военной помощи", Хельмбольд ответить отказался. Что касается конкретных деталей, то это остается конфиденциальной информацией, чтобы, как пояснил представитель Минобороны, не подвергать дополнительному риску поставки вооружений. Не вдаваться в детали, по его словам, попросила Берлин и заместительница министра обороны Украины.

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    Автор: Николай Пермяков


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