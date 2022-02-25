Посол Украины в ФРГ одобрил решение Берлина поставлять вооружения

Украинский посол в Германии Андрей Мельник одобрил решение федеральных властей ФРГ о поставках вооружений в Украину. "Мы рады, что Германия наконец развернулась на 180 градусов", - приводит слова дипломата агентство dpa в воскресенье, 27 февраля. "Я всегда говорил своим немецким друзьям и федеральному правительству, что они не смогут долго выносить ужасные картины войны в Украине, не реагируя и не меняя курса", - добавил Мельник. "Немцы проснулись", - резюмировал он.

Украинский посол выразил надежду на дальнейшую помощь Германии в области вооружений. "Эта война может продолжаться долго", - заявил Мельник. Кроме того, он указал на необходимость скорейшей разработки "всеобъемлющего плана экономического спасения" Украины. По мнению посла, Германия должна играть в нем ведущую роль.

Поставки германского оружия в Украину

Несколькими часами ранее официальный Берлин впервые объявил о прямых поставках летального оружия Украине. Вооруженные силы ФРГ отправят украинской армии 1000 единиц противотанкового оружия и 500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. "Наше обязательство - поддержать по мере сил Украину при обороне против захватнической армии Путина", - объяснил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Российское нападение обозначило переломный момент", - указал он.

Кроме того, Германия дала Нидерландам разрешение на поставку в Украину противотанковых гранатометов немецкого производства, а Эстонии - гаубиц, в свое время находившихся на вооружении Национальной народной армии ГДР.

До сих пор правительство Германии отказывалось поставлять вооружения в Украину, несмотря на неоднократные призывы Киева. Эта позиция Берлина вызвала резкую критику в ряде стран.

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