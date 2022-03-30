Германия вошла в топ-3 мировых поставщиков вооружений Украине

Германия входит в число трех крупнейших поставщиков вооружений Украине, а по некоторым показателям занимает даже второе место. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, представитель Минобороны ФРГ капитан первого ранга Давид Хельмбольд (David Helmbold) на правительственной пресс-конференции в Берлине 30 марта.

Вооружений из ФРГ в Украине все больше

Накануне, во время визита в Вашингтон министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отметила, что "применительно к Украине Германия тем временем стала вторым по величине поставщиком оружия". Назвать конкретные цифры она отказалась.

На первых порах бундесвер согласился передать украинской армии только каски

Заявление министра вызвало у немецких журналистов некоторое недоумение, поскольку на первом этапе войны России против Украины в адрес Германии звучало немало критики, в том числе от посла Украины в ФРГ, за промедление в поставках вооружений Киеву и нежелание Берлина удовлетворять некоторые заявки украинской армии.

Теперь ситуация, судя по всему, кардинально изменилась, хотя Минобороны не афиширует конкретные данные о военной помощи Украине. "Это, однако, не означает, что мы бездействуем", - указал Давид Хельмбольд.

Структура немецкой военной помощи - секрет

Цифры, по его словам, меняются, и учитывать их можно по-разному - по стоимости товаров, по их весу, по объему. И в зависимости от метода оценки меняется и результат. "Но вне зависимости от этого, если взять общий масштаб, - констатировал капитан первого ранга, - Германия, разумеется, входит в мире в число первых трех поставщиков (военной помощи Украине. - Ред.)". А по некоторым показателям, в частности, логистическим категориям или весу, добавил он, занимает второе место.

По сообщениям немецких СМИ Германия, в частности, поставляет для украинской армии много топлива. Но относится ли оно к числу "военной помощи", Хельмбольд ответить отказался. Что касается конкретных деталей, то это остается конфиденциальной информацией, чтобы, как пояснил представитель Минобороны, не подвергать дополнительному риску поставки вооружений. Не вдаваться в детали, по его словам, попросила Берлин и заместительница министра обороны Украины.

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