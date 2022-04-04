 ЕС поможет Украине расследовать убийства в Буче | Новости из Германии об Украине | DW | 04.04.2022

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Украина

ЕС поможет Украине расследовать убийства в Буче

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала убийства в Буче "чудовищными преступлениями". Она рассказала детали того, как ЕС поможет расследованию военных преступлений на территории Украины.

Волонтеры в Буче убирают тела погибших, 3 апреля 2022 г.

Волонтеры в Буче убирают тела погибших, 3 апреля 2022 г.

Евросоюз будет тесно сотрудничать с Киевом в расследовании "ужасных убийств", обнаруженных в Буче и на других территориях, недавно освобожденных от российских войск. Об этот председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в понедельник, 4 апреля, сообщили в ее пресс-службе.

Фон дер Ляйен высказала Зеленскому сочувствие и заверила в "полной поддержке в это ужасное время". "Эти шокирующие кадры не могут остаться и не останутся без ответа. Те, кто совершил эти чудовищные преступления, не должны избежать наказания", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она рассказала детали того, как ЕС поддерживает расследование преступлений. В частности, он создал Общую следственную группу с Украиной, которая будет "собирать доказательства и расследовать военные преступления и преступления против человечности". "ЕС готов активизировать эти усилия путем отправки следственных групп (в Украину. - Ред.), чтобы поддержать украинских прокуроров. Евроюст и Европол готовы предоставить поддержку", - отметили в Еврокомиссии.

МУС должен присоединиться к расследованию

Фон дер Ляйен заявила также о необходимости мировой реакции: по ее словам, Евроюст ведет переговоры с Международным уголовным судом (МУС), чтобы объединить силы и чтобы МУС присоединился к Общей следственной группе. "Такой скоординированный подход украинских властей, ЕС, его государств-членов и агентств, а также Международного уголовного суда позволят произвести сбор доказательств, их анализ и обработку в наиболее полной и эффективной мере", - уверена председатель Еврокомиссии.

Она дала указание еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу связаться по этому поводу с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. А Еврокомиссия предоставит "всю необходимую" техническую и финансовую поддержку всем расследованиям, которые ведет ЕС.

После выхода российских войск из Бучи в этом пригороде были обнаружены многочисленные трупы мирных жителей, некоторые из них - со связанными за спиной руками. По словам Ирины Венедиктовой, с территории Киевской области вывезли уже 410 тел убитых мирных жителей, с 1- го по 3 апреля 140 из них уже осмотрели прокуроры и другие специалисты. В Минобороны РФ все фотографии и видео, опубликованные из Бучи, назвали "очередной провокацией".

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  • Буча

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  • Буча

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  • Буча

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  • Буча

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    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

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    Война в Украине - Буча

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  • Буча, 3 апреля

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    Автор: Николай Пермяков


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