 Посол Украины в ФРГ одобрил решение Берлина поставлять вооружения | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Посол Украины в ФРГ одобрил решение Берлина поставлять вооружения

Одобрив поставки Украине вооружений, Германия развернулась на 180 градусов, заявил Андрей Мельник. Он отметил необходимость разработать план экономического спасения Украины с ведущей ролью ФРГ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник у микрофона в Берлине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Украинский посол в Германии Андрей Мельник одобрил решение федеральных властей ФРГ о поставках вооружений в Украину. "Мы рады, что Германия наконец развернулась на 180 градусов", - приводит слова дипломата агентство dpa в воскресенье, 27 февраля. "Я всегда говорил своим немецким друзьям и федеральному правительству, что они не смогут долго выносить ужасные картины войны в Украине, не реагируя и не меняя курса", - добавил Мельник. "Немцы проснулись", - резюмировал он.

Украинский посол выразил надежду на дальнейшую помощь Германии в области вооружений. "Эта война может продолжаться долго", - заявил Мельник. Кроме того, он указал на необходимость скорейшей разработки "всеобъемлющего плана экономического спасения" Украины. По мнению посла, Германия должна играть в нем ведущую роль.

Поставки германского оружия в Украину

Несколькими часами ранее официальный Берлин впервые объявил о прямых поставках летального оружия Украине. Вооруженные силы ФРГ отправят украинской армии 1000 единиц противотанкового оружия и 500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. "Наше обязательство - поддержать по мере сил Украину при обороне против захватнической армии Путина", - объяснил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Российское нападение обозначило переломный момент", - указал он.

Кроме того, Германия дала Нидерландам разрешение на поставку в Украину противотанковых гранатометов немецкого производства, а Эстонии - гаубиц, в свое время находившихся на вооружении Национальной народной армии ГДР.

До сих пор правительство Германии отказывалось поставлять вооружения в Украину, несмотря на неоднократные призывы Киева. Эта позиция Берлина вызвала резкую критику в ряде стран.

Смотрите также:

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Украинские военные в Киеве, 25 февраля.

  • Украина

    Война в Украине - 25.02.2022

    Украинские солдаты осматривают обломки упавшего самолета около Киева, 25 февраля.

  • Сирет

    Война в Украине - 25.02.2022

    Добровольцы готовят бутерброды для беженцев в городе Сирет на украино-румынской границе.

  • Сигет-Мармаросский

    Война в Украине - 25.02.2022

    Перед КПП европейских стран на границе Украины выстроились длинные очереди. Эта фотография сделана около румынского города Сигет-Мармаросский.

  • Львов

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители из восточных регионов Украины прибывают на вокзал во Львове.

  • Львов

    Война в Украине - 25.02.2022

    Женщина с ребенком в бомбоубежище во Львове, 25 февраля.

  • Брюссель

    Война в Украине - 25.02.2022

    Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, 24 февраля.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 25.02.2022

    "Stand with Ukraine" - световая проекция в цветах украинского флага на здании ООН в Нью-Йорке, 24 февраля.

  • Сакраменто

    Война в Украине - 25.02.2022

    "Диктаторы не вечны". Плакат на антивоенной демонстрации в столице американского штата Калифорния Сакраменто.

  • Москва

    Война в Украине - 25.02.2022

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своими новыми коллегами - представителями внешнеполитических ведомств "ЛНР" и "ДНР" Владиславом Дейнего и Сергеем Пересадой в Москве, 25 февраля.

  • Брюссель

    Война в Украине - 25.02.2022

    Экстренный саммит лидеров стран НАТО по Украине в формате видеоконференции. Брюссель, 25 февраля. На месте присутствуют послы и другие представители этих государств при штаб-квартире альянса.

  • Барселона

    Война в Украине - 25.02.2022

    Команда "Формулы-1" Haas F1 Team, спонсируемая компанией "Уралкалий", отказалась от использования цветов российского флага. Барселона, 25 февраля. "Формула-1" отменила этап Гран-при в России.

  • Ханчжоу

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители китайского города Ханчжоу смотрят, как представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывает о выполнении поставленных задач в конце первого дня войны в Украине.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Два украинских солдата в Киеве. Один из них, получивший ранение, сидит на тротуаре.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Пожилая жительница на балконе дома, в который попала ракета. Киев, 25 февраля.

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 25.02.2022

    Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге вечером, 24 февраля.

  • Санкт-Петербурге

    Война в Украине - 25.02.2022

    Один из задержанных участников антивоенной акции в Санкт-Петербурге, 24 февраля.

  • Таганрог

    Война в Украине - 25.02.2022

    Перемещение военной техники около российского города Таганрог на Азовском море, 24 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Взрыв в Киеве, утро 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Телевизионное обращение президента Украины Владимира Зеленского утром 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители Киева перед входом в метро - безопасное место во время обстрелов города.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Станции метро в Киеве стали бомбоубежищами для сотен жителей украинской столицы, 24 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Подвал жилого дома в Киеве, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Пожарные перед пострадавшим домом в Киеве на улице Александра Кошица, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Посадка в переполненный автобус из Киева, 24 февраля.

  • КПП Лужанка - Берегшурань

    Война в Украине - 25.02.2022

    Беженцы в районе украино-венгерской границы - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 февраля.

  • Харьков

    Война в Украине - 25.02.2022

    Заклеенные крест-накрест окна в жилом доме в Харькове.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 25.02.2022

    Житель Мариуполя на улице около дома со следами разрушений, 24 февраля.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:48

Война в Украине: львовские волонтеры готовятся к наплыву беженцев и помогают армии (26.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: тысячи людей ищут спасения в Евросоюзе (26.02.2022)  

Почему Германия не дает оружие Украине и не эвакуирует дипломатов (24.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Военный эксперт: Россия столкнулась с серьезным сопротивлением украинцев  

Германия выступила за частичное отключение России от SWIFT  

Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны  