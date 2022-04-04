NYT: Тела на улицах Бучи появились до вывода оттуда войск РФ

Трупы мирных жителей, предположительно, находились на улицах пригорода Киева Бучи уже в середине марта, то есть до вывода из города ВС России. К такому выводу пришли журналисты американского издания The New York Times, проанализировав видео и спутниковые снимки улиц города за этот период. Их расследование было опубликовано вечером в понедельник, 4 апреля.

Ранее в тот же день МИД России опроверг обвинения украинской стороны в причастности ВС РФ к массовым убийствам мирных жителей в Буче, заявив, что "в то время, пока город находился под контролем российских военных, ни один его житель не пострадал от какого-либо насилия".

Сравнение спутниковых снимков и видео с улиц Бучи

Одно из видео, проанализированных The New York Times, было снято членом местного совета 2 апреля. На этом видео показано множество тел, лежащих на улице Яблонской. В то же время на спутниковых снимках, предоставленных NYT компанией Maxar Technologies, видно, что как минимум 11 из этих тел находились на улицах уже с 11 марта - то есть дня, в который российская сторона, по собственным данным, взяла город, пишет издание.

Чтобы установить дату появления тел на улицах, журналисты сравнили изображения улиц в разные дни. В результате они выяснили, что "ряд темных объектов, напоминающих по размеру человеческие тела", появились на ул. Яблонской в Буче в период между 9 и 11 марта. При этом снимки от 2 апреля подтверждают, что они лежали в таком же положении, в котором их обнаружила украинская армия, вошедшая в город, отмечает издание.

Проанализировав еще одно видео с изображением трех тел на ул. Яблонской и спутниковые снимки, расследователи приходят к выводу, что эти тела появились на улице в период между 20 и 21 марта, то есть когда город еще находился во власти российских военных.

Россия отвергает обвинения в военных преступлениях в Буче

Тем временем Следственный комитет РФ в связи с появлением в ряде западных СМИ информации о массовом убийстве мирных жителей в Буче ВС РФ начал расследование уголовного дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России. В Минобороны РФ считают информацию о причастности российских военных к этим преступлениям фейком, а истинными виновными в убийствах гражданских лиц - "украинских националистов".

3 апреля председательствующая в Совбезе ООН Великобритания отказалась удовлетворить требование России о созыве заседания этого органа для обсуждения "вопиющей провокации украинских радикалов" в Буче. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва повторно потребует проведения такого расследования.

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Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

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Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

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