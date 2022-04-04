ЕС поможет Украине расследовать убийства в Буче

Евросоюз будет тесно сотрудничать с Киевом в расследовании "ужасных убийств", обнаруженных в Буче и на других территориях, недавно освобожденных от российских войск. Об этот председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в понедельник, 4 апреля, сообщили в ее пресс-службе.

Фон дер Ляйен высказала Зеленскому сочувствие и заверила в "полной поддержке в это ужасное время". "Эти шокирующие кадры не могут остаться и не останутся без ответа. Те, кто совершил эти чудовищные преступления, не должны избежать наказания", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она рассказала детали того, как ЕС поддерживает расследование преступлений. В частности, он создал Общую следственную группу с Украиной, которая будет "собирать доказательства и расследовать военные преступления и преступления против человечности". "ЕС готов активизировать эти усилия путем отправки следственных групп (в Украину. - Ред.), чтобы поддержать украинских прокуроров. Евроюст и Европол готовы предоставить поддержку", - отметили в Еврокомиссии.

МУС должен присоединиться к расследованию

Фон дер Ляйен заявила также о необходимости мировой реакции: по ее словам, Евроюст ведет переговоры с Международным уголовным судом (МУС), чтобы объединить силы и чтобы МУС присоединился к Общей следственной группе. "Такой скоординированный подход украинских властей, ЕС, его государств-членов и агентств, а также Международного уголовного суда позволят произвести сбор доказательств, их анализ и обработку в наиболее полной и эффективной мере", - уверена председатель Еврокомиссии.

Она дала указание еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу связаться по этому поводу с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. А Еврокомиссия предоставит "всю необходимую" техническую и финансовую поддержку всем расследованиям, которые ведет ЕС.

После выхода российских войск из Бучи в этом пригороде были обнаружены многочисленные трупы мирных жителей, некоторые из них - со связанными за спиной руками. По словам Ирины Венедиктовой, с территории Киевской области вывезли уже 410 тел убитых мирных жителей, с 1- го по 3 апреля 140 из них уже осмотрели прокуроры и другие специалисты. В Минобороны РФ все фотографии и видео, опубликованные из Бучи, назвали "очередной провокацией".

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Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

Война в Украине - Буча Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

Война в Украине - Буча Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

